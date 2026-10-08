Đồng Nai tham gia hội nghị kết nối cung - cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố

Đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Đồng Nai (thứ 4 từ trái qua) nhận biểu dương đơn vị có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công của "Hành trình 15 năm Kết nối cung - cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành". Ảnh: Hải Quân

Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và hệ thống phân phối. Về phía Đồng Nai, tham dự chương trình có Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công thương Vũ Ngọc Long; Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Nguyễn Văn Lĩnh.

Sự kiện đánh dấu hành trình 15 năm kết nối cung - cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố. Năm 2026, với chủ đề “Kết nối trách nhiệm - Phát triển chuỗi cung ứng xanh, số và bền vững”, chương trình tiếp tục đổi mới phương thức kết nối, tăng cường ứng dụng công nghệ, thương mại điện tử và các hình thức kết nối đa kênh. Đồng thời đẩy mạnh kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã với hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử và các đối tác tiêu thụ.

Một trong những điểm nhấn của chương trình năm 2026 là tăng cường kết nối, quảng bá và mở rộng thị trường cho các sản phẩm tham gia chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa “Tick xanh trách nhiệm”. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 11-10.

Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái phát biểu tại lễ khai mạc chương trình. Ảnh: Hải Quân

Phát biểu tại lễ khai mạc chương trình, Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái chia sẻ: Qua 15 năm tổ chức, quy mô và phạm vi kết nối của chương trình ngày càng được mở rộng, với sự tham gia tích cực của các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, hệ thống phân phối, đơn vị logistics, thương mại điện tử và nhiều chủ thể khác trong chuỗi cung ứng.

Qua đó, chương trình tạo thêm cơ hội giao thương trực tiếp, đồng thời góp phần hình thành các mối liên kết ổn định giữa sản xuất và tiêu thụ. Đây là cơ sở hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng tính chủ động của các bên trong chuỗi cung ứng.

Các đại biểu tham quan gian hàng chung trưng bày các sản phẩm OCOP của Đồng Nai tại chương trình. Ảnh: Hải Quân

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công thương Đồng Nai Vũ Ngọc Long tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm thế mạnh, sản phẩm OCOP của Đồng Nai tại chương trình. Ảnh: Hải Quân

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Nguyễn Văn Lĩnh cho biết: Đoàn Đồng Nai tham gia chương trình lần này có khoảng 20 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, trong đó tập trung vào các sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm), sản phẩm tiêu biểu của Đồng Nai… Trong đó, có 1 gian hàng chung của thành phố và 8 gian hàng của các doanh nghiệp.