Đồng Nai tăng cường kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc, thúc đẩy đầu tư bền vững

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao; lãnh đạo UBND TP. Đồng Nai; đại diện các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Huế, Đà Nẵng, TP.HCM; đại diện các sở, ban, ngành của TP. Đồng Nai.

Về phía Hàn Quốc, sự kiện có sự góp mặt của đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM, các văn phòng đại diện tỉnh Gyeongnam, Jeollanam và các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.

Hàn Quốc là đối tác đầu tư lớn nhất của Đồng Nai

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP. Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, địa phương hiện thu hút đầu tư từ 51 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 2.304 dự án, tổng vốn đăng ký 47,1 tỉ USD. Trong đó, Hàn Quốc dẫn đầu với 469 dự án còn hiệu lực, tổng vốn hơn 8,37 tỉ USD.

Phó Bí thư Thành ủy TP. Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại Hội nghị

Các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Đồng Nai trong nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, linh kiện, phụ tùng và logistics. Sự hiện diện của khối doanh nghiệp này góp phần tạo việc làm, nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tăng cường khả năng hội nhập của địa phương.

Theo ông Võ Tấn Đức, Đồng Nai sẽ tiếp tục lắng nghe kiến nghị của các nhà đầu tư, tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền và tổng hợp những vấn đề vượt thẩm quyền để kiến nghị Trung ương hoàn thiện chính sách.

Các đại biểu và khách mời tham dự Hội nghị

“Đồng Nai xác định doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc là đối tác quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Với tinh thần chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, chúng tôi tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường đối thoại, chia sẻ và phối hợp giải quyết vướng mắc để cùng phát triển”, ông Võ Tấn Đức nhấn mạnh.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon đánh giá Đồng Nai là địa phương tiêu biểu trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc. Bà kỳ vọng nền tảng hợp tác đã được xây dựng qua nhiều năm sẽ tiếp tục thúc đẩy mở rộng dự án, tăng cường tái đầu tư và mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai bên.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác, thúc đẩy mở rộng dự án, tăng cường tái đầu tư

Theo bà Lee Miyon, sự phát triển của ngày mai sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn trên nền tảng kết quả của ngày hôm nay.

Đại sứ kỳ vọng trong tương lai, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư vào Đồng Nai về các lĩnh vực như: Linh kiện và vật liệu tiên tiến, thân thiện môi trường, kho vận thông minh và đô thị thông minh, khoáng sản quan trọng, công nghiệp quốc phòng,...

Ưu tiên công nghệ cao, phát triển chuỗi cung ứng bền vững

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn đánh giá cao hai chủ đề trọng tâm của chương trình: Đột phá thương mại, đầu tư và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số; thúc đẩy khoa học, công nghệ và công nghiệp văn hóa vì tăng trưởng xanh, bền vững và bao trùm.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội Nghị

Thứ trưởng đề nghị các bên tận dụng lợi thế hạ tầng kết nối, khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư dài hạn vào công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và năng lượng sạch. Đồng thời, cần tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào các chuỗi cung ứng an toàn, có khả năng thích ứng với biến động, nhất là trong các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng và khoáng sản chiến lược.

Bên cạnh công nghiệp, hợp tác về đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, du lịch, nông nghiệp bền vững và công nghiệp văn hóa được kỳ vọng mở ra những động lực tăng trưởng mới.

Lễ ký kết hợp tác phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ và hợp tác phát triển kinh tế song phương giữa TP. Đồng Nai và Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chương trình, hai phiên thảo luận tập trung vào thương mại, đầu tư bền vững, đào tạo nhân lực trong kỷ nguyên số và ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh. Các địa phương Việt Nam cũng ký kết bản ghi nhớ hợp tác với đối tác Hàn Quốc, tạo cơ sở triển khai những chương trình liên kết cụ thể.

Hoạt động đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp giúp nhà đầu tư phản ánh khó khăn, kiến nghị giải pháp và tìm hướng xử lý phù hợp. Đây là bước quan trọng để chuyển các cam kết hợp tác thành kết quả thực tế.

Các đại biểu tham gia phiên thảo luận Nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc: Đột phá về thương mại, đầu tư bền vững và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số

Đối với TP. Đồng Nai, hiệu quả thu hút đầu tư trong giai đoạn tới không chỉ được đo bằng số dự án hay tổng vốn đăng ký, mà còn ở chất lượng công nghệ, giá trị gia tăng, khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước và đóng góp cho phát triển bền vững.

Nếu các cam kết về cải thiện môi trường kinh doanh, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển chuỗi cung ứng được triển khai hiệu quả, TP. Đồng Nai có thể tiếp tục củng cố sức hấp dẫn đầu tư, đồng thời tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và thương mại quốc tế.