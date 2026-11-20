Lực lượng chức năng kiểm tra kho đông lạnh chứa hơn 7 tấn nội tạng bò tại một căn nhà ở phường Tân Triều, TP. Đồng Nai. Ảnh: Quốc Vinh

Trước đó, ngày 18/11, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường TP. Đồng Nai cùng các lực lượng phối hợp kiểm tra đột xuất một căn nhà tại tổ 39, khu phố Tân Thành, phường Tân Triều, TP. Đồng Nai.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện hai nhân viên đang rửa, ngâm gân, dạ dày và lòng bò trong các thùng, chậu lớn, còn một nhân viên khác đang cạo da chân và móng bò. Các chất trong những thùng, bịch không nhãn mác tại khu vực sơ chế nghi được dùng để tẩy rửa nội tạng, làm mềm hoặc tăng độ giòn, dai của sản phẩm.

Kiểm tra kho đông lạnh, lực lượng chức năng phát hiện hơn 7 tấn nội tạng bò các loại bốc mùi hôi nồng nặc. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa có mặt để làm việc với cơ quan chức năng.

Sau khi kiểm đếm và cân, lực lượng chức năng xác định tổng khối lượng nội tạng, gân và xương bò tại căn nhà là gần 8 tấn. Toàn bộ lô hàng được niêm phong, đưa về kho lạnh tạm giữ để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật./.