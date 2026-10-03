Đồng Nai tăng trưởng cao, đóng góp tích cực vào GDP cả nước

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9-2026 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương. Ảnh: chinhphu.vn

Đây là kết quả đáng chú ý khi Đồng Nai là địa phương có quy mô kinh tế lớn với quy mô GRDP đứng thứ 4 cả nước, bởi khi nền kinh tế có quy mô càng lớn, việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao càng đòi hỏi nhiều nỗ lực lớn hơn.

Nổi bật trong nhóm các thành phố của cả nước

Số liệu từ Chính phủ cho thấy, đến hết quý III, có 12/34 địa phương tăng trưởng 2 con số, trong đó thành phố Đồng Nai tăng trưởng 10,01%, riêng quý III, Đồng Nai tăng 10,21%, cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng chung của cả nước (9,01%).

Thực tế, nếu đặt kết quả tăng trưởng của Đồng Nai trong tương quan với 9 thành phố trực thuộc Trung ương, mức tăng 10,21% trong quý III và 10,01% trong 9 tháng cho thấy Đồng Nai tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở nhóm cao. Trong 9 thành phố, Đồng Nai đứng thứ 5 về tốc độ tăng trưởng trong cả quý III và 9 tháng.

Còn đặt trong bối cảnh chung GDP cả nước quý III ước tăng 9,95%, tính chung 9 tháng tăng 9,01%, thì tốc độ tăng trưởng của Đồng Nai trong quý III cao hơn cả nước 0,26 điểm phần trăm, và mức tăng 9 tháng cao hơn tới 1 điểm phần trăm.

Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành dự kiến chính thức đi vào vận hành vào tháng 12 tới. Ảnh: Công Nghĩa

Phát biểu kết luận tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9-2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương vào sáng 3-10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá rất cao nỗ lực của các địa phương, nhất là các thành phố lớn, trong đó có Đồng Nai, đã đạt mức tăng trưởng kinh tế Quý III khá cao, góp phần quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của cả nước. Thực tế, Đồng Nai là một trong số ít thành phố có tốc độ tăng trưởng khá tốt trong 9 tháng qua.

Công nghiệp - xây dựng tiếp tục là “đầu kéo”, lan tỏa sang đầu tư, thương mại

Đồng Nai đạt mức tăng trưởng 2 con số không chỉ nhờ một khu vực riêng lẻ mà được nâng đỡ bởi nhiều động lực, nổi bật nhất là công nghiệp - xây dựng với vai trò dẫn dắt, đồng thời thương mại, dịch vụ, đầu tư và các hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục mở rộng. Theo số liệu thống kê công bố, công nghiệp và xây dựng là khu vực chủ lực trong tăng trưởng 9 tháng của Đồng Nai.

Cảng Phước An - một trong những cực tăng trưởng tiềm năng của thành phố Đồng Nai.

Trong quý III, khu vực này tăng 12,49%, đóng góp 6,94 điểm phần trăm vào mức tăng chung của GRDP. Tính chung 9 tháng, công nghiệp - xây dựng tăng 12,14%, đóng góp 6,59 điểm phần trăm, tương đương khoảng 65,82% mức tăng GRDP của toàn thành phố. Trong 9 tháng, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,57%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 32,89%; xây dựng tăng 16,29%. Các hoạt động vận tải, kho bãi tăng 12,38%; bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy tăng 9,97%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 7,21%.

Riêng ngành xây dựng tiếp tục tạo điểm nhấn rõ nét. Giá trị sản xuất xây dựng 9 tháng đạt khoảng 101.549 tỷ đồng, tăng 19,75%, trong đó riêng quý III tăng 28,69%. Kết quả này gắn với tiến độ triển khai các công trình giao thông, chỉnh trang đô thị, nhà ở xã hội, thương mại và giáo dục trên địa bàn.

Không chỉ dựa vào sản xuất công nghiệp, nền kinh tế Đồng Nai còn ghi nhận tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt khoảng 142.922 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 11,79%; trong đó vốn ngoài nhà nước tăng 14,68%, vốn FDI tăng 9,82%. Vốn FDI đăng ký từ đầu năm đến ngày 30-9 đạt khoảng 2,5 tỷ USD, tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics.

Hoạt động thương mại - dịch vụ cũng duy trì mức tăng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước đạt hơn 344.178 tỷ đồng, tăng 17,44%; trong đó dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 20,1%, du lịch lữ hành tăng 15,4%.

Những chuyển động này cho thấy tăng trưởng của Đồng Nai đang được hình thành từ sự kết hợp giữa sản xuất công nghiệp, xây dựng hạ tầng, đầu tư, thương mại và dịch vụ, thay vì chỉ phụ thuộc vào một động lực đơn lẻ.

Bên cạnh đó, theo Bộ Tài chính về giải ngân vốn đầu tư công, tính đến hết ngày 30-9-2026, có 6 bộ, cơ quan trung ương và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên bình quân chung cả nước. Trong 19 địa phương thì Đồng Nai có tỷ lệ giải ngân trên 68,7% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và nằm trong nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước.

Những động lực nào “dẫn dắt” Đồng Nai tăng trưởng mạnh?

Thành quả kinh tế của thành phố Đồng Nai không đến từ sự ngẫu nhiên, mà là kết quả tổng hòa từ nhiều nhân tố mang tính chiến lược và đồng bộ.

Nút giao Long Thành kết nối giữa cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Đầu tiên đó là sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, các chính sách vĩ mô, tháo gỡ nút thắt thể chế, cải cách hành chính và kích cầu đầu tư công từ Trung ương đã tạo môi trường kinh doanh minh bạch, giải phóng các nguồn lực tăng trưởng cho địa phương.

Quan trọng không kém, đó là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy và UBND thành phố: Cần phải nhấn mạnh rằng, sự sâu sát, quyết liệt mang tính đổi mới của tập thể lãnh đạo Thành ủy cùng sự điều hành rốt ráo của UBND thành phố và các sở, ban, ngành đã tạo nên một guồng quay hành chính thông suốt. "Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" và tinh thần đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp chính là chìa khóa tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" về mặt thủ tục và mặt bằng đầu tư.

Thêm vào đó, nội lực kiên cường của cộng đồng doanh nghiệp, vượt qua những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp tại Đồng Nai đã chủ động tái cấu trúc, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng suất lao động để thích ứng trạng thái mới.

Một yếu tố khác là thị trường xuất khẩu được mở rộng vững chắc, vị thế giao thương chiến lược "vàng”… Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến chính thức đi vào vận hành vào tháng 12 tới, cùng với sự hoàn thiện đồng bộ của Cảng biển nhóm 5 như cảng Phước An, sẽ tạo ra bước ngoặt lịch sử, biến Đồng Nai thành trung tâm logistics và đô thị sân bay tầm cỡ quốc tế.

Ông Cao Đăng Viễn, Trưởng Thống kê thành phố Đồng Nai, thẳng thắn đánh giá: Mặc dù chặng đường sắp tới còn đan xen nhiều khó khăn, thách thức từ áp lực lạm phát và biến động thị trường toàn cầu, song với những nền tảng vững chắc đã xây dựng cùng tâm thế chủ động, kinh tế Đồng Nai hoàn toàn có đủ cơ sở để hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số cho cả năm 2026.