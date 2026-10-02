Đồng Nai tập trung cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, đánh giá cán bộ bằng kết quả thực chất

(ĐN) - Sáng 2-10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị lần thứ năm. Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì hội nghị cùng các đồng chí: Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy; Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Thái Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì hội nghị thảo luận. Ảnh: Công Nghĩa

Nỗ lực bám sát kịch bản tăng trưởng 2 con số

Trong 9 tháng qua, tình hình tư tưởng chính trị trong Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai tiếp tục ổn định. Các chủ trương, quyết sách lớn của thành phố, những vấn đề xã hội quan tâm, tạo nền tảng quan trọng để cả hệ thống chính trị triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ; đồng thời thành phố tập trung rà soát tổ chức bộ máy, hoàn thiện vị trí việc làm, củng cố đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trương Thị Hương Bình báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Ảnh: Công Nghĩa

Đặc biệt, từ ngày 30-4-2026 Đồng Nai đã chính thức trở thành thành phố, mở ra chặng đường phát triển mới bứt phá. Cùng với đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21-7-2026 về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, đã định hướng chiến lược cho thành phố Đồng Nai có thêm nhiều cơ chế, nguồn lực để phát triển đột phá. Từ đó, Đồng Nai có thêm điều kiện để huy động nguồn lực, tổ chức lại không gian đô thị và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, xanh, thông minh và kết nối toàn cầu.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, kinh tế Đồng Nai 9 tháng của năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Kinh tế của thành phố duy trì đà tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, trong đó GRDP quý III tăng 10,21%, đưa tăng trưởng 9 tháng tăng 10,01%. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 79.894 tỷ đồng. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục khởi sắc, đạt khoảng 2,5 tỷ USD; vốn trong nước đạt khoảng 865 ngàn tỷ đồng. Toàn thành phố có thêm trên 6 ngàn doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 255,7 ngàn tỷ đồng, đồng thời có 1,3 ngàn doanh nghiệp trở lại hoạt động, phản ánh niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào những cơ hội mới của thành phố.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy tham dự hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Thành phố tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để huy động đầu tư các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm để kết nối đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành, kết nối giữa thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh và liên vùng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình phát triển. Việc đẩy mạnh đầu tư công và các công trình hạ tầng trọng điểm đang tạo lực đẩy cho tăng trưởng. Tính đến ngày 29-9, thành phố Đồng Nai đã giải ngân hơn 17.860 tỷ đồng, đạt 65,78% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đặc biệt, thành phố đã khởi công dự án nhà ở xã hội cho thuê tại phường Long Bình giai đoạn 1, với quy mô 1 ngàn căn, tổng đầu tư 1.260 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh thi công và hoàn thành sớm trên 13 ngàn căn nhà ở xã hội theo kế hoạch.

Cùng với nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội như: y tế, giáo dục, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách được quan tâm đẩy mạnh. Hưởng ứng cao điểm chiến dịch tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thành phố Đồng Nai đã triển khai quyết liệt, đồng bộ. Đến nay đã quy tập 152 hài cốt liệt sĩ, trong đó 91 hài cốt đã được tổ chức lễ truy điệu và an táng trang trọng.

Để kinh tế, xã hội phát triển ổn định, công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được tăng cường, bảo đảm an toàn các mục tiêu trọng điểm và sự kiện lớn. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai nghiêm túc. Công tác phòng, chống tội phạm, tham nhũng; công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được tăng cường, qua đó góp phần giữ vững kỷ cương, tạo môi trường ổn định cho phát triển.

Quyết liệt khắc phục những điểm nghẽn

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai lần thứ năm đã được chuẩn bị chu đáo về nội dung chương trình làm việc, trong đó có những nội dung đặc biệt quan trọng liên quan đến tốc độ và chất lượng tăng trưởng của thành phố không chỉ 3 tháng còn lại của năm 2026, mà còn hướng tới mục tiêu dài hạn trong cả nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Trọng Toàn giải trình về công tác chuẩn bị đấu giá đất. Ảnh: Công Nghĩa

Từ thực tiễn phát triển của thành phố, tại hội nghị, công tác cán bộ đã được tập trung phân tích, đánh giá nhiều chiều nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ từ cấp thành phố đến các phường, xã đáp ứng ngang tầm với yêu cầu phát triển của thành phố Đồng Nai trong giai đoạn mới. Theo đó tại hội nghị, Thường trực Thành ủy yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy cần tiếp tục rà soát, đánh giá sát chất lượng đội ngũ cán bộ hiện nay một cách toàn diện, thực hiện nghiêm công tác đánh giá cán bộ dựa trên năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp thời thay thế những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu công việc.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ năm đã thẳng thắn nhìn nhận, phân tích và đánh giá kết quả, tiến độ và các giải pháp để thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, công tác quy hoạch thành phố, quyết liệt rà soát, thu hồi triệt để những dự án mà nhà đầu tư không đủ năng lực triển khai, tình hình triển khai kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất. Dù mục tiêu hoàn thành 100% giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách năm 2026 phải cán mốc 150 ngàn tỷ đồng như chỉ đạo của Thường trực Thành ủy giao cho UBND thành phố là rất khó khăn, áp lực nhưng UBND thành phố, các sở, ngành và địa phương đang tiếp tục nỗ lực với tinh thần cao nhất, bám sát chỉ đạo của Thành ủy và kịch bản tăng trưởng đã được UBND thành phố xây dựng.

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Thành Nguyễn Hữu Nguyên tham luận tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh, nhiệm vụ từ nay tới cuối năm là rất lớn, rất áp lực, vì vậy các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu cần nỗ lực thực hiện nghiêm túc và hiệu quả, bám chỉ đạo thường xuyên của Thường trực Thành ủy. Yêu cầu tiên quyết là phải bám sát và nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của mình với phương châm “đúng vai, thuộc bài”. Cụ thể, người đứng đầu các ngành, các cơ quan, đơn vị phải hiểu thật rõ và nắm vững chức năng, nhiệm vụ được giao. Có như vậy, công tác phân công nhiệm vụ cho cấp dưới mới đảm bảo hợp lý, sát thực tế, từ đó tạo cơ sở để kiểm tra, đôn đốc và giám sát hiệu quả. Bên cạnh đó, phải kiên định lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, từ đó giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, tạo thành sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước An Đỗ Huy Khánh trao đổi về công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công của xã. Ảnh: Công Nghĩa

Trong khi đó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út nhấn mạnh: Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công việc, thành phố sẽ quyết liệt đổi mới công tác đánh giá cán bộ gắn với thực chất. Phải kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng chạy theo thành tích; đánh giá năng lực cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải được thực hiện trên tiêu chí bám sát khối lượng và chất lượng công việc hoàn thành thực tế. Đội ngũ cán bộ của thành phố Đồng Nai cần phải thay đổi toàn diện về mặt tư duy, kiên quyết từ bỏ cách làm theo lối mòn để có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao và áp lực ngày càng lớn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Đề cập các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út cho rằng: Tăng trưởng kinh tế và hoàn thành các chỉ tiêu đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Do đó, các sở, ngành, địa phương cần đồng hành, chia sẻ và phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong quá trình triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Ngay sau hội nghị này, bám sát tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, tập thể UBND thành phố sẽ tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá lại một cách nghiêm túc các mặt hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành 9 tháng đầu năm, kiên quyết khắc phục khó khăn, tập trung mọi nguồn lực trong những tháng cuối năm để hoàn thành bằng được các chỉ tiêu trọng tâm mà Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và HĐND thành phố Đồng Nai đã đề ra.

Rà soát từng nguồn lực để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Từ những ý kiến thảo luận rất thẳng thắn tại hội nghị, nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế trong 9 tháng của năm 2026, Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí yêu cầu từng đồng chí Thành ủy viên, từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải xác định rõ từng việc phải hoàn thành trong quý IV, kết quả phải đạt và trách nhiệm thực hiện phải rõ; không chuyển việc khó sang năm sau khi vẫn còn khả năng xử lý. Nhiệm vụ quan trọng và ưu tiên cao trong quý IV là tập trung thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% và phấn đấu thu ngân sách 150 ngàn tỷ đồng. Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo cập nhật kịch bản tăng trưởng quý IV, nhất là 11 ngành chưa đạt theo kịch bản tăng trưởng.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Bí thư Thành ủy đề nghị: Phải xác định cụ thể doanh nghiệp, dự án nào có thể tăng sản lượng, đẩy nhanh tiến độ, tạo thêm giá trị gia tăng trong năm; còn vướng mắc gì cần giải quyết, cơ quan nào xử lý và thời điểm nào hoàn thành. Điều hành tăng trưởng phải dựa trên sản lượng, năng lực sản xuất và giá trị tăng trên thực tế, không dừng ở báo cáo tỷ lệ chung chung.

Xác định cộng đồng doanh nghiệp là động lực quan trọng đóng góp cho tăng trưởng của thành phố, Bí thư Thành ủy đề nghị phải tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Cần chú ý phân loại 279 dự án còn vướng mắc theo từng nguyên nhân, xử lý dứt điểm theo nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời xác định rõ nội dung phải kiến nghị Trung ương. Ưu tiên đưa dự án đủ điều kiện vào hoạt động, mở rộng sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ cuối năm. Thu hút đầu tư phải xét công nghệ, giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích đất, đóng góp ngân sách, chất lượng việc làm, liên kết với doanh nghiệp trong nước và tác động môi trường.

Liên quan đến nhiệm vụ thu ngân sách, Bí thư Thành ủy đề nghị: Các đơn vị liên quan rà soát từng nguồn thu, khoản thu, khả năng thực hiện trong quý IV. Cần xác định tiến độ thu theo tháng, trách nhiệm từng đơn vị và phương án bù đắp khoản hụt. Phân biệt rõ dự toán được giao với mục tiêu phấn đấu 150 ngàn tỷ đồng; lưu ý đánh giá khả năng đạt từng mục tiêu bằng nguồn thu có căn cứ, không đưa khoản chưa đủ điều kiện vào cân đối để “làm đẹp” số liệu.

Với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, Bí thư Thành ủy đề nghị đẩy nhanh đầu tư công, giải phóng mặt bằng, khai thác nguồn lực đất đai; chú trọng đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào sản xuất, quản trị.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn đặc biệt nhấn mạnh: Việc thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Đồng Nai phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, cơ chế, đề án, dự án, nguồn lực và tiến độ. Kết quả thực hiện nghị quyết phải nhìn thấy được bằng công trình, dự án, doanh nghiệp, việc làm, nguồn thu và chất lượng sống của nhân dân.

Đi sâu vào chỉ đạo công tác cán bộ, một đòi hỏi rất cấp thiết hiện nay, Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn chỉ rõ: Chất lượng đội ngũ cán bộ và năng lực thực thi chưa theo kịp yêu cầu phát triển của thành phố Đồng Nai. Bộ máy đã được kiện toàn, nhưng việc rà soát cán bộ ở một số nơi chưa làm rõ năng lực, sở trường và mức độ đáp ứng vị trí việc làm; bố trí, điều tiết nhân lực chưa sát khối lượng và tính chất công việc. Vẫn còn tình trạng nơi thừa, nơi thiếu; thiếu cán bộ chuyên sâu ở những lĩnh vực quyết định tiến độ phát triển như: quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, tài chính, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Ở cấp thành phố, một bộ phận cán bộ còn hạn chế về tư duy chiến lược, dự báo và tham mưu xử lý vấn đề mới, vấn đề khó. Trong khi đó ở cấp xã, phường, năng lực quản trị, phối hợp liên ngành và giải quyết công việc theo thẩm quyền chưa đồng đều. Vẫn còn biểu hiện thiếu chủ động, né tránh, đùn đẩy, chờ chỉ đạo; việc thuộc thẩm quyền nhưng không quyết, việc cần phối hợp nhưng trả lời chậm. Đánh giá cán bộ có nơi còn nể nang, chưa gắn chặt với tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Vì vậy phải làm rõ sau chỉ đạo đã khắc phục được gì, việc gì chưa chuyển biến và ai chịu trách nhiệm. Chênh lệch kết quả giữa các địa phương là căn cứ để xem xét năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện, nhưng phải đặt trong điều kiện nguồn lực và nhiệm vụ cụ thể của từng địa bàn. Không quy mọi khó khăn cho cán bộ; cũng không lấy khó khăn khách quan để né tránh trách nhiệm cá nhân.

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với đội ngũ cán bộ trong những tháng cuối năm và thời gian tới, người đứng đầu Đảng bộ thành phố Đồng Nai yêu cầu phải tạo chuyển biến thực chất về công tác cán bộ. Làm rõ từng vị trí còn thiếu, từng trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu và phương án bố trí, đào tạo, điều động hoặc thay thế. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, không báo cáo thiếu người chung chung, không giữ người vì cục bộ cơ quan, địa phương. Thực hiện bố trí đúng người, đúng việc, đúng sở trường; điều tiết nhân lực theo năng lực và khối lượng công việc.

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ năm. Ảnh: Công Nghĩa

Bí thư Thành ủy yêu cầu đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc; hoàn thiện tiêu chí KPI sát từng vị trí, không chấm điểm hình thức, cào bằng. Kịp thời bố trí lại, thay thế theo quy định cán bộ không đáp ứng yêu cầu, trì trệ, né tránh trách nhiệm; đồng thời bảo vệ, khuyến khích cán bộ chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung. Chuẩn bị nguồn cán bộ trẻ, cán bộ có tư duy chiến lược, năng lực quản trị, chuyên môn khoa học công nghệ và chuyển đổi số.