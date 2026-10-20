Đồng Nai tạo đột phá từ công tác đối ngoại

Đồng Nai là một trong những địa phương đi đầu trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Trong ảnh: Ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất tại Công ty cổ phần Công nghiệp chính xác Việt Nam (Đài Loan) tại Khu công nghiệp Hố Nai, phường Hố Nai.

Để triển khai quy chế, UBND thành phố và Bộ Ngoại giao đã ký kết Chương trình hành động thực hiện quy chế phối hợp. Bộ Ngoại giao cũng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động kết nối, hội thảo tại địa phương, nổi bật là Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026 do UBND thành phố, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 15-10 vừa qua.

Đưa công tác đối ngoại lên tầm cao mới

Đồng Nai được xác định là một cực tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Vì vậy, đầu tư vào Đồng Nai cũng là đầu tư vào một cửa ngõ quan trọng, trung tâm phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Với vị thế đó, Đồng Nai đang tăng cường kết nối với các bộ, ngành Trung ương để phát triển công tác đối ngoại, đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Trong đó, quy chế phối hợp với Bộ Ngoại giao vừa ký kết là cơ sở quan trọng để thúc đẩy các hoạt động nêu trên.

“Với phương châm lấy doanh nghiệp, người dân và địa phương làm trung tâm phục vụ, Bộ Ngoại giao cam kết nỗ lực đồng hành cùng địa phương triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế hiệu quả, thực chất; chuyển hóa các mối quan hệ đối ngoại thành những kết quả thiết thực, phục vụ phát triển”. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao NGÔ LÊ VĂN

Báo cáo về công tác tham mưu xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa quy chế, Giám đốc Sở Ngoại vụ Huỳnh Thị Bé Năm cho biết: Sở đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các cục, vụ thuộc Bộ Ngoại giao để hoàn thiện dự thảo chương trình theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.

Chương trình hành động gồm 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, được cụ thể hóa thành 39 nhiệm vụ, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai.

Các nhiệm vụ tập trung vào triển khai chủ trương, chính sách về đối ngoại và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu, dự báo; đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, xúc tiến đầu tư và huy động nguồn lực quốc tế. Đồng thời, chương trình chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của lãnh đạo thành phố; tăng cường ký kết, triển khai thỏa thuận quốc tế và hợp tác với các địa phương, đối tác nước ngoài; phát huy lợi thế Cảng hàng không quốc tế Long Thành và kết nối liên vùng; thúc đẩy hợp tác biên giới với Vương quốc Campuchia và tiểu vùng sông MeKong.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài và quản lý viện trợ; đẩy mạnh thông tin đối ngoại, ngoại giao văn hóa, đối ngoại nhân dân và đào tạo cán bộ.

Chương trình hành động hướng đến thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên, đồng bộ, xác định rõ nội dung công việc, trách nhiệm, đầu mối thực hiện, thời hạn hoàn thành và sản phẩm cụ thể. Qua đó nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, huy động nguồn lực bên ngoài, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế của thành phố trong giai đoạn mới.

Tăng cường kết nối

Tại buổi làm việc với Bộ Ngoại giao, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và phối hợp của bộ trong các lĩnh vực trọng tâm như: ngoại giao kinh tế, xúc tiến đầu tư, thương mại quốc tế; hợp tác quốc tế về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực; ngoại giao văn hóa, đối ngoại nhân dân và quảng bá hình ảnh thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đáp ứng vị thế và yêu cầu phát triển của Đồng Nai. Sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương có ý nghĩa lâu dài, giúp thành phố định hướng hoạt động ngoại giao kinh tế, thu hút đầu tư và quảng bá hình ảnh địa phương.

Đồng Nai đang xây dựng quy hoạch tổng thể thành phố với tầm nhìn 100 năm theo Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065. Đây là chiến lược dài hạn, đòi hỏi thành phố xác định rõ nhu cầu hợp tác quốc tế theo từng lĩnh vực, thị trường và đối tác.

Để thực hiện mục tiêu quan trọng này, thành phố cần sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao trong định hướng và triển khai các hoạt động đối ngoại. Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao ký kết quy chế, tiếp đó là chương trình hành động giữa Bộ Ngoại giao và UBND thành phố, tạo cơ sở để hai bên cụ thể hóa nội dung phối hợp, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển của Đồng Nai trong thời gian tới.