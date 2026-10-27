Đồng Nai tập trung phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng

Mới đây, Ban Chấp hành Ðảng bộ TP. Ðồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mạnh, nhằm đưa thành phố phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng; đồng thời trở thành địa phương phát triển nhanh về du lịch, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị quyết số 10-NQ/TU của TP. Đồng Nai đặt mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mạnh.

Theo Nghị quyết số 10, ngành du lịch TP. Đồng Nai phấn đấu đến năm 2030 đón 11,5 triệu lượt khách; trong đó có trên 11,2 triệu lượt khách nội địa và 290 nghìn lượt khách quốc tế; tốc độ tăng trưởng bình quân lượt khách đạt 18,6%/năm; phấn đấu doanh thu dịch vụ du lịch đạt 11.950 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu đạt 27,5%/năm.

Đến năm 2035, TP. Đồng Nai phấn đấu đón 20 triệu lượt khách; trong đó có 19,4 triệu lượt khách nội địa và 600 nghìn lượt khách quốc tế; tốc độ tăng trưởng bình quân lượt khách đạt 12%/năm.

Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 24 nghìn tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu dịch vụ du lịch đạt 15,4%/năm.

Với mục tiêu xây dựng Đồng Nai trở thành điểm đến chất lượng, hấp dẫn và bền vững dựa trên việc khai thác hiệu quả tài nguyên văn hóa, thành phố đang tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đẳng cấp, dịch vụ chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; qua đó khẳng định vị thế du lịch Đồng Nai, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TP. Đồng Nai còn nhiều tiềm năng phát triển du lịch.

Trước đó, giai đoạn 2021-2025, du lịch TP. Đồng Nai thu hút trên 4 triệu lượt khách du lịch; trong đó khách quốc tế đạt trên 120 nghìn lượt. Tỷ lệ khách lưu trú khi đến thành phố đạt khoảng 880 nghìn lượt.

Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt trên 3,2 nghìn tỷ đồng. Ngành du lịch đã giải quyết việc làm cho trên 6,2 nghìn lao động trực tiếp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành du lịch TP. Đồng Nai vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu của nghị quyết chưa đạt (chỉ tiêu tổng lượt khách và doanh thu dịch vụ du lịch); chi tiêu bình quân của khách du lịch còn thấp (800 nghìn đồng/người/ngày);

Việc đầu tư khai thác các tài nguyên du lịch chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của thành phố, chưa tạo được nhiều điểm nhấn; hệ thống sản phẩm và dịch vụ du lịch còn thiếu sự đa dạng.