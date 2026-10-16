Đồng Nai tạo động lực phát triển từ kết nối doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư

Ông Vũ Mạnh Hùng, Trưởng ban Công tác kết nối của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hùng Nhơn, trình bày tham luận tại Hội nghị. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

Chuyển mạnh từ tư duy “xúc tiến để gặp gỡ” sang “kết nối để tạo ra giá trị”, Hội nghị xúc tiến đầu tư và đối thoại doanh nghiệp phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai diễn ra chiều 16/10 đã mang lại góc nhìn đa chiều, thực chất về định hướng phát triển và dư địa thu hút nguồn lực của một đô thị trẻ trọng điểm khu vực phía Bắc Đồng Nai.

Với không gian phát triển mở rộng khoảng 86,4 km², quy mô dân số 120.000 người cùng hơn 2.200 doanh nghiệp và 6.300 hộ kinh doanh đang hoạt động, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai sở hữu nhiều dư địa và lợi thế hạ tầng giao thông kết nối. Nhằm khơi thông các nguồn lực xã hội hóa, địa phương đã công khai danh mục 12 dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026–2030 thuộc 6 nhóm lĩnh vực then chốt: phát triển đô thị - nhà ở, hạ tầng xã hội, thương mại - dịch vụ, du lịch - cảnh quan ven hồ Suối Cam, nghĩa trang hiện đại và công nghiệp - đầu tư thứ cấp.

Từ góc độ doanh nghiệp, bài học thực tiễn và giải pháp chiến lược trong phát triển nông nghiệp bền vững đã được chia sẻ sâu sắc.

Đại diện Chi nhánh Petrolimex Bình Phước - Công ty TNHH MTV Petrolimex Đồng Nai nhận hoa chúc mừng, ghi nhận những đóng góp trong công tác an sinh xã hội tại địa phương. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN

Trình bày tham luận tại hội nghị, ông Vũ Mạnh Hùng, Trưởng ban Công tác kết nối của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn nhấn mạnh xu hướng chăn nuôi công nghệ cao, an toàn sinh học theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt (ISO 22000, GLOBALG.A.P., FSSC 22000, HALAL) gắn với chuỗi giá trị khép kín.

Để thúc đẩy dòng vốn chất lượng cao, ông Vũ Mạnh Hùng đề xuất chính quyền địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế minh bạch, xây dựng hạ tầng số, logistics, mở rộng các vùng sản xuất tập trung an toàn dịch bệnh và đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng vì có nhiều đóng góp cho ngân sách nhà nước, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội và đồng hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN

Bên cạnh đó, bài toán liên kết vùng và phát huy nội lực cộng đồng doanh nghiệp cũng nhận được sự quan tâm lớn. Chia sẻ góc nhìn từ mạng lưới doanh nhân trẻ, ông Phan Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh chỉ ra rằng tiềm năng đất đai hay hạ tầng chỉ thực sự chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh khi được kết nối chặt chẽ vào chuỗi cung ứng giữa TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và khu vực Tây Nguyên.

Theo ông Đạt, cần tổ chức chương trình giao thương định kỳ theo nhu cầu thực tế, đưa doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương tham gia chuỗi giá trị liên vùng, tổ chức các đoàn khảo sát dự án thực địa và đồng hành nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số cho doanh nghiệp địa phương.

Các đại biểu chúc mừng lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa UBND phường Bình Phước và các nhà đầu tư năm 2026. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN

Ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch UBND phường Bình Phước khẳng định, địa phương luôn coi doanh nghiệp là nguồn lực quan trọng hàng đầu trong phát triển kinh tế. Nhấn mạnh phương châm “Chính quyền đồng hành - Doanh nghiệp phát triển - Nhân dân thụ hưởng”, Chủ tịch UBND phường Bình Phước cam kết tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục cải cách hành chính; duy trì kênh đối thoại thường xuyên để tháo gỡ khó khăn; xử lý dứt điểm vướng mắc về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng; xúc tiến đầu tư có trọng tâm theo đúng quy hoạch; đồng thời phân công đơn vị đầu mối theo dõi, cụ thể hóa các cam kết hợp tác thành hành động và tiến độ thực tế.

Sự kết nối tại hội nghị đã nhanh chóng mang lại những kết quả bước đầu. UBND phường Bình Phước đã chứng kiến lễ ký kết 3 Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và hạ tầng xã hội; đồng thời Hợp tác xã Hoàng Anh Bình Phước và Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu Thu Hiên ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường.

Đại diện các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, trao đổi thông tin với lãnh đạo phường Bình Phước và các đại biểu tại khu vực trưng bày. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN

Nhân dịp này, các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho kinh tế và an sinh xã hội tại địa phương cũng đã được tôn vinh, khen thưởng, khép lại một sự kiện kết nối hiệu quả, mở ra chặng đường hợp tác bền vững cho địa phương.