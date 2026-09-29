Đồng Nai tập trung nguồn lực đấu giá 35 khu đất trong năm 2026

Khu đất trên địa bàn phường Trấn Biên nằm trong số 35 khu đất thành phố Đồng Nai tổ chức đấu giá năm 2026. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo kế hoạch, trong năm nay, thành phố tập trung nguồn lực để tổ chức đấu giá 35 khu đất với tổng diện tích khoảng 1.183ha. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương hoàn tất thủ tục, bảo đảm các khu đất đủ điều kiện đưa ra đấu giá theo tiến độ đã được phê duyệt.

Ngoài ra, kế hoạch cũng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, các chi nhánh và UBND cấp xã đang quản lý các khu đất khẩn trương hoàn thành thủ tục pháp lý đối với 44 khu đất, thửa đất trong năm 2026 để tổ chức đấu giá ngay trong quý I-2027. Những trường hợp đủ điều kiện có thể đấu giá ngay trong năm 2026.

Khu vực xã Phước An có nhiều khu đất nằm trong Kế hoạch số 286/KH-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn năm 2026. Ảnh: Hoàng Lộc

Kế hoạch cũng xác định 3 khu đất, tổng diện tích gần 160ha, cần hoàn tất thủ tục để đấu giá trong năm 2026, đưa vào sử dụng phục vụ hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Nguồn thu từ đấu giá các khu đất này, sau khi trừ chi phí liên quan, được nộp về ngân sách Trung ương.

Ngoài ra, 46 khu đất, thửa đất được đưa vào danh mục tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo lập quỹ đất và hoàn thiện thủ tục. Trường hợp kịp đáp ứng đầy đủ điều kiện, thành phố yêu cầu khẩn trương tổ chức đấu giá trong năm 2026.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chuẩn hóa quy trình, phương pháp xác định giá đất, rút ngắn thời gian thực hiện nhưng phải bảo đảm khách quan, sát thực tế, phản ánh đúng vị trí, tiềm năng và lợi thế từng khu đất. Việc đấu giá phải công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường bất động sản, trục lợi.

Việc tổ chức đấu giá các khu, thửa đất nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và tạo nguồn thu bổ sung vốn đầu tư công, phúc lợi xã hội.