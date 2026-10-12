Đồng Nai tăng tốc bàn giao mặt bằng các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành

Ngày 12/10, ghi nhận tại Đồng Nai, các địa phương và đơn vị liên quan đang tập trung triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án giao thông trọng điểm. Việc đẩy nhanh tiến độ bàn giao đất được xác định là điều kiện quan trọng để tổ chức thi công, hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối sân bay Long Thành.

Các địa phương ở Đồng Nai đang đẩy nhanh GPMB loạt dự án giao thông.

Trong giai đoạn này, Đồng Nai tập trung triển khai các dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 773, đường tỉnh 769 và xây dựng đường tỉnh 770B. Tổng diện tích đất cần thu hồi của ba dự án hơn 600ha. Khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ tăng cường kết nối sân bay với các khu vực trong tỉnh, đồng thời thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế - xã hội.

Đường tỉnh 769 dài 29,75km, có tổng mức đầu tư phần xây dựng gần 2.800 tỷ đồng, kết nối từ ngã tư Dầu Giây đến quốc lộ 51. Tuyến được nâng cấp, mở rộng với quy mô 6-8 làn xe, đi qua các địa bàn Dầu Giây, Bình An và Long Thành.

Khi hoàn thành, công trình sẽ tăng năng lực vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh phía Bắc, Tây Nguyên đến khu vực Long Thành, Nhơn Trạch và ngược lại.

Tại xã Bình An, đoạn tuyến dài khoảng 6,7km, diện tích đất cần thu hồi gần 29ha. Đến nay, địa phương đã bàn giao hơn 94% diện tích mặt bằng, phần còn lại đang được tập trung xử lý.

Theo lãnh đạo xã, địa phương đang tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân, phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 10. Tại các địa bàn Dầu Giây và Long Thành, chính quyền cũng thành lập các tổ hỗ trợ, trực tiếp gặp gỡ người dân để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bàn giao đất.

Đối với đường tỉnh 770B, tuyến dài khoảng 42,68km, điểm đầu giao đường tỉnh 763 tại xã Xuân Bắc, điểm cuối giao quốc lộ 51 tại xã Phước Thái. Công trình được đầu tư với quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 4.704 tỷ đồng.

Riêng đoạn qua xã Long Phước dài hơn 4km, diện tích đất cần thu hồi gần 23ha, tỷ lệ bàn giao mặt bằng hiện đạt khoảng 50%.

Ông Trần Văn Thân, Chủ tịch UBND xã Long Phước cho biết, địa phương cùng các đơn vị liên quan đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với tất cả trường hợp thuộc phạm vi dự án. Xã đang tiếp tục vận động người dân, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm bàn giao phần diện tích còn lại.

Trong khi đó, dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 773 dài hơn 36km, có điểm đầu giao quốc lộ 1 tại xã Xuân Hòa và điểm cuối tại Hương lộ 10, giao đường Vành đai 4 - TP.HCM tại xã Xuân Đường. Tuyến đường góp phần tăng cường kết nối đến sân bay Long Thành.

Tại xã Xuân Phú, công tác GPMB đoạn tuyến đi qua địa bàn đã hoàn thành từ tháng 9, sớm hơn yêu cầu của thành phố.

Người dân dọn dẹp, bàn giao mặt bằng làm đường ĐT773.

Theo ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú, đoạn tuyến qua địa phương có khoảng 22ha đất phải thu hồi, ảnh hưởng đến 154 hộ dân. Để hoàn thành sớm công tác GPMB, xã triển khai đồng thời các phần việc, tập trung tháo gỡ từng trường hợp vướng mắc.

Đối với các hộ dân có kiến nghị, lãnh đạo xã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, phối hợp với cơ quan chuyên môn tìm phương án giải quyết phù hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Theo ông Nguyễn Cao Tài, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai, đến cuối tháng 9/2026, tỷ lệ phê duyệt phương án bồi thường tại ba dự án đường tỉnh 773, 769 và 770B đều đạt trên 90%. Tuy nhiên, tiến độ bàn giao mặt bằng thực tế vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Nguyên nhân chủ yếu là một số địa phương gặp khó khăn trong xác nhận nguồn gốc đất, thiếu nhân sự chuyên môn và chậm ban hành quyết định thu hồi đất. Những vướng mắc này ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện hồ sơ, chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu.

Một khó khăn khác là khoảng 200ha đất trồng cao su do Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai quản lý nằm trong phạm vi ba dự án. Việc hoàn tất thủ tục thanh lý, cưa cắt cây cao su và bàn giao đất từng diễn ra chậm, ảnh hưởng đến khả năng tổ chức thi công.

Đến cuối tháng 9, Tổng công ty Cao su Đồng Nai đã hoàn thành thủ tục thanh lý, cưa cắt cây và bàn giao gần 92ha đất. Với phần diện tích còn lại, thủ tục thanh lý đã hoàn tất, các đơn vị đang khẩn trương cưa cắt cây để sớm bàn giao mặt bằng.

Cùng với ba tuyến đường tỉnh, dự án Vành đai 4 - TP.HCM đoạn qua TP Đồng Nai cũng đang được đẩy nhanh GPMB.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, đến cuối tháng 9, đơn vị đã tiếp nhận gần 279,9ha mặt bằng phục vụ thi công giai đoạn 1, đạt khoảng 92,56%. Công tác kiểm đếm đã hoàn thành 100%, việc xác nhận nguồn gốc đất cơ bản hoàn tất; phương án bồi thường, hỗ trợ cũng đang được hoàn thiện.

Đối với giai đoạn 2 của dự án Vành đai 4 - TP.HCM, các đơn vị chức năng đã hoàn thành cắm cọc GPMB ngoài thực địa và bàn giao cho 9 xã, phường có tuyến đi qua. Bản đồ thu hồi đất cũng đã được chuyển đến Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để triển khai các bước tiếp theo.