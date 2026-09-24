Đồng Nai: Thí điểm dịch vụ công chủ động theo 2 giai đoạn

Người dân và doanh nghiệp đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Nai. Ảnh minh họa: Nhật Bình/TTXVN.

Lấy tổ chức và cá nhân làm trung tâm, bảo đảm nâng cao quyền lợi, cải thiện trải nghiệm, đồng thời nâng cao mức độ hài lòng trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công. Đây là mục đích của Kế hoạch số 274/KH-UBND về triển khai thí điểm dịch vụ công chủ động trên địa bàn thành phố Đồng Nai vừa được Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai ban hành.

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu phải đổi mới thực chất, toàn diện công tác cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tăng cường kiểm soát thực thi dựa trên dữ liệu theo thời gian thực và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ nhằm nâng cao chất lượng thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo động lực đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 - 2030.

Các đơn vị, địa phương tận dụng tối đa dữ liệu số như: VNeID, cơ sở dữ liệu dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, đất đai, đăng ký doanh nghiệp… để chủ động nhận diện nhu cầu, thông báo và tái sử dụng dữ liệu, đồng thời bảo đảm không làm thay đổi quy trình, trình tự thực hiện thủ tục hành chính do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Người đứng đầu chính quyền thành phố Đồng Nai yêu cầu quá trình thí điểm không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị triển khai thí điểm. Sau thời gian thí điểm, tiến hành đánh giá hiệu quả, khảo sát, lấy ý kiến người dân để làm cơ sở tham mưu, đề xuất triển khai trên diện rộng phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương.

“Trong quá trình triển khai thí điểm, cần cụ thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công thí điểm. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Công an thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố, Thuế thành phố, các cơ quan ngành dọc trên địa bàn thành phố và UBND các xã, phường”, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu.

Theo đó, nội dung trọng tâm của kế hoạch thí điểm gồm: Cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan đến dịch vụ công để triển khai thí điểm; xây dựng phân hệ điều hành dịch vụ công chủ động và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu trên Trung tâm giám sát, điều hành (IOC), kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu, hệ thống chuyên ngành của các sở quản lý. Cùng đó, vận hành phân hệ điều hành dịch vụ công chủ động; kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu, hệ thống của bộ, ngành trung ương.

Thời gian triển khai thí điểm giai đoạn 1, từ tháng 9/2026 đến tháng 12/2026. Triển khai thí điểm giai đoạn 2 từ tháng 1/2027 đến tháng 6/2027. Triển khai đồng bộ trên địa bàn thành phố từ tháng 7/2027 hoặc sau khi có hướng dẫn, quy định của Chính phủ, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành liên quan.

Giai đoạn 1, thành phố Đồng Nai sẽ triển khai 7 thủ tục hành chính gồm: Cấp, cấp lại phù hiệu cho xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ kinh doanh vận tải; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; cấp giấy phép môi trường; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản; cấp giấy phép khai thác nước dưới đất đối với công trình có quy mô dưới 5.000 m3/ngày đêm; đổi, cấp lại giấy phép lái xe; cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước.

Dịch vụ công chủ động được cung cấp trên cơ sở ứng dụng công nghệ số và khai thác hợp pháp dữ liệu sẵn có, nhằm chủ động phát hiện nhu cầu, sự kiện hoặc nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân; trên cơ sở đó, cơ quan nhà nước chủ động thực hiện việc nhắc nhở, chuẩn bị hồ sơ, dự báo và cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân. Việc thực hiện dịch vụ công chủ động nhằm nâng hiệu quả quản lý của cơ quan nhà nước, giảm thời gian và chi phí tuân thủ, đồng thời gia tăng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công.