Thứ trưởng Xây dựng Lê Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên kiểm tra tiến độ Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây-Tân Phú giai đoạn 1. (Ảnh: TUẤN KHẢI)

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây-Tân Phú giai đoạn 1 là đoạn đầu của tuyến cao tốc Dầu Giây-Liên Khương, thuộc nhóm công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia.

Tuyến cao tốc Dầu Giây-Tân Phú có chiều dài hơn 60km, điểm đầu tại nút giao Dầu Giây (phường Dầu Giây) và điểm cuối tại xã Phú Lâm (thành phố Đồng Nai).

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng do liên danh xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải-Sơn Hải (Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh - Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải) theo phương thức PPP.

Cao tốc Dầu Giây-Tân Phú được thiết kế với vận tốc 100km/giờ, quy mô 4 làn xe; thời gian thi công, hoàn thành dự kiến 24 tháng kể từ ngày khởi công 19/8/2025.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên cho biết, thời gian qua các đơn vị liên quan và các xã, phường có dự án đi qua đã nỗ lực trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư bảo đảm tiến độ đề ra.

Tuyến cao tốc Dầu Giây-Tân Phú có chiều dài hơn 60km. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai yêu cầu các xã, phường phối hợp triển khai hệ thống đường gom, bảo đảm kết nối giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực dự án.

Theo đại diện chủ đầu tư, quá trình triển khai dự án còn gặp khó khăn về nguồn cung vật liệu từ các mỏ và vị trí bãi đổ thải. Do vậy, kiến nghị Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc các thủ tục, bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công.

Kiểm tra tại hiện trường và làm việc với các đơn vị liên quan, Thứ trưởng Xây dựng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, cao tốc Dầu Giây-Tân Phú là tuyến giao thông quan trọng trên hành lang kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Tây Nguyên, góp phần giảm tải cho tuyến Quốc lộ 20 và thúc đẩy liên kết vùng. Do vậy, việc đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành, đưa vào khai thác công trình có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị nhà đầu tư, các nhà thầu huy động thêm nhân lực, máy móc, mở rộng các mũi thi công để tăng sản lượng, bù lại cho phần tiến độ bị chậm. Đối với thành phố Đồng Nai tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng phần còn lại và tháo gỡ khó khăn về vật liệu phục vụ thi công dự án.