Đồng Nai thành lập mới 25 hợp tác xã trong 9 tháng

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Vương Thế

9 tháng qua, toàn thành phố thành lập mới 25 HTX. Lũy kế đến nay, tổng số HTX và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thành phố là 953 đơn vị, cùng với 2 liên hiệp HTX, nâng quy mô khu vực kinh tế tập thể toàn thành phố lên 955 tổ chức.

Liên minh HTX thành phố Đồng Nai đã bám sát chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam và các nghị quyết, chỉ thị của thành phố, triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Đơn vị tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực; kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ HTX ổn định sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên.

Công tác tư vấn, hỗ trợ từng bước đổi mới theo hướng sát nhu cầu thực tế, tập trung thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị và kết nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm cho HTX, tổ hợp tác. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, phát huy vai trò của hệ thống Liên minh HTX trong hỗ trợ các đơn vị thành viên phát triển.

Bà Vy Vũ Hồng Thảo nhận quyết định kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã thành phố Đồng Nai. Ảnh: HQ

Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế tập thể vẫn còn một số khó khăn. Phần lớn HTX trên địa bàn có quy mô nhỏ, nội lực tài chính và năng lực quản trị của đội ngũ cán bộ HTX còn hạn chế; việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ về đất đai, vốn tín dụng trung - dài hạn và công nghệ cao còn khó khăn. Việc nhân rộng các mô hình liên kết chuỗi giá trị và ứng dụng chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể chưa đồng đều giữa các địa bàn.

Tại hội nghị, các thành viên đã trao đổi, thảo luận về thực tiễn phát triển kinh tế tập thể, HTX thời gian qua; đồng thời bàn các giải pháp phát triển, kết nạp các HTX trở thành thành viên của Liên minh HTX thành phố trong thời gian tới.

Bà Vy Vũ Hồng Thảo cùng lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã thành phố Đồng Nai và các thành viên của quỹ. Ảnh: Vương Thế

Cũng tại hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo thành phố, Liên minh HTX thành phố Đồng Nai đã công bố quyết định của UBND thành phố chỉ định bà Vy Vũ Hồng Thảo, Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Đồng Nai kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX thành phố Đồng Nai.