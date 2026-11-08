Đồng Nai tạo nền tảng hạ tầng cho năng lượng xanh

Hạ tầng đo đếm sẵn sàng cho cơ chế mua bán điện trực tiếp

Xu hướng sử dụng năng lượng tái tạo đặt ra yêu cầu mới đối với sản xuất công nghiệp. Bên cạnh giá điện và sự ổn định nguồn cung, nhiều doanh nghiệp FDI quan tâm đến khả năng tiếp cận điện xanh và chứng chỉ năng lượng tái tạo. Với TP. Đồng Nai, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, chuyển dịch năng lượng không chỉ là bổ sung nguồn phát, mà còn là chuẩn bị hệ thống cấp điện phù hợp.

Trao đổi với Báo Công Thương, ông Trần Thế Du, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Nai cho biết, đơn vị xác định chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) thuận lợi, minh bạch và bảo đảm an toàn. Trọng tâm trước mắt là hệ thống đo đếm, thu thập dữ liệu và năng lực đáp ứng yêu cầu vận hành của khách hàng sử dụng điện lớn. Việc chuẩn bị từ khâu kỹ thuật giúp hạn chế khoảng cách giữa cơ chế chính sách và khả năng áp dụng tại doanh nghiệp.

Cụ thể, các khách hàng sử dụng điện lớn đã được lắp đặt công tơ điện tử nhiều biểu giá, kết nối dữ liệu về hệ thống thu thập đo xa tập trung. Hầu hết khách hàng trong các khu công nghiệp được thu thập số liệu tự động theo chu kỳ 30 phút. Đây là bước chuẩn bị đáng chú ý, bởi giao dịch điện theo cơ chế mới không chỉ cần xác định tổng sản lượng tiêu thụ trong tháng, mà còn cần dữ liệu theo từng khoảng thời gian để đối soát và thanh toán phù hợp với hợp đồng.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các khu công nghiệp góp phần thúc đẩy xu hướng sử dụng năng lượng xanh trong sản xuất tại Đồng Nai.

Dữ liệu 30 phút giúp nhận diện thời điểm tiêu thụ và tạo cơ sở đối chiếu sản lượng giữa các bên. Với doanh nghiệp có phụ tải thay đổi theo ca, cách ghi nhận này hỗ trợ việc xem xét phương án mua và sử dụng điện. Giá trị không chỉ nằm ở thiết bị đo, mà ở chất lượng dữ liệu phục vụ giao dịch.

Về chính sách, Nghị định 57/2025/NĐ-CP quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn. Ngày 26/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 243/2026/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan, đồng thời điều chỉnh chính sách phát triển điện năng lượng tái tạo. Khung pháp lý này mở thêm cơ sở để các bên tính toán phương án giao dịch phù hợp với điều kiện thực tế.

Tuy nhiên, hạ tầng đo đếm sẵn sàng không đồng nghĩa giao dịch DPPA đã được triển khai đại trà. Để cơ chế vận hành hiệu quả, việc ghi nhận số liệu phải đi cùng khả năng đối soát, thực hiện hợp đồng và tuân thủ quy định về thị trường điện. Sự chuẩn bị của đơn vị phân phối điện vì thế mang tính nền tảng, giúp doanh nghiệp có điều kiện kỹ thuật cần thiết khi lựa chọn phương án tiếp cận nguồn năng lượng tái tạo.

Điện mặt trời mái nhà đặt ra yêu cầu mới cho lưới phân phối

Bên cạnh DPPA, điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ được nhiều khách hàng công nghiệp quan tâm. Nguồn điện tại chỗ tận dụng diện tích mái nhà xưởng, nhưng khi đấu nối với lưới điện, vấn đề không chỉ là lắp đặt thiết bị mà còn là khả năng tiếp nhận công suất và vận hành an toàn.

Ông Trần Thế Du cho biết, tính đến ngày 30/9/2026, riêng tại các khu công nghiệp trên địa bàn đã có 55 khách hàng thông báo, đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, tổng công suất khoảng 77,02 MWp. Đây là số liệu thể hiện nhu cầu phát triển nguồn điện tại chỗ, không đồng nghĩa toàn bộ công suất đăng ký đã được đưa vào vận hành hoặc phát điện lên lưới.

Quy mô đăng ký đặt ra yêu cầu đánh giá từng vị trí đấu nối. Khu vực có nguồn điện mặt trời cần được theo dõi khi công suất phát và phụ tải biến động. Khả năng tiếp nhận điện phụ thuộc vào đường dây, trạm biến áp và những điều kiện vận hành cụ thể, không thể áp dụng một mức đánh giá cho mọi nơi.

Công ty Điện lực Đồng Nai chú trọng nâng cao năng lực hạ tầng lưới điện, đáp ứng yêu cầu đấu nối và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo.

Để chủ động thông tin cho khách hàng, Công ty Điện lực Đồng Nai hằng tháng báo cáo Sở Công Thương và công bố trên website danh sách đường dây, trạm biến áp trung áp đầy tải, không còn khả năng tiếp nhận công suất. Thông tin này giúp nhà đầu tư cân nhắc phương án đấu nối trước khi triển khai hệ thống.

Song song đó, các nguồn điện này từng bước được giám sát qua hệ thống điều khiển của cấp điều độ phân phối. Công tác kiểm tra việc tuân thủ yêu cầu kỹ thuật đấu nối, an toàn điện của khách hàng cũng được thực hiện thường xuyên. Những hoạt động ấy nhằm bảo đảm việc phát triển nguồn điện tại chỗ không tách rời yêu cầu vận hành chung của mạng điện, nhất là ở các khu vực phụ tải tập trung.

Cùng với việc tiếp nhận nguồn điện mới, các hạng mục lưới 110kV và trung áp ở những khu vực tập trung khu công nghiệp được đầu tư, cải tạo để bảo đảm khả năng cấp điện. Diện tích mái nhà xưởng thuận lợi không đồng nghĩa mọi phương án đấu nối đều khả thi nếu lưới điện chưa đáp ứng điều kiện kỹ thuật.

Ngày 31/7/2026, Sở Công Thương và Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Nai tổ chức hội thảo về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và phát triển điện mặt trời mái nhà, góp phần phổ biến quy định và trao đổi vướng mắc triển khai với doanh nghiệp.

Thời gian tới, sự phối hợp giữa ngành điện, Sở Công Thương và Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong lộ trình chuyển dịch năng lượng. Hạ tầng đo đếm, thông tin công khai về khả năng tiếp nhận công suất và an toàn đấu nối là những điều kiện thiết thực để Đồng Nai phát triển điện xanh theo hướng phù hợp, bền vững.

Theo quy định hiện hành, cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) được thực hiện qua hai hình thức: lưới điện kết nối riêng và lưới điện quốc gia. Với lưới điện kết nối riêng, điện năng được truyền trực tiếp từ đơn vị phát điện năng lượng tái tạo đến bên mua qua hệ thống kết nối riêng. Đối với hình thức qua lưới điện quốc gia, các bên thực hiện giao dịch theo cơ chế thị trường điện và hợp đồng liên quan. Việc lựa chọn hình thức phụ thuộc vào điều kiện của các bên và quy định pháp luật hiện hành.