Đồng Nai tăng cường liên kết chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản

Lãnh đạo Hội Nông dân trao đổi với đại diện Câu lạc bộ Doanh nông Việt Nam. Ảnh: Tố Tâm

Theo Hội Nông dân thành phố, Đồng Nai có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa với các ngành hàng chủ lực như: cao su, điều, hồ tiêu, cà phê, chuối, sầu riêng, bưởi, xoài và chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao. Đây là cơ sở để phát triển vùng nguyên liệu, tăng cường liên kết sản xuất, chế biến và nâng cao giá trị nông sản. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng, cần tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với các vùng sản xuất, hợp tác xã và cơ sở chế biến, tiêu thụ nông sản.

Lãnh đạo Hội Nông dân trao đổi về phương án hỗ trợ liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân. Ảnh: Tố Tâm

Tại buổi làm việc, Hội Nông dân thành phố đề xuất phối hợp khảo sát, lựa chọn những ngành hàng có lợi thế và nhu cầu thị trường rõ ràng để triển khai mô hình liên kết thí điểm. Các bên sẽ tăng cường kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm; nghiên cứu phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm gắn với tiêu thụ nông sản.

Các đơn vị cũng hướng đến xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin về nhu cầu thu mua, năng lực cung ứng và tiêu chuẩn chất lượng; lựa chọn vùng sản xuất, hợp tác xã có tiềm năng để triển khai các mô hình phù hợp.

Ông Đặng Văn Điềm, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp thành phố trao đổi ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Tố Tâm

Đại diện các doanh nghiệp thống nhất tiếp tục phối hợp, hỗ trợ nông dân từ khâu đầu vào đến đầu ra sản phẩm và sẽ có kế hoạch phối hợp cụ thể. Từ đó, góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông nghiệp tại Đồng Nai.