Đồng Nai tăng cường kiểm tra, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An phục vụ người dân đến làm thủ tục. Ảnh: Công Nghĩa

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức, trách nhiệm thực thi công vụ và hiệu quả công tác của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, quá trình kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, Tổ kiểm tra số 1090 kịp thời phát hiện các gương điển hình, tiêu biểu, có sáng kiến, cách làm hay, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; có tinh thần đổi mới, sáng tạo, tiên phong đảm nhận nhiệm vụ mới, khó, phức tạp để kịp thời đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy khen thưởng, động viên.

Qua 2 tuần đầu tiên tiến hành đi kiểm tra đột xuất tại 51 xã, phường cho thấy, hầu hết các xã, phường đều chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc, duy trì tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ.

Tuy nhiên, qua buổi kiểm tra tại UBND xã Thọ Sơn, Tổ kiểm tra số 1090 nhận thấy có 7 trường hợp công chức vắng mặt trong giờ làm việc nhưng cơ quan không cung cấp được lý do và không có lịch công tác. Qua đó, Tổ kiểm tra số 1090 đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Đảng ủy, UBND xã Thọ Sơn khẩn trương tiến hành kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đối với các trường hợp công chức vắng mặt trong giờ làm việc nhưng không rõ lý do.

Bên cạnh đó, qua công tác kiểm tra, Tổ kiểm tra số 1090 cũng tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị, địa phương của toàn thành phố tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Việc tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng. Đặc biệt là trong điều kiện thành phố Đồng Nai nỗ lực từng ngày để hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số và thu ngân sách đạt từ 150 ngàn tỷ đồng trở lên trong năm 2026, tạo đà tăng tốc phát triển nhanh hơn nữa trong những năm tiếp theo.