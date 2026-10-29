Đồng Nai tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2026

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động phụ trách công tác TĐKT của 162 cơ quan, đơn vị và 95 phường, xã thuộc cụm khối thi đua trên toàn thành phố.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Đoàn Thị Thu Thủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồ Thảo

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Ban TĐKT Trung ương và Sở Nội vụ triển khai các chuyên đề trọng tâm về những điểm mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành; những nội dung cần lưu ý khi xét khen thưởng và triển khai phần mềm TĐKT.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT thành phố Đoàn Thị Thu Thủy nhấn mạnh: TĐKT có vai trò quan trọng trong việc tạo động lực, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của thành phố. Thời gian qua, thành phố Đồng Nai đã quan tâm triển khai các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. Ảnh: Hồ Thảo

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT thành phố, trong bối cảnh thành phố thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và chuẩn bị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2026, việc tổ chức hội nghị tập huấn có ý nghĩa thiết thực nhằm phổ biến những quy định mới, thống nhất nhận thức và cách thức thực hiện; đồng thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn ở cơ sở.

Ông Nguyễn Đức Nhuận, Phó Trưởng phòng III, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình bày nội dung chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Hồ Thảo

Đồng chí Đoàn Thị Thu Thủy đề nghị các đại biểu nghiêm túc nghiên cứu, nắm vững các quy định mới, nhất là những nội dung liên quan đến xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và lập hồ sơ đề nghị khen thưởng cuối năm, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền và trình tự quy định. Trong quá trình thực hiện, cần chủ động trao đổi những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ quan, đơn vị, địa phương với báo cáo viên để làm rõ căn cứ pháp lý, thống nhất cách hiểu và vận dụng, hạn chế sai sót trong quá trình lập hồ sơ.

Sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần kịp thời tham mưu, phổ biến và triển khai những nội dung đã được tập huấn; nâng cao chất lượng bình xét, lựa chọn đúng tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, bảo đảm công tác TĐKT thực chất, công bằng, công khai, minh bạch.