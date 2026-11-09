Đồng Nai tăng tốc giải phóng mặt bằng, đẩy tiến độ các dự án thành phần Vành đai 4 TP.HCM

Những ngày đầu tháng 11, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai đang được các địa phương tập trung thực hiện. Đến nay, 2 xã đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng giai đoạn 1; các địa phương còn lại đạt tỷ lệ bàn giao từ gần 90% đến hơn 99%. Trên công trường, các gói thầu xây dựng đường gom cũng đang được triển khai.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, đến nay, xã An Viễn đã bàn giao hơn 3,75ha, xã Bình Minh bàn giao hơn 22ha đất phục vụ thi công, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1. Đối với 7 xã, phường còn lại có dự án đi qua, tỷ lệ bàn giao mặt bằng cũng đạt kết quả tích cực.

Để triển khai dự án Vành đai 4, TP Đồng Nai phải thu hồi, giải phóng mặt bằng tổng diện tích khoảng 443,55ha trên địa bàn 9 xã, phường, gồm: Xuân Đường, Xuân Quế, Dầu Giây, An Viễn, Bình An, Hưng Thịnh, Trảng Bom, Bình Minh và Tân An. Trong đó, giai đoạn 1 có diện tích khoảng 302,38ha, giai đoạn 2 khoảng 141ha. Tổng số hộ dân dự kiến phải bố trí tái định cư khoảng 1.119 hộ.

Đến cuối tháng 10, công tác kiểm đếm đất đai phục vụ giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 đã hoàn thành 100%. Việc xác nhận nguồn gốc đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cũng gần hoàn tất. Các địa phương đã ban hành 56 quyết định phê duyệt phương án bồi thường chi tiết, diện tích mặt bằng bàn giao đạt hơn 95%. Lãnh đạo địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đối với giai đoạn 2, các đơn vị chức năng đã hoàn thành việc cắm cọc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa và bàn giao cho cả 9/9 xã, phường. Bản đồ thu hồi đất, hồ sơ kỹ thuật của các địa phương cũng đã được chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai để triển khai các bước tiếp theo.

Theo Ban Quản lý dự án, đường Vành đai 4 TP.HCM qua địa bàn TP Đồng Nai được chia thành 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1-2 thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên, với tổng mức đầu tư khoảng 10.049 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

Bốn gói thầu xây dựng đường gom thuộc dự án đã khởi công từ ngày 30/6/2026. Hiện các nhà thầu đang triển khai phóng tuyến, phát quang, bóc đất hữu cơ và điều phối đất đào, đắp trên tuyến. Giá trị khối lượng thực hiện đạt khoảng 2%. Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ tiếp tục san ủi, dọn dẹp mặt bằng, đào khuôn và đắp đất nền đường để triển khai các hạng mục tiếp theo.

Tuy nhiên, công tác bố trí tái định cư tại xã Xuân Đường vẫn còn vướng mắc do địa phương chưa có quỹ đất tái định cư để bố trí cho 41 hộ dân bị ảnh hưởng. UBND xã Xuân Đường được đề nghị nghiên cứu, đề xuất phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân.

Đối với dự án thành phần 2-2, công trình xây dựng đường cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên, bao gồm cầu Thủ Biên, có tổng mức đầu tư khoảng 16.270 tỷ đồng theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BOT. Trong tổng mức đầu tư, vốn ngân sách Nhà nước khoảng 4.062 tỷ đồng, chiếm 25%; vốn nhà đầu tư khoảng 12.208 tỷ đồng, chiếm 75%.

Đến nay, công tác lựa chọn nhà đầu tư đã có kết quả. Các đơn vị đang hoàn thiện thủ tục, đàm phán để ký kết hợp đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn tất các thủ tục, ký hợp đồng và khởi công trong quý IV/2026.

Toàn tuyến Vành đai 4 TP.HCM đi qua TP.HCM, TP Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh, có chiều dài hơn 200km, quy mô 8 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h.Riêng đoạn qua TP Đồng Nai dài khoảng 46,08km, điểm đầu tại Km 18+480 thuộc xã Xuân Đường, điểm cuối tại Km 64+630 thuộc xã Thường Tân, TP.HCM. Tuyến có cầu Thủ Biên, kết nối với dự án đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn.

Hệ thống đường gom, đường bên qua TP Đồng Nai có tổng chiều dài khoảng 61,98km. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần tăng cường kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên, đồng thời cải thiện liên kết giao thông giữa các khu công nghiệp, khu đô thị, cảng Cái Mép - Thị Vải và sân bay Long Thành.