Đồng Nai: Tạo thế và lực mới cho vùng biên giới Tân Tiến

Bộ đội Biên phòng Đồng Nai giúp nhân dân xã Tân Tiến phát triển kinh tế. (Ảnh: NS)

Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 trong đó có nội dung: Xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; xác định bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, an ninh biên giới, bảo đảm quốc phòng, an ninh là điều kiện tiên quyết và nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên để tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh, bền vững.

Để hiện thực hóa Nghị quyết, Đảng bộ xã Tân Tiến đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó địa phương xác định vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và sự tham gia của nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; đồng thời nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả trong phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân trong phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Nhân dân xã Tân Tiến cùng Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai tuần tra bảo vệ biên giới. (Ảnh: NS)

Để hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Báo Nhân Dân đã trao đổi với đồng chí Hồ Bá Toàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Tiến:

Phóng viên: Đảng ủy xã đã xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào để xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, gắn phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh?

Đồng chí Hồ Bá Toàn: Xã Tân Tiến hiện nay 7.721 hộ/30.654 nhân khẩu, trong đó toàn xã có 19 thành phần dân tộc cùng sinh sống, chiếm tỷ lệ 29,4% dân số. Hiện nay, Đảng bộ xã có 725 đảng viên/27 chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó có 5 Đảng bộ trực thuộc (4 Đảng bộ trường học, 1 Đảng bộ Công an xã) và 22 chi bộ. Đảng viên ở thôn là 385 đảng viên (trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là 144 đồng chí, có đạo 7 đồng chí).

Các lực lượng trên địa bàn xã Tân Tiến ra quân vệ sinh môi trường. (Ảnh: NS)

Nhìn chung trong thời gian qua, cùng với sự điều hành của Đảng ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã Tân Tiến đã phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu trong giữ vững tư tưởng chính trị và chấp hành, gương mẫu đi đầu trong việc quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, đảng viên còn là những nhân tố tích cực, gương mẫu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, thể hiện rõ nét qua tinh thần “nói đi đôi với làm”: mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, dám nghĩ dám làm để vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, đồng thời chủ động chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ các hộ nghèo về cây/con giống, vốn và kỹ thuật.

Đảng viên tiên phong trong các phong trào xã hội và xây dựng đời sống văn hóa: Đi đầu hiến đất làm đường, đóng góp ngày công trong phong trào xây dựng nông thôn mới; tiên phong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết, nhất là ở biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát triển kinh tế hộ gia đình là một trong những nền móng bảo vệ biên giới vững chắc. (Ảnh: NS)

Tích cực tham gia phong trào tự quản đường biên, mốc giới, bảo vệ an ninh trật tự, tố giác tội phạm. Sâu sát cơ sở, củng cố "thế trận lòng dân": Thực hiện tốt quy chế phân công đảng viên phụ trách các địa bàn, tổ dân cư, hộ gia đình, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

Do đó, qua hơn 1 năm đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng trên địa bàn cơ bản ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực.

Học sinh xã Tân Tiến ăn cơm bán trú. (Ảnh: NS)

Phóng viên: Trong thời gian tới, địa phương sẽ tập trung những giải pháp đột phá nào để vừa giữ vững địa bàn biên giới ổn định, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó xây dựng vùng biên giới ngày càng giàu mạnh, phát triển?

Đồng chí Hồ Bá Toàn: Chúng tôi xác định, đối với một xã biên giới, quốc phòng, an ninh không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, thường xuyên mà còn là điều kiện tiên quyết, là nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế-xã hội. Biên giới ổn định thì người dân mới yên tâm lao động, sản xuất; đời sống nhân dân được nâng lên thì thế trận lòng dân càng vững chắc; kinh tế phát triển, quốc phòng, an ninh được củng cố sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai tặng xe đạp cho các em học sinh khu vực biên giới. (Ảnh: NS)

Vì vậy, quan điểm xuyên suốt của địa phương là phát triển kinh tế-xã hội phải gắn chặt với củng cố quốc phòng, an ninh; chăm lo đời sống nhân dân phải đi đôi với xây dựng thế trận lòng dân; mỗi bước phát triển của địa phương phải góp phần làm cho biên giới ngày càng ổn định, vững mạnh.

Trong thời gian tới, xã sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó ưu tiên một số khâu đột phá có tính nền tảng, lâu dài và sát với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Lực lượng vũ trang giúp nhân dân xã Tân Tiến khắc phục hậu quả thiên tai. (Ảnh: NS)

Thứ nhất, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh về quốc phòng, an ninh; chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Địa phương sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng quân sự, công an và sự phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Lãnh đạo xã Tân Tiến thăm hỏi, trao đổi tình hình với Già làng Điểu Pa No. (Ảnh: NS)

Trọng tâm là nâng cao chất lượng nắm tình hình địa bàn, quản lý dân cư, chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống các loại tội phạm, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và những hành vi vi phạm pháp luật khu vực biên giới.

Cùng với đó, xã sẽ chú trọng xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tự quản đường biên, mốc giới, tổ tự quản an ninh, trật tự; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận biên phòng toàn dân.

Lãnh đạo xã Tân Tiến khảo sát mô hình trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn. (Ảnh: NS)

Thứ hai, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, lấy nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của Nhân dân làm thước đo hiệu quả phát triển.

Xã sẽ tập trung rà soát, đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế để lựa chọn hướng phát triển phù hợp; khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và nhu cầu thị trường; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí đầu vào và tăng giá trị trên cùng một đơn vị diện tích.

Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai nắm tình hình trong nhân dân ở khu vực biên giới xã Tân Tiến. (Ảnh: NS)

Quan tâm hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn tín dụng chính sách, các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất; tạo điều kiện hình thành các mô hình kinh tế hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã phù hợp với quy mô và điều kiện thực tế. Đối với thanh niên, lao động nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, xã chú trọng đào tạo nghề, tư vấn việc làm, hỗ trợ tiếp cận thông tin thị trường lao động, khuyến khích tinh thần chủ động vươn lên, phát triển kinh tế ngay trên quê hương mình.

Trong quá trình phát triển, địa phương sẽ ưu tiên đầu tư, huy động và lồng ghép hiệu quả các nguồn lực để từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi, điện, nước sạch, thông tin liên lạc và các công trình dân sinh thiết yếu. Đây không chỉ là đầu tư cho phát triển kinh tế mà còn là giải pháp trực tiếp nâng cao khả năng kết nối địa bàn, cải thiện điều kiện sinh hoạt, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Các hội, đoàn thể xã Tân Tiến hỗ trợ sinh kế cho nhân dân. (Ảnh: NS)

Bên cạnh đó, xã ưu tiên nguồn lực chăm lo phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số, lấy con người làm trung tâm, lấy sự tiến bộ và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu xuyên suốt. Đồng thời xã đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi để người dân và doanh nghiệp phát triển. Đó là việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với xây dựng khu vực phòng thủ và củng cố thế trận lòng dân trên địa bàn biên giới.

Phóng viên xin cảm ơn đồng chí!