Các đại biểu tham quan gian hàng quảng bá các sản phẩm của Đồng Nai tại hội chợ. Ảnh: CTV

Trong đó, gian hàng chung của thành phố Đồng Nai có 10 doanh nghiệp tham gia quảng bá, giới thiệu khoảng 100 sản phẩm, tập trung chủ yếu là các sản phẩm thế mạnh, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm), sản phẩm công nghiệp nông thôn của Đồng Nai.

Lễ hội Ok Om Bok năm 2026 có chủ đề “Vĩnh Long - Văn hóa tỏa sáng cùng sắc màu lễ hội” diễn ra từ ngày 18 đến 24-11. Đây là chương trình gắn với Tuần lễ Văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại tỉnh Vĩnh Long, gồm các nhóm hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại.

Doanh nghiệp Đồng Nai quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại hội chợ. Ảnh: CTV

Một trong những hoạt động chính tại chương trình là hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn và sản phẩm OCOP được tổ chức tại Quảng trường phường Nguyệt Hóa (tỉnh Vĩnh Long). Hội chợ quy tụ khoảng 400 gian hàng của doanh nghiệp trên cả nước tham gia, trong đó có Đồng Nai.