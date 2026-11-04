Đồng Nai tăng hơn 20% vốn vay ưu đãi mua nhà ở xã hội

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Ảnh: BNEWS phát

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đồng Nai cho biết, từ đầu năm 2026 đến tháng 10 vừa qua, trên địa bàn có hơn 450 khách hàng được vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội với số tiền hơn 270 tỷ đồng, tăng hơn 20% số với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế đến nay, tại Đồng Nai có gần 1.800 khách hàng còn dư nợ vay nhà ở xã hội với số tiền gần 814 tỷ đồng. Khi vay mua nhà ở xã hội, khách hàng được vay tối đa 80% giá trị căn nhà với lãi suất 5,4%/năm, thời hạn vay tối đa 25 năm. Đến nay, hầu hết người vay đều trả nợ đầy đủ.

Theo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đồng Nai, thời gian gần đây nhiều dự án nhà ở xã hội tại thành phố Đồng Nai mở bán; Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đồng Nai đang tiếp nhận nhiều hồ sơ vay vốn mua nhà ở xã hội và đang tập trung xử lý, hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo đúng đối tượng, ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách.

Ông Võ Trọng Hòa, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đồng Nai cho biết, hiện nhu cầu vay vốn mua nhà ở xã hội tại địa phương rất lớn. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đồng Nai đang rà soát nguồn vốn và nhu cầu thực tế của người dân để đề xuất, kiến nghị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai cân đối vốn cho vay mua nhà ở xã hội, đảm bảo người dân đủ điều kiện được thụ hưởng chính sách.

Theo Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai, những năm gần đây địa phương đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội với mục tiêu từ năm 2025 - 2030 hoàn thành ít nhất 65.000 căn hộ. Trên địa bàn thành phố hiện có 22 dự án nhà ở xã hội đang thi công với quy mô gần 16.000 căn hộ. Trong đó nhiều dự án với quy mô hàng nghìn căn hộ tại phường Nhơn Trạch, Long Hưng, Phước Tân, Hố Nai và xã Phước An đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua.

Thành phố hiện có 58 khu công nghiệp được thành lập với khoảng 1,4 triệu công nhân lao động, trong đó 70% là công nhân nhập cư. Trên địa bàn Đồng Nai có hàng trăm nghìn người đang có nhu cầu về nhà ở, tập trung ở các địa phương đô thị hóa nhanh, đông công nhân.