Tham dự tọa đàm có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện các trường đại học, cao đẳng, Hiệp hội Du lịch Đồng Nai cùng các hiệp hội du lịch và doanh nghiệp đến từ nhiều tỉnh, thành phố phía Nam.

Đại biểu tham luận tại buổi tọa đàm. Ảnh: A.T

Tọa đàm nhằm lan tỏa thông điệp phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, tạo diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp để trao đổi kinh nghiệm, nhận diện những khó khăn, đề xuất giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh trong hoạt động du lịch.

Ông Huỳnh Quốc Bảo, phó chủ tịch hiệp hội Du lịch Đồng Nai phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: A.T

Phát biểu tại tọa đàm, ông Huỳnh Quốc Bảo, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng Nai cho rằng, chuyển đổi xanh không nhất thiết phải bắt đầu từ những dự án quy mô lớn mà có thể triển khai bằng các giải pháp thiết thực ngay trong hoạt động hằng ngày của doanh nghiệp. Trong đó, cần chú trọng theo dõi, tiết kiệm điện, nước, nhiên liệu; hạn chế lãng phí thực phẩm; tối ưu hoạt động vận chuyển và cải tiến quy trình phục vụ. Tuy nhiên, ông Bảo lưu ý cần phân biệt giữa các hoạt động cải thiện môi trường nói chung với kết quả giảm phát thải khí nhà kính. Những kết quả giảm phát thải cần được đo lường, đánh giá trên cơ sở dữ liệu và phương pháp tính phù hợp.

Với vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch Đồng Nai mong muốn tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và đơn vị chuyên môn để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận kiến thức, công cụ và các mô hình thực hành du lịch xanh. Trên cơ sở kết quả tọa đàm, Hiệp hội sẽ tổng hợp các đề xuất, kết nối nguồn lực và nghiên cứu những hoạt động hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế. Tại tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp đã trình bày nhiều tham luận tập trung vào những vấn đề trọng tâm trong quá trình chuyển đổi xanh của ngành du lịch Đồng Nai. Các nội dung đáng chú ý gồm: quan hệ cung - cầu và điều kiện thể chế trong phát triển du lịch; phát triển du lịch nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững; giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu tác động môi trường; phát triển hạ tầng, giao thông và liên kết không gian du lịch.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn trao đổi về việc đo lường dấu chân carbon, xem đây là bước khởi đầu để doanh nghiệp du lịch chuyển từ nhận thức sang hành động giảm phát thải; đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên và phát huy vai trò của cộng đồng địa phương.

Tiến sĩ Dương Đức Minh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch (TPHCM) chia sẻ với PV bên lề hội nghị. Ảnh: A.T

Các ý kiến thảo luận cũng tập trung làm rõ những khó khăn, hạn chế và rào cản mà doanh nghiệp, các điểm đến đang gặp phải khi triển khai mô hình du lịch xanh, từ nguồn lực đầu tư, nhận thức đến khả năng áp dụng các giải pháp kỹ thuật và đo lường lượng phát thải. Thông qua tọa đàm, các đại biểu kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp, từng bước đưa các giải pháp chuyển đổi xanh vào thực tiễn. Qua đó, xây dựng hình ảnh du lịch Đồng Nai thân thiện với môi trường, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế tài nguyên thiên nhiên, hướng đến phát triển bền vững.