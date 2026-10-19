Đồng Nai thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên

Đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, mở ra một chặng đường mới trong phát triển kỹ thuật chuyên sâu của bệnh viện nói riêng và ngành y tế Đồng Nai nói chung.

Bước tiến của y tế chuyên sâu

Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung

Người được ghép thận là bà T.H. (46 tuổi, ở phường Tân Triều) có thời gian dài chống chọi với bệnh thận mạn giai đoạn cuối và phải điều trị thay thế thận bằng phương pháp lọc máu chu kỳ. Người hiến thận cho bà là chồng, ông L.P.T, 40 tuổi.

Ngày 6-10, các ê-kíp tiến hành phẫu thuật nội soi lấy thận trái từ người hiến để ghép cho người nhận. Quá trình phẫu thuật diễn ra thuận lợi theo kế hoạch chuyên môn. Những tín hiệu phục hồi tích cực được ghi nhận ngay trong ngày đầu sau phẫu thuật. Đến nay, vợ chồng bà H. và ông T. đã hồi phục sức khỏe tốt, đang tiếp tục được chăm sóc, theo dõi tại bệnh viện. Dự kiến sau khi xuất viện, người bệnh tiếp tục được theo dõi chặt chẽ, sử dụng thuốc theo chỉ định và tái khám định kỳ để kiểm soát nguy cơ biến chứng, thải ghép.

Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên tặng giấy khen của Sở Y tế cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện ca ghép thận; đồng thời tri ân các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và các mạnh thường quân. Ảnh: Hạnh Dung

Bác sĩ chuyên khoa II Đinh Cao Minh, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết: Với mục tiêu nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, giúp bệnh nhân không phải chuyển lên tuyến trên, bệnh viện đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai kỹ thuật ghép thận, từ đầu tư trang thiết bị, bảo đảm nguồn thuốc, vật tư đến xây dựng quy trình phối hợp giữa các khoa, phòng.

Đặc biệt, các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy đã trực tiếp đồng hành cùng bệnh viện trong đào tạo nhân lực, hội chẩn, thực hiện phẫu thuật lấy và ghép thận, gây mê hồi sức, theo dõi người bệnh sau phẫu thuật. Sự hỗ trợ này góp phần quan trọng bảo đảm ca ghép được triển khai theo đúng kế hoạch chuyên môn.

Theo bác sĩ Đinh Cao Minh, ghép thận là kỹ thuật chuyên sâu, phức tạp, không chỉ đòi hỏi năng lực phẫu thuật mà còn cần sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên ngành như: thận học, ngoại khoa, gây mê hồi sức, hồi sức tích cực, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, điều dưỡng… Bên cạnh đó, việc đánh giá người hiến, người nhận, chuẩn bị trước ghép và theo dõi sau phẫu thuật đều phải được thực hiện nghiêm ngặt. Vì vậy, thành công của ca ghép thận đầu tiên không đơn thuần là kết quả của một cuộc phẫu thuật. Đây còn là thành quả của sự chuẩn bị có hệ thống, tinh thần học hỏi, năng lực tổ chức và sự phối hợp của cả tập thể bệnh viện.

Vợ chồng bà H., ông T. chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: Hạnh Dung

Tin vui đối với vợ chồng bà H. là Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai sẽ miễn phí toàn bộ chi phí ca ghép thận cho gia đình bệnh nhân. Chi phí này do bệnh viện và các mạnh thường quân hỗ trợ. Tại buổi lễ, đại diện Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đông Đồng Nai đã trao biểu trưng số tiền 50 triệu đồng cho gia đình bà H.

“Cả nước hiện có 34 trung tâm ghép tạng, trong đó khu vực phía Nam có 12 trung tâm. Việc Đồng Nai triển khai thành công kỹ thuật ghép tạng có ý nghĩa rất lớn, giúp bệnh nhân địa phương tiếp cận được kỹ thuật cao, giảm quá tải cho Bệnh viện Chợ Rẫy và các bệnh viện tuyến trên”- Bác sĩ chuyên khoa II HOÀNG KHẮC CHUẨN, Phó Trưởng khoa, phụ trách Khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Mở rộng cơ hội sống cho người bệnh

Đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đông Đồng Nai trao biểu trưng số tiền 50 triệu đồng cho gia đình bà H.. Ảnh: Hạnh Dung

Nếu thành công về chuyên môn khẳng định năng lực của đội ngũ thầy thuốc, thì nghĩa cử hiến thận của ông L.P.T. dành cho vợ lại làm nổi bật giá trị nhân văn sâu sắc của ca ghép đầu tiên. Với người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, được ghép thận không chỉ là cơ hội cải thiện sức khỏe mà còn mở ra hy vọng thay đổi cuộc sống sau thời gian dài gắn bó với việc điều trị thay thế thận.

Theo số liệu của Sở Y tế, thành phố có khoảng 1 ngàn người mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối cần điều trị thay thế thận. Số người phải chạy thận nhân tạo tiếp tục tăng qua các năm, đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với hệ thống y tế trong quản lý bệnh mạn tính và phát triển các phương pháp điều trị chuyên sâu.

Đối với người bệnh chạy thận nhân tạo, quá trình điều trị kéo dài ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt, công việc và chất lượng cuộc sống. Người bệnh phải tuân thủ lịch lọc máu, chế độ ăn uống, kiểm soát lượng dịch đưa vào cơ thể và thường xuyên theo dõi các chỉ số sức khỏe. Gia đình phải dành nhiều thời gian, công sức và chi phí để đồng hành với người bệnh.

Trong những trường hợp có chỉ định phù hợp, ghép thận có thể giúp người bệnh cải thiện chất lượng sống, giảm sự phụ thuộc vào lọc máu định kỳ và có thêm cơ hội trở lại với sinh hoạt thường ngày. Việc triển khai kỹ thuật này tại Đồng Nai vì thế mang ý nghĩa thiết thực, giúp người dân từng bước tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm nhu cầu chuyển tuyến xa và những chi phí phát sinh liên quan.

Bác sĩ chuyên khoa II Đinh Cao Minh, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hạnh Dung

Phát biểu tại buổi lễ, bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế đánh giá việc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển của bệnh viện mà còn là niềm tự hào của toàn ngành y tế Đồng Nai trên hành trình nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và từng bước làm chủ các kỹ thuật y học chuyên sâu. Thành công của một ca ghép thận là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, sự phối hợp chính xác, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm của nhiều bộ phận. Giám đốc Sở Y tế ghi nhận tinh thần chủ động tiếp cận kỹ thuật mới của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định chuyên môn và đặt an toàn người bệnh lên hàng đầu.

Lãnh đạo Sở Y tế bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy, đồng thời mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa 2 đơn vị tiếp tục được củng cố theo hướng thực chất, lâu dài, không chỉ dừng lại ở ca ghép thận đầu tiên mà còn mở rộng sang đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật và phát triển những lĩnh vực chuyên sâu khác.

Ngành y tế Đồng Nai xác định thành công bước đầu chưa đồng nghĩa với việc đã làm chủ toàn diện và phát triển bền vững kỹ thuật ghép thận. Để kỹ thuật mới trở thành hoạt động thường quy, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cần tiếp tục tổng kết, đánh giá kết quả ca ghép đầu tiên, chuẩn hóa quy trình chuyên môn từ khâu tuyển chọn, sàng lọc người hiến và người nhận đến phẫu thuật, chăm sóc sau ghép và theo dõi lâu dài. Cùng với đó, việc đào tạo đội ngũ kế cận, nâng cao năng lực các chuyên ngành liên quan, bảo đảm thuốc và vật tư y tế, hoàn thiện cơ chế kiểm soát biến chứng, nhiễm khuẩn và thải ghép là những nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định. Mỗi trường hợp ghép thận phải được thực hiện trên cơ sở chỉ định phù hợp, đánh giá đầy đủ và bảo đảm quyền lợi, sự an toàn của cả người hiến lẫn người nhận.

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cần tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy để theo dõi quá trình hồi phục của 2 bệnh nhân, tổng kết kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình và đào tạo nhân lực. Đây là bước đi cần thiết để chuyển thành công của ca ghép đầu tiên thành năng lực chuyên môn thực chất, tạo nền tảng cho việc triển khai kỹ thuật an toàn, ổn định trong thời gian tới.

“Song song với phát triển kỹ thuật cao, các bệnh viện nói chung cần tăng cường phát hiện sớm, quản lý bệnh mạn tính, sàng lọc người có nguy cơ mắc bệnh thận và tư vấn điều trị kịp thời tại cơ sở. Việc kết hợp giữa y tế chuyên sâu với y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu sẽ góp phần hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển đến giai đoạn cuối, giảm gánh nặng điều trị cho người dân” - bác sĩ Đỗ Thị Nguyên nhấn mạnh.

“Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật ghép tạng, tôi thấy cơ thể không còn đau nhức như những lần đi chạy thận. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý chuyên gia, bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, ngành y tế Đồng Nai, các mạnh thường quân. Đặc biệt, tôi rất biết ơn chồng tôi, người đã không một phút giây đắn đo, do dự, sẵn sàng hiến cho tôi một quả thận để tôi như được “tái sinh” - bà T.H. tâm sự.