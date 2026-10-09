Đồng Nai: Tăng tốc đưa 6 xã về đích Nông thôn mới trong năm 2026

Đồng Nai đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Theo ghi nhận của PV, tại nhiều địa phương ở TP Đồng Nai, diện mạo nông thôn đang chuyển biến rõ nét với hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ. Các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, vùng sản xuất... từng bước hình thành chuỗi liên kết và người dân ngày càng chú trọng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Phía sau những đổi thay ấy là nỗ lực nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, hướng đến mục tiêu không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu theo quy định mà còn xây dựng những miền quê hiện đại, đáng sống.

Đường sá ở vùng nông thôn được chỉnh trang, thảm nhựa, có hoa ven đường...

Năm 2026, TP Đồng Nai đặt mục tiêu có 6 xã đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030, gồm Phú Vinh, Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Định và Xuân Bắc. Trong bối cảnh nhiều tiêu chí được nâng cao, yêu cầu ngày càng toàn diện, các địa phương đang tập trung hoàn thiện những nội dung còn lại, phấn đấu về đích đúng kế hoạch.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã cơ bản hoàn thiện hồ sơ, gửi các sở, ngành thẩm tra. Kết quả rà soát cho thấy, xã Cẩm Mỹ và Xuân Bắc đạt 38/47 nội dung tiêu chí; Phú Vinh đạt 37/47; Thống Nhất và Xuân Định cùng đạt 36/47; Định Quán đạt 35/47 nội dung tiêu chí.

Đến nay, 11/16 sở, ngành được giao phụ trách các tiêu chí đã hoàn thành công tác thẩm tra, đánh giá đạt yêu cầu. Những nội dung còn lại đang được các địa phương tập trung xử lý, chủ yếu liên quan đến thu nhập, an ninh trật tự, hệ thống camera AI, y tế và xử lý nước thải. Song song với việc hoàn thiện tiêu chí, cả 6 xã đã đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân. Theo kế hoạch, công tác này hoàn thành trong tháng 10 và hồ sơ của các địa phương phải gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 20/10.

Một vườn cây ăn trái của nông dân Đồng Nai.

Theo Phó chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên, các địa phương bám sát kế hoạch, chủ động đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện những tiêu chí chưa đạt, bảo đảm đúng yêu cầu và thời gian đề ra. Các sở, ban, ngành cần tăng cường phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở xử lý kịp thời những điểm nghẽn trong quá trình thực hiện, nhất là đối với các tiêu chí còn vướng mắc về chuyên môn và hồ sơ minh chứng.

Giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư

Ghi nhận tại xã Định Quán, quá trình xây dựng nông thôn mới đang được triển khai trên nền tảng thành quả của các đơn vị hành chính trước khi sáp nhập. Xã được hình thành từ 4 đơn vị gồm Gia Canh, Ngọc Định, Phú Ngọc và thị trấn Định Quán. Việc kế thừa những kết quả đã đạt được, đồng thời rà soát theo bộ tiêu chí mới, giúp địa phương có thêm cơ sở để phấn đấu trở thành một trong những xã đi đầu về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Những ngày đầu tháng 10, hệ thống giao thông nông thôn tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã đã được đầu tư khang trang. Các tuyến đường liên ấp, đường nội đồng từng bước được nâng cấp, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản và kết nối các vùng sản xuất.

Cùng với giao thông, hệ thống điện, trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa và công trình cấp nước sạch được quan tâm đầu tư. Công tác chỉnh trang nông thôn, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp được triển khai gắn với việc phát huy vai trò của các tổ tự quản về môi trường.

Người dân chuyển hướng vừa làm nông nghiệp kết hợp du lịch.

Tại các khu dân cư kiểu mẫu, việc trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh, phân loại rác tại nguồn, duy trì hệ thống chiếu sáng và bảo đảm an ninh trật tự từng bước trở thành nền nếp. Đây không chỉ là kết quả của đầu tư hạ tầng mà còn thể hiện sự thay đổi trong nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với không gian sống.

Ông Phạm Xuân Diện, Trưởng ấp Phú Ngọc cho biết, các tuyến đường kiểu mẫu trên địa bàn đã được đầu tư từ nhiều năm nay. Hoa, cây cảnh hai bên đường thường xuyên được chăm sóc, hệ thống chiếu sáng được quan tâm bảo trì, trong khi người dân chủ động giữ gìn vệ sinh chung. Theo ông Diện, điều đáng mừng là ý thức xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh của người dân ngày càng được nâng lên. Khi mỗi hộ cùng có trách nhiệm giữ gìn cảnh quan, các tuyến đường và khu dân cư có điều kiện duy trì vẻ khang trang, sạch đẹp lâu dài.

Tại xã Phú Vinh, TP Đồng Nai, người dân đã chuyển hướng phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi liên kết, bao tiêu sản phẩm chủ lực. Địa phương đồng thời khai thác tiềm năng cảnh quan, vườn cây ăn trái và các địa danh như thác Ba Giọt, hang Dơi, thủy điện Phú Tân 2 để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Theo Phó chủ tịch UBND xã Phú Vinh Vũ Mạnh Dương, địa phương chú trọng phát triển kinh tế gắn với khai thác lợi thế sẵn có, từng bước nâng cao giá trị sản xuất và tạo thêm sinh kế cho người dân. Trong đó, việc kết nối nông nghiệp với du lịch được kỳ vọng mở rộng đầu ra cho nông sản, đồng thời tạo thêm sản phẩm trải nghiệm cho du khách.

Một góc vùng nông thôn tại Đồng Nai.

Cùng với phát triển kinh tế, Phú Vinh đặc biệt quan tâm xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp, an toàn. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thường xuyên, trong đó chú trọng phát huy vai trò của những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các ấp để tạo sự đồng thuận, khuyến khích người dân cùng tham gia.

Như vậy, với mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2026, TP Đồng Nai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí, bảo đảm chất lượng và yêu cầu theo bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030. Đây không chỉ là nhiệm vụ hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, mà còn là bước chuyển quan trọng trong quá trình nâng cao chất lượng phát triển nông thôn, tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.