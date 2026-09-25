Đồng Nai tăng tốc hoàn thiện hạ tầng chiến lược

Đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm của Ban Thường vụ Thành ủy. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Chung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm của Ban Thường vụ Thành ủy.

Kết nối đồng bộ, hiện đại, liên hoàn với sân bay

Phóng viên: Với cương vị Phó Bí thư Thành ủy, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí cho biết công tác chỉ đạo, lãnh đạo của lãnh đạo thành phố Đồng Nai đối với tiến độ các dự án lớn hiện nay như thế nào?

Đồng chí Võ Tấn Đức: Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai xác định việc đẩy nhanh các công trình, dự án trọng điểm, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), vùng và liên vùng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mang ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Sau khi thành lập Tổ chỉ đạo theo Quyết định số 822-QĐ/TU ngày 25/6/2026, công tác lãnh đạo được thực hiện quyết liệt hơn, đi thẳng vào từng điểm nghẽn. Quan điểm xuyên suốt là chuyển mạnh từ “theo dõi tiến độ” sang “chịu trách nhiệm về tiến độ”, xác định rõ người phụ trách, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành cho từng dự án.

Nhiều dự án giao thông trọng điểm kết nối sân bay Long Thành đang tăng tốc hoàn thiện sau những chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai.

Qua công tác chỉ đạo thời gian qua, tiến độ nhiều dự án đã có chuyển biến rõ nét. Đặc biệt, các dự án triển khai theo phương thức đối tác công tư được thúc đẩy khá nhanh; nhiều thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, chuẩn bị mặt bằng được thực hiện đồng thời thay vì tuần tự như trước đây. Thành phố cũng yêu cầu xây dựng đường găng, tiến độ chi tiết cho từng dự án để kiểm soát các mốc công việc và xác định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Năm 2026, thành phố đồng loạt triển khai các trục phát triển chiến lược kết nối sân bay với Thành phố Hồ Chí Minh, cảng biển và các khu công nghiệp, như: cầu Mã Đà-Vành đai 4, ĐT.769, ĐT.770B, ĐT.773... Nhờ xây dựng đường găng tiến độ và thực hiện đồng thời các thủ tục, nhiều dự án đã chuyển biến rõ nét.

Tuy nhiên, chúng tôi thẳng thắn nhìn nhận tiến độ một số dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu do vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai và nguồn vật liệu đòi hỏi hệ thống tuyệt đối không được chủ quan.

Thi công dự án đường 25C kết nối sân bay Long Thành.

Phóng viên: Các tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành có vai trò quyết định mạng lưới đồng bộ, hiện đại, liên hoàn khi sân bay đi vào hoạt động dự kiến cuối năm 2026. Đến nay, có thể hình dung hệ thống các dự án quan trọng, cấp bách này ra sao, thưa đồng chí?

Đồng chí Võ Tấn Đức: Hệ thống giao thông kết nối sân bay Long Thành đóng vai trò là "mạch máu" giao thông huyết mạch, có tính chất quyết định để phát huy tối đa hiệu quả khai thác của sân bay ngay khi đi vào hoạt động.

Thành phố xác định các dự án hạ tầng này không chỉ giải quyết bài toán giao thông cục bộ mà còn định hình lại không gian kinh tế-đô thị của cả vùng.

Đến nay, các dự án trọng điểm như tuyến kết nối trực tiếp (tuyến số 1 và tuyến số 2), hệ thống cao tốc liên vùng, các tuyến đường chủ lực của thành phố là ĐT.769, ĐT.770B, ĐT.773 cùng các hướng tuyến kết nối về Vành đai 3, Vành đai 4 đang được tập trung dồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

Mục tiêu của chúng tôi là khi sân bay Long Thành chính thức vận hành, toàn bộ hệ thống giao thông kết nối đồng bộ, hiện đại này cũng phải sẵn sàng đưa vào khai thác, hình thành mạng lưới liên hoàn giao thông-đô thị-công nghiệp-logistics thông suốt, tạo động lực bứt phá mạnh mẽ cho kinh tế-xã hội của thành phố và khu vực.

Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cùng đồng chí Võ Tấn Đức và lãnh đạo thành phố trong một lần kiểm tra thực hiện các dự án hạ tầng, khảo sát phát triển đô thị sân bay tại khu vực Long Thành.

Hành động quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn

Phóng viên: Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã thường xuyên sâu sát, kiểm tra thực tế công trường. Đồng chí có thể chia sẻ về những giải pháp gấp rút đã quán triệt?

Đồng chí Võ Tấn Đức: Trong thời gian tới, với trách nhiệm Tổ trưởng Tổ chỉ đạo, tôi xác định tập trung triển khai đồng bộ 5 nhóm giải pháp trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, lấy tiến độ thực tế tại công trường và kết quả đầu ra làm thước đo, không đánh giá bằng số lượng cuộc họp hay văn bản đã ban hành. Đối với từng dự án phải xác định rõ đường găng, các mốc tiến độ theo tháng, quý; việc nào thuộc thẩm quyền thành phố phải giải quyết ngay, không để hồ sơ chạy vòng quanh giữa các sở, ngành.

Thứ hai, tập trung cao nhất cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Đây là điều kiện tiên quyết để đẩy nhanh tiến độ. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương có dự án đi qua phải trực tiếp chỉ đạo; phải giải quyết đồng thời quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân với yêu cầu tiến độ của dự án.

Thứ ba, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu. Từ nay phải chuyển rõ từ tư duy “cơ quan tôi đã xử lý” sang “công việc đã hoàn thành hay chưa”; từ “theo dõi tiến độ” sang “chịu trách nhiệm về tiến độ”. Dự án chậm ở khâu nào phải xác định được cơ quan và cá nhân chịu trách nhiệm ở khâu đó; đồng thời phải kịp thời bảo vệ, khuyến khích những cán bộ chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đường 25B quy mô 10 làn xe kết nối sân bay Long Thành đang dần hoàn thiện.

Thứ tư, ưu tiên nguồn lực cho các dự án có tính kết nối và khả năng tạo ra không gian phát triển mới, nhất là các dự án kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cao tốc, Vành đai 3, Vành đai 4, các tuyến đường tỉnh chiến lược, hệ thống cảng và logistics. Chúng ta phải nhìn các công trình này trong một hệ thống thống nhất, bởi một tuyến đường hoàn thành không chỉ giải quyết giao thông mà còn mở ra không gian đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và tạo giá trị mới cho đất đai.

Thứ năm, phải gắn tiến độ các công trình trọng điểm với mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố. Trong bối cảnh Đồng Nai đang đặt yêu cầu tăng trưởng ở mức cao, đầu tư công và đầu tư hạ tầng phải thực sự đóng vai trò vốn dẫn dắt, kích hoạt nguồn lực xã hội và thu hút đầu tư tư nhân. Vì vậy, đẩy nhanh một dự án trọng điểm không chỉ là hoàn thành một công trình, mà còn là tạo thêm dư địa phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nguồn lực lâu dài cho thành phố.

Quan điểm của lãnh đạo thành phố Đồng Nai rất rõ: Những dự án đã xác định là trọng điểm thì phải được tổ chức thực hiện theo cơ chế trọng điểm; không thể áp dụng cách làm thông thường đối với những nhiệm vụ có yêu cầu và tính chất đặc biệt.

Mục tiêu cuối cùng không phải chỉ là hoàn thành bao nhiêu kilômét đường hay giải ngân bao nhiêu vốn, mà quan trọng hơn là phải hình thành được một hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với sân bay Long Thành.

Nhiều tuyến cao tốc qua Đồng Nai hoàn thiện, kết nối sân bay Long Thành, góp phần tạo mạng lưới giao thông hiện đại, đồng bộ.

Phóng viên: Để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, thành phố Đồng Nai sẽ tiếp tục triển khai hàng loạt dự án, công trình quy mô lớn. Đồng chí có muốn gửi thông điệp gì đến những người dân trong vùng dự án phải giải tỏa, di dời phục vụ lợi ích chung?

Đồng chí Võ Tấn Đức: Trước hết, thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi muốn gửi lời cảm ơn và trân trọng sâu sắc đến bà con nhân dân tại những địa bàn có các công trình, dự án đi qua.

Chúng tôi hiểu rằng, để có mặt bằng xây dựng một tuyến đường, một cây cầu, một khu tái định cư hay một công trình hạ tầng lớn, phía sau đó là sự hy sinh, chia sẻ rất cụ thể của người dân. Có những gia đình phải rời nơi mình đã sinh sống qua nhiều thế hệ; có những hộ phải giao lại đất sản xuất, đất kinh doanh, thay đổi sinh kế và bắt đầu cuộc sống ở một nơi ở mới. Vì vậy, đối với chúng tôi, đây không đơn thuần là câu chuyện về giải phóng mặt bằng, mà trước hết là câu chuyện về quyền lợi, cuộc sống và niềm tin của người dân.

Thành phố Đồng Nai đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới. Sân bay Long Thành, hệ thống cao tốc, vành đai, các tuyến giao thông kết nối sân bay với cảng biển, các khu đô thị, khu công nghiệp và trung tâm logistics khi được đầu tư đồng bộ sẽ tạo ra không gian phát triển mới, thêm việc làm, nâng cao giá trị đất đai, tăng nguồn thu và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Nhưng chúng tôi cũng xác định rất rõ, phát triển vì lợi ích chung không có nghĩa là quyền lợi chính đáng của người dân bị xem nhẹ. Thông điệp tôi muốn gửi đến bà con là thành phố rất mong người dân tiếp tục đồng thuận, chia sẻ và ủng hộ chủ trương chung, bàn giao mặt bằng để các dự án được triển khai đúng tiến độ. Đồng thời, chính quyền thành phố cũng phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đối với người dân thông qua 3 cam kết lớn:

Thứ nhất, việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Những kiến nghị hợp lý của bà con phải được lắng nghe và giải quyết kịp thời; không để người dân phải đi lại nhiều lần hoặc chờ đợi kéo dài mà không được trả lời rõ ràng.

Thứ hai, chúng tôi yêu cầu phải chuẩn bị tái định cư đi trước một bước. Tái định cư không đơn giản là bố trí một lô đất hay một căn nhà mới. Điều quan trọng hơn là nơi ở mới phải có hạ tầng thiết yếu, trường học, y tế, giao thông, điều kiện sinh hoạt và khả năng tiếp cận việc làm. Mục tiêu phải hướng đến là người dân sau khi di dời có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai yêu cầu phải chuẩn bị tái định cư đi trước một bước.

Thứ ba, đối với những hộ dân bị ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và sinh kế, chính quyền phải quan tâm đến đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm, ổn định thu nhập và các chính sách hỗ trợ cần thiết. Chúng ta không thể chỉ quan tâm đến việc người dân đã bàn giao mặt bằng hay chưa mà phải tiếp tục quan tâm cuộc sống của người dân sau khi bàn giao mặt bằng sẽ như thế nào.

Tôi cũng đã đề nghị các cấp ủy, chính quyền và cán bộ trực tiếp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải thực sự gần dân, sát dân, đối thoại và giải thích đầy đủ cho người dân. Việc gì người dân chưa hiểu thì phải giải thích; quyền lợi nào của người dân chưa được giải quyết thì phải xem xét; vấn đề nào thuộc trách nhiệm của chính quyền thì chính quyền phải chủ động xử lý, không né tránh, không đùn đẩy.

Về phía bà con, tôi rất mong mỗi người dân nhìn thấy lợi ích lâu dài của những công trình hôm nay. Một phần đất được người dân đồng thuận bàn giao hôm nay sẽ góp phần hình thành những tuyến đường, cây cầu, sân bay và những không gian phát triển mới phục vụ chính cộng đồng và các thế hệ mai sau. Sự đồng thuận của nhân dân chính là nguồn lực rất lớn để thành phố phát triển. Không có sự chia sẻ của người dân thì rất khó có thể triển khai nhanh những công trình lớn; và ngược lại, mọi thành quả của phát triển cuối cùng cũng phải quay trở lại phục vụ người dân.

Chúng tôi mong muốn mỗi công trình được triển khai không chỉ bằng nguồn vốn và tiến độ thi công, mà còn bằng sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân. Khi Nhà nước và nhân dân cùng chia sẻ trách nhiệm, cùng hướng tới lợi ích lâu dài, tôi tin rằng những công trình hôm nay sẽ trở thành động lực phát triển của Đồng Nai và là tài sản có giá trị để lại cho các thế hệ mai sau.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!