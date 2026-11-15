Đồng Nai: Tạm giữ 6 cá thể cầy vòi hương và 20 kg thịt heo rừng chưa rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng kiểm tra 20 kg thịt heo rừng đông lạnh chưa có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Ảnh: Chi cục Kiểm lâm TP. Đồng Nai.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP. Đồng Nai, ngày 11/11/2026, Đội Kiểm lâm cơ động số 2 chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực 9 và Công an xã Hưng Phước tổ chức tuần tra, kiểm tra trên tuyến đường ĐT759B, đoạn từ xã Thiện Hưng theo hướng về cửa rừng đến khu vực ấp Phước Thiện, xã Hưng Phước.

Trong quá trình tuần tra, tổ công tác kiểm tra thực tế tại khuôn viên xung quanh nhà bà Trần Thị Nhung và phát hiện 6 cá thể cầy vòi hương còn sống, có tổng trọng lượng 13 kg, cùng 20 kg thịt heo rừng đông lạnh.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Nhung không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số động vật rừng và sản phẩm động vật rừng nói trên.

Lực lượng Kiểm lâm phối hợp Công an kiểm tra, cân xác định trọng lượng tang vật động vật rừng tại xã Hưng Phước, TP. Đồng Nai. Ảnh: Chi cục Kiểm lâm TP. Đồng Nai.

Tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, tạm giữ toàn bộ tang vật và đưa về trụ sở Đội Kiểm lâm cơ động số 2 để bảo quản. Đồng thời, lực lượng chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh nguồn gốc, làm rõ các tình tiết để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP. Đồng Nai, thời gian tới, Đội Kiểm lâm cơ động số 2 tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm tra tại những địa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh và các tuyến đường có nguy cơ phát sinh vi phạm.

Trong đó, tập trung phát hiện, ngăn chặn các hành vi săn bắt, vận chuyển, mua bán, tàng trữ động vật hoang dã trái quy định, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học./.