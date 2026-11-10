Đồng Nai tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng dự án bauxite

Khu dân cư xen lẫn diện tích đất nông nghiệp tại xã Phước Sơn, thành phố Đồng Nai, nơi dự án bauxite dự kiến thu hồi đất để triển khai. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Trong năm 2026, xã Phước Sơn, thành phố Đồng Nai phối hợp thu hồi khoảng 876ha đất để triển khai Dự án khai thác, tuyển quặng bauxite Bình Phước.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt phương án bồi thường, địa phương tập trung đối thoại, giải quyết kiến nghị và vận động người dân bàn giao mặt bằng, bảo đảm quyền lợi để các hộ sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.

Toàn bộ căn nhà kiên cố cùng gần 5ha đất trồng điều, hồ tiêu, càphê và cây ăn trái của gia đình anh Phạm Văn Cu, ở thôn Phước Tiến, xã Phước Sơn nằm trong diện thu hồi để thực hiện dự án.

Sau khi tìm hiểu chủ trương, chính sách bồi thường, gia đình anh đồng thuận nhận tiền đền bù đối với căn nhà và một phần diện tích đất vườn rẫy, chủ động tìm nơi ở mới, ổn định cuộc sống.

Anh Phạm Văn Cu cho biết, gia đình sinh sống tại khu đất này từ năm 1992. Việc thu hồi đất ảnh hưởng lớn đến nơi ở và hoạt động sản xuất, tuy nhiên, nhận thức được ý nghĩa của dự án, gia đình đồng tình, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đến nay, gia đình anh Cu đã nhận tiền bồi thường đối với 4 thửa đất, còn một thửa đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục. Với số tiền bồi thường hơn 5 tỷ đồng, gia đình đã tìm mua đất vườn tại khu vực thôn 7, xã Phước Sơn cũ, cách nơi ở hiện tại khoảng 18km để chuẩn bị xây dựng nhà, ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Anh Phạm Văn Cu (phải), ở thôn Phước Tiến, xã Phước Sơn, thành phố Đồng Nai, tại vị trí căn nhà gia đình đã bàn giao mặt bằng để triển khai Dự án khai thác, tuyển quặng bauxite Bình Phước. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Không chỉ gia đình anh Cu, nhiều hộ dân có đất nằm trong phạm vi dự án tại xã Phước Sơn đã đồng thuận nhận tiền bồi thường, chủ động thanh lý cây trồng, tài sản và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Gia đình anh Dương Anh Linh, cùng ở thôn Phước Tiến, bị thu hồi khoảng 4ha đất trồng điều và càphê, một phần diện tích nhà ở cũng bị ảnh hưởng. Sau khi nhận tiền bồi thường, gia đình đã chủ động thu hoạch, thanh lý cây trồng theo thời gian thông báo, bàn giao toàn bộ diện tích đất cho dự án. Theo anh Linh, mức giá bồi thường đối với phần đất mặt đường tương đối phù hợp nên gia đình đồng thuận để chuyển đổi nơi sản xuất.

Theo kế hoạch năm 2026, xã Phước Sơn phối hợp thu hồi khoảng 876ha đất phục vụ dự án. Địa phương đang ưu tiên hoàn thiện hồ sơ tại phân khu khai thác, tập trung xác minh nguồn gốc đất, kiểm kê tài sản và giải quyết những vướng mắc trong quá trình lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

Ông Đào Ngọc Phúc, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Phước Sơn cho biết, đến nay, địa phương đã tham mưu Ủy ban Nhân dân xã phê duyệt 9 đợt phương án bồi thường với tổng số tiền gần 700 tỷ đồng. Các cơ quan chuyên môn đang phối hợp triển khai chi trả cho người dân theo các phương án đã được phê duyệt.

Để đáp ứng tiến độ giải phóng mặt bằng, Phòng Kinh tế chủ động phân công cán bộ phụ trách từng đầu việc, tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan như chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Công an xã để xác minh, tháo gỡ những hồ sơ còn vướng mắc. Cán bộ chuyên môn được yêu cầu nâng cao trách nhiệm, bảo đảm chất lượng công việc, đồng thời tăng cường làm việc ngoài giờ khi cần thiết.

Theo ông Đào Ngọc Phúc, một trong những khó khăn hiện nay là vận động các hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường đã được phê duyệt. Đối với những trường hợp này, Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức đối thoại, trực tiếp tuyên truyền, giải thích chính sách, pháp luật để người dân hiểu, đồng thuận và sớm bàn giao mặt bằng.

Các kiến nghị của người dân chủ yếu liên quan đến đơn giá bồi thường đất, cây trồng, tài sản trên đất, chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và bố trí tái định cư. Trong đó, việc địa phương chưa có khu tái định cư là một khó khăn đối với những hộ bị thu hồi đất ở. Xã đang phối hợp, kiến nghị các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, sớm tháo gỡ.

“Đối với các hộ đã nhận tiền bồi thường, địa phương thông báo thời gian bàn giao mặt bằng để người dân chủ động thanh lý tài sản, di dời. Phần lớn diện tích đất trồng cây lâu năm đã được bàn giao cho nhà đầu tư. Một số hộ có nhà ở bị ảnh hưởng được xem xét thời gian phù hợp để cải tạo, chuẩn bị nơi ở mới trước khi di dời,” ông Phúc cho biết.

Nhiều diện tích đất trồng cây lâu năm, nhà ở của người dân tại xã Phước Sơn nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng Dự án khai thác, tuyển quặng bauxite Bình Phước. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Dự án khai thác, tuyển quặng bauxite Bình Phước do Công ty cổ phần Khai tuyển quặng Bình Phước làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng. Riêng tại xã Phước Sơn, dự án ảnh hưởng đến khoảng 3.000 hộ dân. Đây là dự án có quy mô lớn, khối lượng giải phóng mặt bằng đáng kể, liên quan trực tiếp đến đất ở, đất sản xuất và sinh kế của nhiều hộ gia đình.

Việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng vì vậy không chỉ phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục mà còn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư trong giải quyết từng kiến nghị cụ thể. Bảo đảm công khai, minh bạch, thực hiện đầy đủ quyền lợi hợp pháp của người dân, nhất là chi trả bồi thường kịp thời và hỗ trợ ổn định nơi ở, sản xuất, sẽ góp phần tạo sự đồng thuận, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để dự án sớm được triển khai./.