Đồng Nai tham gia Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc hội chợ. Ảnh: Hải Quân

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng cùng lãnh đạo các địa phương, Sở Công thương của nhiều tỉnh, thành phố. Đoàn Đồng Nai tham dự buổi lễ có Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công thương Vũ Ngọc Long; Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Trần Thị Thu Trang; Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Nguyễn Văn Lĩnh.

Hội chợ năm nay có chủ đề “Trung tâm xuất khẩu tại chỗ - Trung tâm sản xuất công nghiệp Việt Nam”, diễn ra từ ngày 22 đến 24-10 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo (Thành phố Hồ Chí Minh).

Các đại biểu tham quan gian hàng chung của thành phố Đồng Nai tại hội chợ. Ảnh: Hải Quân

Phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh: Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026 là cầu nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với nhà mua hàng quốc tế, góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt.

Hội chợ quy tụ 750 gian hàng và 230 nhà mua hàng quốc tế, tạo cơ hội kết nối đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa bền vững. Hội chợ giới thiệu các ngành hàng như: nông sản, thực phẩm, dệt may, da giày, đồ gỗ, mỹ nghệ, dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu…

Doanh nghiệp Đồng Nai tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại hội chợ. Ảnh: Hải Quân

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Nguyễn Văn Lĩnh cho biết: Đồng Nai tham gia hội chợ có 1 gian hàng chung với khoảng 20 doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm).