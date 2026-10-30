Đồng Nai tập trung các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dân số

Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển thành phố Lê Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 10 tháng qua, công tác dân số và phát triển trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể.

Chương trình sàng lọc trước sinh đạt 77%, vượt 12% so với kế hoạch năm. Qua đó đã kịp thời phát hiện 90 ca nghi ngờ để tư vấn, can thiệp sớm. Công tác tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân cho nam, nữ thanh niên đạt 76%, vượt 2% kế hoạch năm.

Thành phố đã thực hiện hỗ trợ tài chính cho hơn 8,4 ngàn phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi với tổng kinh phí hơn 8,4 tỷ đồng và đang xét duyệt thêm 937 hồ sơ mới. Đội ngũ cộng tác viên dân số tiếp tục được kiện toàn với hơn 4,5 ngàn người đã ký hợp đồng trách nhiệm; chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ thù lao hằng tháng cho đội ngũ cộng tác viên dân số với tổng kinh phí hơn 14,2 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, vướng mắc trong công tác dân số như: mức sinh tiếp tục có xu hướng giảm sâu. Tỷ số giới tính khi sinh ở mức 109 bé trai/100 bé gái, vẫn cao hơn mục tiêu kế hoạch (108/100). Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 83,6%, còn thấp hơn 2,4% so với chỉ tiêu năm.

Tại phần thảo luận, đại diện các cơ quan thành viên đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng liên quan đến công tác phối hợp liên ngành, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về chính sách dân số trong tình hình mới; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số cấp xã/phường; nâng chất các dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi…

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển thành phố Lê Anh Tuấn nhấn mạnh: Các cơ quan thành viên và các địa phương tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong 2 tháng cuối năm; đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tỷ lệ sàng lọc sơ sinh; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; vận động mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con; đồng thời tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách thù lao cho đội ngũ y tế cơ sở và cộng tác viên, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của thành phố.