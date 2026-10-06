Đồng Nai tạo sức hút dòng vốn FDI

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long (phải) gặp gỡ Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả trên cho thấy sức hút của Đồng Nai đối với các nhà đầu tư FDI - Đồng Nai vẫn là điểm đến hấp dẫn, đáng tin cậy của các đối tác. Đặc biệt khi thành phố đang có sự chuyển mình mạnh mẽ từ việc quy hoạch, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối đến phát triển các khu công nghiệp (KCN), cải cách thủ tục hành chính; sự quan tâm, đồng hành của các cấp lãnh đạo thành phố.

Tạo niềm tin với các nhà đầu tư

Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đón nhiều tập đoàn, doanh nghiệp cũng như các đại sứ, tổng lãnh sự của các quốc gia, vùng lãnh thổ đến tìm hiểu môi trường đầu tư. Thông qua các buổi làm việc với lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành, được nắm bắt các thông tin về quy hoạch, những tiềm năng, lợi thế cũng như định hướng phát triển của thành phố, phần lớn các nhà đầu tư đều mong muốn được đầu tư lâu dài vào Đồng Nai.

Là một trong những nhà đầu tư FDI lĩnh vực bán lẻ lớn nhất tại Việt Nam, những năm qua, Tập đoàn Central Retail Việt Nam (Central Retail VN, Thái Lan) không ngừng phát triển chuỗi các trung tâm thương mại, siêu thị mini GO! trên khắp cả nước. Tại Đồng Nai, Tập đoàn Central Retail Việt Nam đã đầu tư hệ thống trung tâm thương mại và siêu thị mini với tổng vốn đầu tư 80 triệu USD, tạo việc làm cho hơn 800 người lao động.

Central Retail VN đang có kế hoạch mở thêm 3 trung tâm thương mại và 5 siêu thị mini GO! tại thành phố Ðồng Nai.Tập đoàn mong được lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành của thành phố hỗ trợ, giới thiệu địa điểm và thúc đẩy tiến độ thực hiện các thủ tục theo quy định. Ngoài ra, tập đoàn mong muốn được nắm bắt rõ các thông tin về quy hoạch, phát triển hạ tầng để có cơ sở phát triển về thương mại trên địa bàn thành phố. Ông OLIVIER LANGLET, Tổng Giám đốc điều hành Central Retail VN

Không dừng lại ở những gì đã đạt được, mới đây, tại buổi gặp gỡ với lãnh đạo thành phố, ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc điều hành Central Retail VN chia sẻ: Tập đoàn mong muốn tiếp tục đầu tư vào Đồng Nai. Tập đoàn đang hướng tới trở thành điểm cung cấp các mặt hàng bán lẻ tốt nhất; đồng thời là nhà kết nối, thu mua nông sản tại địa phương. Central Retail VN sẽ mời các chuyên gia về hỗ trợ nông dân kiến thức đóng gói cũng như sử dụng, bảo quản hạt giống và kỹ thuật chăm sóc nông sản, từng bước chuẩn hóa hệ thống logistics để vừa có thể bán hàng cho thị trường nội địa vừa xuất khẩu, bảo đảm hàng hóa đưa đến cửa hàng được tươi nhất, ngon nhất và tốt nhất với giá thành rẻ nhất.

Ông Olivier Langlet cho rằng: Việc mở rộng hệ thống bán lẻ hiện đại góp phần hiện đại hóa hệ thống bán lẻ của quốc gia. Bên cạnh đó, khi doanh nghiệp mở rộng đầu tư sẽ tạo việc làm cho người dân địa phương, tạo cơ hội làm ăn cho nông dân và kích thích nhu cầu mua sắm, tiêu dùng tại địa phương.

Khai thác dư địa thu hút đầu tư

Thành phố Đồng Nai là một trong những địa phương phát triển công nghiệp hàng đầu cả nước. Đồng Nai hiện có gần 90 KCN được quy hoạch với tổng diện tích trên 43 ngàn hécta. Ngoài ra, thành phố còn sở hữu hệ thống sông Đồng Nai, sông Bé cùng nhiều hồ thủy điện, thủy lợi lớn. Thành phố được định hướng trở thành đô thị công nghiệp - dịch vụ hiện đại, trung tâm logistics và công nghệ cao của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Đồng Nai đang ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng xanh…; đồng thời phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống logistics vùng Đông Nam Bộ và các KCN thế hệ mới.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh (thứ 3, từ trái sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và khách tham quan nghe lãnh đạo Tập đoàn Sojitz Nhật Bản giới thiệu về kế hoạch mở rộng Khu công nghiệp Long Đức (xã Bình An), ngày 24-9. Ảnh: Thành Nam

Với những định hướng và quy hoạch phát triển nổi bật, thành phố Đồng Nai nhận được sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư FDI. Ông Alexander Ziehe, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) cho biết: Đồng Nai là điểm đến đầu tư của nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Đức như: Boss, Schaeffler, Bayer, Framas… Các doanh nghiệp Đức không chỉ đầu tư về vốn mà còn mang đến những giải pháp mới, công nghệ mới, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ lao động địa phương cũng như áp dụng các cách thực hành kinh doanh bền vững và có trách nhiệm, đóng góp vào tiến trình phát triển kinh tế chung của thành phố. Hiệp hội Doanh nghiệp Đức mong rằng, với sự đồng hành của các cấp lãnh đạo thành phố, Đồng Nai sẽ trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Hiệp hội Doanh nghiệp Đức cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, cùng kiến tạo tương lai với chính quyền thành phố như một đối tác lâu dài, góp phần củng cố vị thế là một trong những thành phố đầu tàu của cả nước về thu hút vốn FDI.

Phát biểu tại những buổi gặp gỡ các doanh nghiệp FDI cũng như các đại sứ, tổng lãnh sự các nước tại Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long cho biết: Đồng Nai đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với vị thế, không gian phát triển và yêu cầu quản trị mới. Đặc biệt, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 21-7-2026 về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 đã mở ra không gian phát triển mới cho thành phố. Nghị quyết xác định Đồng Nai là một cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước, giữ vai trò đầu mối kết nối vùng, kết nối quốc tế, trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics và đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, Luật Phát triển đô thị năm 2026 vừa được Quốc hội thông qua sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của các đô thị động lực. Đây là những “bệ phóng” quan trọng để Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng trong giai đoạn mới. Đồng Nai luôn rộng cửa đón các nhà đầu tư có tiềm năng, đáp ứng các điều kiện (công nghệ cao, thân thiện môi trường, không thâm dụng lao động...) đến tìm hiểu, đầu tư tại thành phố.