Đồng Nai tập trung khai thác lợi thế sân bay Long Thành

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri 8 phường của thành phố Đồng Nai.

Ngày 1/10, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, cùng các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai đã tiếp xúc hơn 400 cử tri 8 phường trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cần giải pháp chống ngập

Tại buổi tiếp xúc, 18 lượt ý kiến phát biểu cử tri 8 phường của thành phố Đồng Nai đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan quy hoạch, hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, giải pháp chống ùn tắc giao thông, đầu tư xây dựng thêm các trường trung học phổ thông ở các địa bàn có dân số đông. Đặc biệt, tình trạng ngập úng nhiều nơi sau những trận mưa lớn trong thời gian gần đây.

Cử tri Thân Đức Bách, phường Phước Tân, kiến nghị tình trạng ngập úng ven sông Buông liên tục xảy ra những ngày qua và những năm trước đây. Để khắc phục tình trạng này, cử tri kiến nghị xây dựng chương trình, dự án và giải pháp tổng thể để từng bước xử lý căn cơ, hạn chế và tiến tới giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài các khu dân cư dọc sông Buông vùng hạ lưu.

Cử tri Thân Đức Bách kiến nghị giải pháp chống ngập ven sông Buông.

Cử tri Trần Anh Thơ, phường Biên Hòa, cho rằng, trong quy hoạch cần đồng bộ giữa quy hoạch thành phố Đồng Nai với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch ngành; xác định, quản lý chặt quỹ đất, hành lang giao thông và không gian sinh thái có ý nghĩa chiến lược. Đồng thời, nghiên cứu định hướng không gian phát triển, để các quyết định đầu tư trước mắt không thu hẹp dư địa phát triển của thế hệ sau.

Trả lời về giải pháp chống ngập khu vực ven sông Buông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn cho biết, từ năm 2025, địa phương đã chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc, nghiên cứu giải pháp xử lý căn cơ tình trạng ngập sau mưa. Qua khảo sát, đánh giá thực tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp thành phố đề xuất, để bảo đảm khả năng chống ngập cho khu vực ven sông Buông thuộc phường Phước Tân, cần nạo vét sông Buông, rạch Bà Bướm kết hợp đầu tư hệ thống thủy lợi Lá Buông ở khu vực thượng nguồn. Tổng kinh phí dự tính thực hiện các hạng mục khoảng 4.895 tỷ đồng.

Trước mắt, để giảm tình trạng ngập cục bộ, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo bố trí nguồn vốn 6 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai để hỗ trợ phường Phước Tân thực hiện nạo vét bùn đất, phát quang, khơi thông dòng chảy và đắp nâng cao các vị trí thấp trũng dọc bờ sông Buông.

Về lâu dài, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp thành phố sẽ lập báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư cải tạo, nạo vét mở rộng tuyến sông Buông kết hợp hệ thống thủy lợi Lá Buông để cắt giảm lũ phía thượng nguồn đổ về.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cần khai thác lợi thế khác biệt sân bay

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận ý kiến của các cử tri với tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm, khát vọng đóng góp vào sự phát triển của thành phố Đồng Nai.

Đồng chí Lê Minh Trí cho rằng, đất nước ta hiện nay xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trở thành động lực chính cho sự phát triển. Với thành phố Đồng Nai, muốn trở thành cực tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ và cả nước không có con đường nào khác phải phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho rằng, thành phố Đồng Nai có nhiều rất nhiều lợi thế phát triển, trong đó sân bay Long Thành là lợi thế đặc biệt, giúp địa phương vừa phát triển đô thị, dịch vụ, logistics; tạo thuận lợi trong kết nối giữa Đồng Nai với các thành phố lớn trên thế giới. Thành phố Đồng Nai cần xác định đây là lợi thế đặc biệt, từ đó đề ra các chiến lược dài hạn để khai thác tối đa tiềm năng sân bay mang lại, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Lê Minh Trí đề nghị thành phố Đồng Nai tập trung khai thác lợi thế sân bay Long Thành.

Với ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn, đồng chí Lê Minh Trí đánh giá cao kết quả quyết liệt của lãnh đạo thành phố và các sở, ngành. Đến nay, trong số 279 dự án tồn đọng đã tháo gỡ được 152 dự án; 89 dự án đã có phương án xử lý, còn lại 38 dự án tiếp tục nghiên cứu. Việc tháo gỡ các dự án này đã góp phần khơi thông nguồn lực, tạo đà tăng trưởng bền vững.

“So với tình hình chung cả nước, thành phố Đồng Nai làm tốt công tác xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài. Với những trường hợp còn lại địa phương cần tiếp tục tháo gỡ, báo cáo các ngành trung ương có góp ý hoặc chỉ đạo để xử lý dứt điểm, bởi lẽ, các dự án còn chậm được xử lý ngày nào sẽ gây lãng phí ngày đó”, đồng chí Lê Minh Trí chỉ đạo.

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