Đồng Nai thu hồi hơn 10 ha đất hết thời hạn sử dụng của Công ty C.P Việt Nam

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Thu hồi đất do hết thời hạn sử dụng

Theo Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 19/8/2026, UBND thành phố Đồng Nai quyết định thu hồi diện tích 102.000 m² đất của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam tại thửa đất số 105, tờ bản đồ địa chính số 30, thuộc xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai. Trước đây, khu đất này thuộc xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Vị trí và ranh giới khu đất được xác định theo Tờ trích lục và đo chỉnh lý thửa đất bản đồ địa chính số 4153/2023, tỷ lệ 1/2.000, do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai thực hiện ngày 14/8/2023 và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai kiểm tra, xác nhận ngày 18/8/2023.

Theo quyết định, khu đất được Nhà nước cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam thuê để sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp khác, cụ thể là xây dựng trang trại chăn nuôi gà giống. Tuy nhiên, thời hạn sử dụng đất đã hết và doanh nghiệp không được gia hạn theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024. Đây là căn cứ để thành phố thực hiện thu hồi diện tích đất nêu trên.

Rà soát nghĩa vụ tài chính, bàn giao đất cho địa phương quản lý

Để triển khai quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao công bố nội dung thu hồi đất đến doanh nghiệp và các đơn vị liên quan; thực hiện thanh lý hợp đồng thuê đất đã ký với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam.

Sở cũng có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đồng Nai chuyển thông tin cho cơ quan thuế để xác định và thu các khoản nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã cấp cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn sẽ thực hiện đo đạc, cắm mốc ranh giới khu đất để bàn giao cho UBND xã Bình Minh quản lý.

Đối với nghĩa vụ tài chính, cơ quan thuế thành phố được đề nghị rà soát việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp, tiến hành thu và truy thu tiền thuê đất đến thời điểm ban hành quyết định thu hồi theo đúng quy định pháp luật.

Doanh nghiệp phải di dời tài sản, bàn giao mặt bằng

UBND xã Bình Minh được giao nhiệm vụ trao quyết định thu hồi đất cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp không nhận quyết định hoặc vắng mặt, địa phương phải lập biên bản và tổ chức niêm yết quyết định tại trụ sở UBND xã cũng như nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư.

Địa phương đồng thời có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp di dời tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để quản lý theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp không chấp hành, việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất sẽ được tiến hành theo quy định pháp luật.

Về phía doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam có trách nhiệm chấp hành quyết định thu hồi; di dời tài sản trên đất; bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng các giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký đất đai để chỉnh lý hồ sơ; bàn giao khu đất cho UBND xã Bình Minh quản lý và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Việc thu hồi diện tích đất trên được triển khai trên cơ sở quy định của pháp luật đất đai về trường hợp đất hết thời hạn sử dụng mà không được gia hạn. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương có trách nhiệm phối hợp thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan, bảo đảm việc thu hồi, xử lý nghĩa vụ tài chính và tiếp nhận quản lý khu đất được thực hiện đúng quy định pháp luật./.