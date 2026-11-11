Đồng Nai: Thông qua nhiều quyết sách về đất đai, an sinh và phát triển đô thị

Hỗ trợ người dân di dời lồng bè và chuyển đổi hơn 206ha rừng

Ngày 11/11, tại Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề), HĐND TP Đồng Nai đã thông qua nhiều nghị quyết liên quan đến quản lý đất đai, chuyển mục đích sử dụng rừng, hỗ trợ người dân giải tỏa lồng bè nuôi thủy sản và điều chỉnh địa giới hành chính.

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Đồng Nai thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Theo đó, HĐND TP Đồng Nai thông qua chính sách hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ lồng, bè nuôi thủy sản và bè làm nơi ở trên sông Đồng Nai, sông Cái, thuộc phường Trấn Biên và phường Long Hưng.

Khu vực này hiện có 536 bè và 1.428 lồng nuôi thủy sản, thuộc sở hữu của 290 hộ dân với 767 nhân khẩu đang sinh sống trực tiếp trên bè.

Chính sách hỗ trợ nhằm tạo điều kiện để người dân di dời, chuyển đổi sinh kế, đồng thời phục vụ chỉnh trang đô thị ven sông, bảo vệ nguồn nước và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy. Theo nghị quyết, mỗi hộ tự nguyện tháo dỡ lồng, bè và công trình phụ trợ được hỗ trợ 6 triệu đồng chi phí tháo dỡ, di chuyển tài sản. Mức hỗ trợ đối với tài sản, vật kiến trúc là 450.000 đồng/m2 bè và 200.000 đồng/m² lồng nuôi thủy sản.

Đối với hộ sử dụng bè làm nơi ở, không có nhà trên địa bàn phường nơi đặt bè, mức hỗ trợ tiền thuê nhà là 8 triệu đồng/hộ/tháng trong 6 tháng. Mỗi nhân khẩu thuộc diện hỗ trợ được nhận 4,5 triệu đồng để ổn định đời sống.

Ngoài ra, người trong độ tuổi lao động có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo nghề sơ cấp hoặc tham gia các khóa học dưới 3 tháng, gồm học phí, tiền ăn, sinh hoạt phí và chi phí đi lại. Sau đào tạo, người dân được tư vấn, giới thiệu việc làm.

Các hộ bị giải tỏa, không có nhà ở, đất ở hợp pháp trên đất liền và có nhu cầu sẽ được hướng dẫn đăng ký mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội; đồng thời tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để giải quyết việc làm, sản xuất kinh doanh và ổn định cuộc sống.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng hơn 206ha rừng sản xuất để thực hiện dự án chế biến, sản xuất Alumin Bình Phước tại xã Nghĩa Trung. Dự án do Công ty Cổ phần Khai tuyển quặng Bình Phước làm nhà đầu tư, có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 412ha. Trong đó, khu vực nhà máy chế biến, sản xuất alumin, trạm biến áp 220kV và đường dây điện chiếm khoảng 139ha; khu vực lưu trữ bùn đỏ khoảng 273ha.

Nhà máy có công suất thiết kế 2,4 triệu tấn alumin/năm, tổng vốn đầu tư dự kiến 29.130 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,1 tỷ USD. Dự án dự kiến triển khai từ quý II/2026 đến quý IV/2030, thời gian xây dựng 5 năm kể từ khi được giao đất và cấp giấy phép xây dựng. Toàn bộ diện tích rừng đề nghị chuyển đổi là rừng sản xuất có nguồn gốc rừng trồng, gồm cây cao su và cây điều. Hồ sơ không có diện tích rừng tự nhiên, rừng đặc dụng hoặc rừng phòng hộ.

Điều chỉnh bảng giá đất và địa giới hành chính

Một nội dung khác được HĐND thành phố thông qua là bổ sung lần thứ nhất bảng giá đất năm 2026 tại 6 phường, xã gồm: Nhơn Trạch, Long Thành, Phước Tân, Tam Phước, Phước An và Long Phước. Phạm vi bổ sung gồm giá đất nông nghiệp, phi nông nghiệp tại 7 tuyến đường chính, 42 nhóm tuyến đường giao thông và 3 khu tái định cư.

Đồng Nai quan tâm về bảng giá đất từng khu vực.

Theo phương án được thông qua, giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, cây hằng năm dao động từ 230.000-730.000 đồng/m²; đất rừng sản xuất và đất nuôi trồng thủy sản từ 220.000-670.000 đồng/m².

Đối với đất ở, mức cao nhất tại các tuyến đường bổ sung là 10,2 triệu đồng/m², thuộc đường D1, phường Long Thành. Tại các khu tái định cư, mức cao nhất là 13,5 triệu đồng/m², thuộc khu tái định cư Trung tâm dịch vụ công ích phường Long Thành.

HĐND thành phố cũng thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng 6,016ha rừng sản xuất để thực hiện dự án mở rộng đường từ rung tâm xã Tân Lợi đi ĐT.753. Dự án có tổng mức đầu tư 41 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, do Phòng Kinh tế xã Tân Lợi làm chủ đầu tư. Tuyến đường dài khoảng 9,2km, đi qua ấp Đồng Bia và ấp Thạch Màng, dự kiến mở rộng hành lang giải phóng mặt bằng lên 32m.

Đồng Nai cũng thông qua chuyển mục đích sử dụng rừng để làm các dự án.

Trong giai đoạn 2026-2028, dự án tập trung giải phóng mặt bằng, mở rộng nền đường bằng cấp phối sỏi đỏ. Đến nay, khoảng 50% người dân dọc tuyến đã đồng thuận hiến đất thực hiện công trình.

Ngoài ra HĐND TP Đồng Nai thông qua chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố và tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, 272,603km² diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc tỉnh Lâm Đồng được đề xuất chuyển về TP Đồng Nai quản lý, sáp nhập vào xã Phước Sơn.

Sau điều chỉnh, diện tích tự nhiên của thành phố tăng từ 12.737,18km² lên 13.009,783km². Riêng xã Phước Sơn tăng diện tích từ 386,56km² lên 659,163km². Dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã không thay đổi.