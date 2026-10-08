Đồng Nai tăng tốc thi công các dự án trọng điểm, tạo lực đẩy giải ngân đầu tư công

Ngày 8/10, ghi nhận của phóng viên cho thấy, tại nhiều công trường trọng điểm trên địa bàn TP Đồng Nai, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tăng tốc thi công nhằm hoàn thành khối lượng theo kế hoạch. Đây cũng là thời điểm thành phố bước vào giai đoạn nước rút giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, trong khi thời gian còn lại của năm không nhiều nhưng khối lượng vốn cần thực hiện vẫn ở mức lớn.

Đồng Nai đẩy nhanh các dự án giao thông, tăng giải ngân vốn đầu tư công.

Theo số liệu của Sở Tài chính TP Đồng Nai, đến hết tháng 9/2026, thành phố đã giải ngân hơn 18.600 tỷ đồng, đạt gần 69% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Kết quả này đưa Đồng Nai vào nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn năm 2026, thành phố còn hơn 7.000 tỷ đồng cần thực hiện trong 3 tháng cuối năm.

Đồng Nai quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông kết nối sân bay Long Thành.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức yêu cầu việc giải ngân phải được gắn chặt với tiến độ thực tế của từng dự án. UBND thành phố được yêu cầu rà soát khả năng giải ngân của từng công trình, qua đó kịp thời điều chuyển nguồn vốn từ những dự án chậm tiến độ, chưa có khả năng giải ngân sang các dự án có tiến độ tốt và nhu cầu vốn theo đúng quy định.

Một trong những công trình được ưu tiên là đường 25C kết nối với đường T1, tạo trục kết nối đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây là tuyến giao thông có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới kết nối khu vực sân bay với hệ thống giao thông hiện hữu.

Trong bối cảnh sân bay Long Thành chuẩn bị bước vào giai đoạn khai thác thương mại, việc hoàn thành các tuyến đường kết nối có ý nghĩa quan trọng, góp phần hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, nâng cao khả năng tiếp cận khu vực sân bay và phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, cho biết sản lượng thi công dự án hiện đạt hơn 80%. Dự kiến đến cuối tháng 10, đầu tháng 11, công trình sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác.

Một đoạn đường 25C đã được thảm nhựa.

Việc tập trung nguồn lực cho những dự án đã có mặt bằng, đang phát sinh khối lượng thi công được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao khả năng hấp thụ vốn. Khi khối lượng xây dựng được thực hiện, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán được hoàn thiện, nguồn vốn mới có thể được giải ngân theo quy định, đồng thời sớm phát huy hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh thi công xây dựng, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Trong kế hoạch đầu tư công năm 2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai được giao nguồn vốn hơn 4.400 tỷ đồng để triển khai 10 dự án. Theo ông Nguyễn Cao Tài, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, đến giữa tháng 9/2026, đơn vị đã giải ngân hơn 3.500 tỷ đồng, đạt trên 80% kế hoạch vốn được giao trong năm.

Từ nay đến cuối năm với hơn 7.000 tỷ đồng còn phải giải ngân như vậy bình quân mỗi tháng thành phố phải thực hiện hơn 2.300 tỷ đồng. Đây là khối lượng không nhỏ trong bối cảnh một số dự án vẫn còn vướng mắc về mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu xây dựng và tổ chức thi công.

Trước yêu cầu này, lãnh đạo TP Đồng Nai yêu cầu rà soát cụ thể từng dự án, từng chủ đầu tư và từng nguồn vốn để xác định khả năng giải ngân trong từng tháng cuối năm. Những công trình đã có mặt bằng, có khối lượng thi công và đủ điều kiện thanh toán phải được tập trung nguồn lực để tăng tốc giải ngân.

Đối với các dự án còn vướng mắc, thành phố yêu cầu làm rõ nguyên nhân, xác định cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý cụ thể. Mục tiêu là tháo gỡ từng điểm nghẽn, không để thủ tục kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, khả năng hấp thụ vốn và hiệu quả đầu tư của các dự án.