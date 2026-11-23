Du khách trải nghiệm du lịch tại Vườn quốc gia Cát Tiên. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Thành phố Đồng Nai có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, cộng đồng và các sản phẩm trải nghiệm gắn với thiên nhiên. Trên địa bàn hiện có Vườn quốc gia Cát Tiên, Vườn quốc gia Bù Gia Mập, Khu Bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai với diện tích rừng tự nhiên lớn, được ví như “lá phổi xanh”, góp phần điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái của vùng Đông Nam Bộ, thuận lợi cho phát triển du lịch xanh.

Cùng với đó, Đồng Nai có dòng sông Đồng Nai, con sông nội địa dài nhất nước ta đi qua. Với chiều dài hơn 586km tính từ đầu nguồn, trong đó đoạn qua thành phố Đồng Nai dài 234km, sông Đồng Nai là trái tim của hệ sinh thái với nhiều giá trị to lớn. Đây không đơn thuần là một dòng chảy vật lý đi cùng năm tháng, mà còn là hồn cốt ăn sâu vào tâm thức bao thế hệ “đi đâu xa cũng nhớ dòng sông”.

Sông Đồng Nai uốn lượn ôm Vườn quốc gia Cát Tiên. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Theo các nhà nghiên cứu, ít có địa phương nào có sông dài, địa hình bằng phẳng, mặt sông rộng và dòng chảy hiền hòa như sông Đồng Nai đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai. Tiềm năng phát triển du lịch ven và trên dòng sông Đồng Nai cũng đang dường như chưa được đầu tư, khai thác xứng tầm.

Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch thành phố Đồng Nai Huỳnh Quốc Bảo nhấn mạnh: Những tiềm năng như rừng, sông chỉ có thể phát huy lâu dài khi đồng thời bảo vệ cảnh quan, gìn giữ tài nguyên và nâng cao trách nhiệm với môi trường.

Du lịch xanh không chỉ dừng ở việc trồng cây hay hạn chế nhựa dùng một lần, mà cần được thể hiện trong cách quản trị, thiết kế sản phẩm, tổ chức dịch vụ và vận hành doanh nghiệp. Đặc biệt, giảm phát thải cần bắt đầu từ việc nhận diện nguồn phát thải, theo dõi dữ liệu và lựa chọn giải pháp phù hợp để có thể đánh giá hiệu quả.

Các đại biểu tham gia tọa đàm. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Theo ông Bảo, trong thực tế, nhiều doanh nghiệp du lịch, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn gặp khó khăn về nguồn lực, công nghệ, nhân sự và phương pháp triển khai. Không ít đơn vị mong muốn chuyển đổi xanh nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, đầu tư như thế nào và làm sao để cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh với trách nhiệm môi trường.

Tại tọa đàm, các đại biểu từ các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội, chuyên gia du lịch, doanh nghiệp lữ hành đã tập trung trao đổi về thực trạng và nguồn phát thải trong hoạt động du lịch; các mô hình và giải pháp chuyển đổi xanh từ thực tiễn phát triển du lịch; các điều kiện hỗ trợ chuyển đổi xanh ở cấp độ doanh nghiệp và điểm đến.

Theo số liệu, trong 9 tháng đầu năm nay, tổng lượt khách du lịch đến thành phố Đồng Nai ước khoảng 4,4 triệu lượt. Trong đó, khách nội địa hơn 4,3 triệu lượt và khách quốc tế hơn 118 nghìn lượt. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 3.400 tỷ đồng. Năm 2026, thành phố Đồng Nai phấn đấu đón được 5,8 triệu lượt khách và doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.500 tỷ đồng.