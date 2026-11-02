Đồng Nai thông tin về định hướng quy hoạch khu đô thị hơn 2.250ha ven sông, gắn với sân bay Long Thành

Dự hội nghị có: Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo và Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Lộc

Khu đô thị gắn với kinh tế sân bay Long Thành

Theo ông Nguyễn Phong An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, khu vực nghiên cứu quy hoạch nằm ở phía Tây Nam thành phố, thuộc xã An Phước và một phần phường Tam Phước. Tổng diện tích nghiên cứu hơn 2.250ha, trong đó khoảng 259ha mặt sông Đồng Nai. Phía Bắc khu vực tiếp giáp hành lang đường kết nối cầu Long Hưng và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; phía Tây giáp sông Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh; phía Nam giáp phường Nhơn Trạch.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Lộc

Với vị trí này, khu vực có lợi thế kết nối các trung tâm kinh tế trong vùng, đồng thời khai thác cảnh quan ven sông để phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ. Xã An Phước và phường Tam Phước cũng nằm trong không gian phát triển phía Tây đô thị sân bay Long Thành, có vai trò hỗ trợ các hoạt động kinh tế, dịch vụ và đời sống đô thị.

Định hướng chung là hình thành khu đô thị hiện đại, hạ tầng đồng bộ, kết hợp các chức năng: nhà ở, thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch và nghiên cứu. Các chức năng được bố trí theo lợi thế từng khu vực, bảo đảm sự liên kết và hỗ trợ lẫn nhau.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phong An thông tin về định hướng quy hoạch dự án. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo định hướng, không gian quy hoạch được tổ chức thành 4 khu vực chính. Trong đó, phía Tây định hướng phát triển khu đô thị hỗn hợp, trung tâm thương mại, dịch vụ và kinh tế ven sông. Đây là khu vực bố trí phần lớn quỹ đất phát triển nhà ở, gắn với các tiện ích đô thị và không gian công cộng.

Khu vực phía Đông ưu tiên các chức năng: văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí, giáo dục và nghiên cứu phát triển. Phía Nam định hướng phát triển đô thị sinh thái, giáo dục và các khu chức năng mật độ thấp.

Người dân bày tỏ đồng tình chủ trương dự án tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Lộc

Phía Bắc được nghiên cứu hình thành khu đô thị đại học, trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Các ngành đào tạo dự kiến gắn với nhu cầu nhân lực của thành phố và vùng như: hàng không, logistics, công nghệ cao, tài chính và thương mại quốc tế.

Đồng bộ hạ tầng, thông tin rõ đến người dân

Một nội dung quan trọng trong định hướng quy hoạch là bảo đảm kết nối giữa các khu chức năng. Hệ thống giao thông đối ngoại, giao thông nội bộ, các trục chính và đầu mối giao thông công cộng được nghiên cứu trong tổng thể chung.

Tại khu vực phía Tây, không gian được định hướng theo mô hình đô thị nén, kết hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ và văn phòng, gắn với giao thông công cộng. Khu vực ven sông dự kiến bố trí công viên, quảng trường, đường đi bộ và các hoạt động văn hóa, du lịch.

Với khu vực phía Nam có nhiều kênh rạch, mặt nước tự nhiên, quy hoạch chú trọng khả năng thoát nước, trữ nước, kiểm soát ngập và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hệ thống cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, chất thải rắn và hạ tầng số cũng được nghiên cứu đồng bộ.

Phối cảnh quy hoạch Khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp tại xã An Phước và phường Tam Phước. Nguồn: Sở Xây dựng

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thông tin về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; các chính sách hỗ trợ, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất. Ý kiến của các hộ gia đình trong khu vực quy hoạch cũng được các cơ quan chức năng giải đáp.

Phát biểu tại hội nghị, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên cho biết: Hội nghị nhằm giúp người dân nắm rõ phạm vi, tính chất, định hướng phát triển khu vực và các thông tin liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan và người dân dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, việc quy hoạch khu đô thị hướng đến lợi ích cộng đồng, góp phần nâng cao điều kiện sống của người dân địa phương. Do đó, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Thành phố nhất quán nguyên tắc nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ về hạ tầng, kết nối giao thông và điều kiện mưu sinh; đồng thời kiên quyết ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách, đầu cơ đất đai, tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.

Đồng chí Nguyễn Thị Cát Tiên giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với các sở, ngành rà soát ranh giới, hiện trạng sử dụng đất, chuẩn bị phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xác minh nguồn gốc từng thửa đất bảo đảm công bằng, chính xác, khách quan.

UBND xã An Phước và phường Tam Phước tiếp tục phổ biến quy hoạch đến từng khu dân cư, quản lý chặt đất đai, trật tự xây dựng, không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép đón đầu quy hoạch; duy trì tiếp nhận, giải quyết kịp thời kiến nghị của người dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể tăng cường giám sát, phản biện xã hội. Các cơ quan chuyên môn phối hợp với báo chí cập nhật đầy đủ, chính xác, dễ hiểu thông tin về quy hoạch, chính sách và tiến độ triển khai để người dân theo dõi, giám sát.