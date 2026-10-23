Đồng Nai thống nhất 3 mốc thời gian thanh toán chi phí xử lý rác

Qua rà soát các khoản công nợ phát sinh trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các xã, phường, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tổng công nợ tồn đọng tại các địa phương trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (trước ngày 1-7-2025) là hơn 34 tỷ đồng. Tổng công nợ phát sinh từ ngày 1-7-2025 đến hết ngày 31-8-2026 là hơn 113 tỷ đồng.

Xử lý rác thải sinh hoạt tại Khu xử lý Vĩnh Tân của Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi. Ảnh minh họa: Hoàng Lộc

Để tháo gỡ khó khăn trong công tác đấu thầu, thanh toán và quyết toán chi phí thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt mà các địa phương, doanh nghiệp nêu tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 3 mốc thời gian áp dụng các quyết định liên quan để thanh toán chi phí xử lý rác để các địa phương áp dụng theo từng giai đoạn, gồm: trước 1-7-2025; từ ngày 1-7-2025 đến hết ngày 31-12-2025; từ ngày 1-1-2026 đến ngày 18-5-2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về 3 mốc thời gian thanh toán công nợ theo quyết định liên quan do UBND thành phố ban hành. Đồng thời chỉ đạo Văn phòng UBND thành phố có văn bản triển khai từng mốc thời gian tương ứng với các quyết định được áp dụng để các xã, phường có cơ sở thanh toán công nợ cho các đơn vị thu gom, xử lý rác. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc cần kịp thời tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo xử lý theo quy định.

Riêng lượng rác tồn lưu tại Công ty cổ phần Cù Lao Xanh (phường Xuân Lộc), địa phương cần có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để thẩm định, phối hợp giải quyết. Quan điểm được nêu tại buổi làm việc là không tính xuất vận chuyển đối với lượng rác tồn lưu.