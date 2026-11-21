Dự án nhà ở xã hội quy mô khoảng 1,5 ngàn căn hộ đang xây dựng tại xã Phước An. Ảnh: Hoàng Lộc

Đây là nội dung tại Quyết định số 4101/QĐ-UBND ngày 20-11-2026 do Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út ký ban hành về việc thành lập Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố.

Theo quyết định, đồng chí Nguyễn Kim Long, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, làm Trưởng ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Phong An, Giám đốc Sở Xây dựng, làm Phó Trưởng ban Thường trực; đồng chí Đỗ Thành Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, làm Phó Trưởng ban.

Thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, gồm: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Công thương, Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các chính sách về phát triển, quản lý nhà ở, thị trường bất động sản. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ những vướng mắc phát sinh; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án liên quan, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.

Đối với lĩnh vực nhà ở xã hội, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu, đề xuất các giải pháp phát triển nhà ở xã hội; hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai trên địa bàn. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo và kiến nghị Trung ương về những vấn đề phát sinh liên quan đến chính sách phát triển nhà ở xã hội.

Dự án nhà ở xã hội gần 1,1 ngàn căn hộ tại phường Long Hưng vừa cất nóc đầu tháng 11-2026. Ảnh: Hoàng Lộc

Thành phố giao Sở Xây dựng làm cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm tham mưu công tác quản lý nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20-11-2026, thay thế Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 7-10-2025 của UBND tỉnh Đồng Nai trước đây.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo nhằm tạo đầu mối phối hợp liên ngành, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong tham mưu và tổ chức thực hiện chính sách nhà ở, quản lý thị trường bất động sản. Qua đó, những vướng mắc phát sinh được kịp thời tổng hợp, đề xuất hướng xử lý, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố. Đây cũng là những cơ sở để người dân có nhu cầu về nhà ở tại thành phố Đồng Nai có cơ hội được an cư, ổn định cuộc sống, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của địa phương.