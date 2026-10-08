Đồng Nai: Tập trung lãnh đạo tăng trưởng kinh tế

Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của thành phố và Bí thư, Phó bí thư các cấp ủy trực thuộc Thành ủy.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ Thành ủy kết nối trực tuyến đến điểm cầu các cấp ủy xã, phường trong thành phố.

Còn không ít khó khăn cần tháo gỡ

Hiện nay, Thành ủy có 101 đơn vị cấp ủy trực thuộc. Trong quý III-2026, các cấp ủy trực thuộc Thành ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy; từng bước đưa hoạt động của tổ chức Đảng và hệ thống chính trị đi vào nền nếp.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng trao đổi những nội dung liên quan đến việc đăng ký các công trình, phần việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy. Ảnh: Phương Hằng

Hiện nay, nhiều xã, phường đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch giao về thu ngân sách năm 2026; vượt chỉ tiêu về kết nạp đảng viên mới. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được chú trọng thực hiện... Những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đã góp phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của thành phố 9 tháng năm 2026. 9 tháng qua, GRDP của Đồng Nai tăng 10,01%. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 80% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng Nai đã hoàn thành việc bàn giao 4.618 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để giám định ADN.

Việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm, đến nay 99 đảng bộ trực thuộc Thành ủy (trừ Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể và Đảng bộ HĐND thành phố do mới thành lập từ ngày 30-9-2026), đã đăng ký thực hiện 7.722 công trình, phần việc, nhiệm vụ...

Đại tá Nguyễn Danh Trang, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng của Đảng bộ quân sự thành phố. Ảnh: Phương Hằng.

Qua thống kê của Văn phòng Thành ủy và các ý kiến trao đổi tại hội nghị, bên cạnh những kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng qua, còn không ít khó khăn, vướng mắc.

Theo đó, nhiều địa phương, đơn vị thiếu, khuyết cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt và công chức chuyên môn (nhất là ở các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính - kế toán, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục). Sau sáp nhập, số lượng đảng viên ở nhiều chi bộ khu phố, thôn, ấp rất đông nên gặp nhiều bất cập về địa điểm và phương thức sinh hoạt.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đặng Thanh Hoàng trao đổi về những kiến nghị liên quan đến biên chế, chế độ chính sách cho cán bộ. Ảnh: Phương Hằng

Công tác lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu tại một số phường, xã còn chậm, chưa đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất, làm thiếu cơ sở pháp lý để triển khai các dự án đầu tư công, phát triển hạ tầng kỹ thuật, khu tái định cư và quản lý đất đai, xây dựng. Công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến xác định nguồn gốc đất, đơn giá bồi thường (đặc biệt đối với đất lâm nghiệp, đất rừng), thiếu quỹ đất tái định cư và chậm bố trí vốn bồi thường.

Việc áp dụng cơ chế tài chính chuyển tiếp, định giá dịch vụ công và ban hành đơn giá đặt hàng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập khi chuyển sang mô hình tự chủ tài chính còn gặp nhiều vướng mắc về quy trình, thủ tục.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai Nguyễn Cao Tài trao đổi về những kiến nghị liên quan đến quản lý đất đai. Ảnh: Phương Hằng

Hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền Internet tại một số địa phương vùng sâu, vùng xa chưa đáp ứng yêu cầu; các phần mềm dùng chung của Đảng và chính quyền đôi lúc bị nghẽn mạng, lỗi thao tác, chưa bảo đảm tính liên thông đồng bộ hoặc chưa được phân quyền quản trị đầy đủ...

Tập trung cao nhất cho tăng trưởng kinh tế

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức kết luận hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức ghi nhận: Quý III-2026 là giai đoạn có khối lượng công việc rất lớn, thành phố vừa phải tiếp tục hoàn thiện tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, vừa tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng; đồng thời xử lý nhiều vấn đề tồn đọng và triển khai hàng loạt các công trình dự án trọng điểm. Trong điều kiện đó, các cấp ủy trực thuộc Thành ủy đã có nhiều cố gắng, cơ bản giữ vững đoàn kết, thống nhất, đạt nhiều kết quả nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tuy nhiên, kết quả đạt được giữa các địa phương, đơn vị chưa đồng đều. Một số cấp ủy chưa thực sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thành ủy; có việc đã giao nhưng tiến độ còn chậm, sự phối hợp giữa một số đơn vị chưa tốt...

Đồng chí đề nghị: Người đứng đầu cấp ủy phải nhìn nhận lại đơn vị, địa phương mình việc nào làm tốt thì phát huy; việc nào chưa hoàn thành phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn khắc phục.

"Chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2026 trong khi khối lượng công việc còn rất lớn. Thành phố đang phấn đấu tăng trưởng GRDP và thu ngân sách cao; hướng tới giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch, do đó các cấp ủy phải xác định rõ tinh thần quý IV là phải tập trung hành động, xử lý công việc và tạo ra kết quả cụ thể" - Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức nhấn mạnh.

Thường trực Thành ủy đề nghị: Thường trực các cấp ủy trực thuộc Thành ủy trong quý IV tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, phân thành 3 nhóm, trong đó nhóm có nguy cơ không đạt chỉ tiêu phải xây dựng ngay giải pháp, xác định rõ người chịu trách nhiệm và tiến độ thực hiện theo từng tuần, từng tháng; đánh giá cán bộ phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Tập trung cao nhất cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và giải ngân đầu tư công. Địa phương nào có dự án đang vướng thì bí thư cấp ủy phải trực tiếp nắm. Đối với thu ngân sách, tinh thần là không chờ đến tháng 12 mới chạy chỉ tiêu.

Tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các dự án công trình trọng điểm. Cấp ủy địa phương nơi có dự án phải coi công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị chứ không giao riêng cho chính quyền hay cơ quan chuyên môn.

Tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Quan điểm của Thành ủy là việc thuộc thẩm quyền của cơ sở thì cơ sở phải giải quyết, không đùn đẩy lên thành phố, không để việc nhỏ kéo dài thành việc lớn, việc đơn lẻ trở thành điểm nóng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và hệ thống chính trị. Người đứng đầu phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung nhưng đồng thời phải làm đúng nguyên tắc, đúng quy định.

Bên cạnh tập trung hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026, cần chuẩn bị từ sớm nhiệm vụ năm 2027. Các mục tiêu năm 2027 phải có tính phấn đấu; đồng thời phải sát thực tiễn, có cơ sở và có giải pháp thực hiện.

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu và kỷ luật thực thi. Lãnh đạo các đơn vị phải dành nhiều thời gian đi cơ sở, kiểm tra hiện trường, xử lý công việc.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức nhấn mạnh: Từ nay đến cuối năm, mỗi đồng chí trong Thường trực cấp ủy các cấp phải trả lời được 4 câu hỏi: Địa phương mình còn chỉ tiêu nào chưa đạt và khả năng đạt đến đâu; nhiệm vụ, dự án nào đang chậm và trách nhiệm thuộc về ai; vấn đề nào đang gây bức xúc trong nhân dân và đã có phương án xử lý dứt điểm chưa; địa phương, đơn vị đóng góp cụ thể như thế nào vào mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố. Trả lời được 4 câu hỏi này và tổ chức thực hiện quyết liệt thì tin rằng, kết quả cuối năm sẽ chuyển biến rõ rệt.