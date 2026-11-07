Đồng Nai sôi nổi khai mạc môn kickboxing Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026

Tham dự lễ khai mạc có Chủ tịch Liên đoàn Kickboxing Việt Nam Vũ Đức Thịnh; đại diện lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam; Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai Nguyễn Khắc Vĩnh, Trưởng ban Tổ chức môn kickboxing; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và hơn 1.500 đại biểu, thành viên các đoàn thể thao, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và người dân.

Các đoàn tham dự giải nhận cờ lưu niệm của Ban tổ chức. Ảnh: Thu Hà

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Khắc Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai, Trưởng ban Tổ chức môn kickboxing, cho biết: "Việc được lựa chọn đăng cai tổ chức môn kickboxing tại đại hội là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của địa phương. Đồng Nai đã phối hợp với Liên đoàn Kickboxing, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và các cơ quan chuyên môn chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác hậu cần, y tế và an ninh, bảo đảm các điều kiện tốt nhất phục vụ thi đấu. Thông qua giải đấu, địa phương mong muốn góp phần vào thành công chung của đại hội, đồng thời giới thiệu hình ảnh thành phố Đồng Nai năng động, thân thiện và mến khách".

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai Nguyễn Khắc Vĩnh, Trưởng ban Tổ chức môn kickboxing, phát biểu khai mạc. Ảnh: Thu Hà

Giải năm nay, riêng môn kickboxing có sự tham gia của 40 huấn luyện viên và 28 đoàn thể thao với 263 vận động viên. Trong đó, đơn vị chủ nhà Đồng Nai góp mặt với 22 thành viên, gồm 1 trưởng đoàn, 3 huấn luyện viên và 18 vận động viên. Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung Lowkick và Fullcontact. Nội dung Lowkick gồm 8 hạng cân nam, 4 hạng cân nữ; Fullcontact gồm 8 hạng cân nam và 3 hạng cân nữ.

Giải diễn ra từ ngày 7 đến 15-11, với tổng cộng 23 bộ huy chương. Ngay trong ngày khai mạc, 12 trận đấu ở nội dung nam Lowkick thuộc 6 hạng cân: 48->51kg; 51->54kg; 57->60kg; 60-> 63,5kg; 67->71kg; 71->75kg đã diễn ra.

Các đại biểu tham dự giải. Ảnh: Thu Hà

Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Nông Thanh Tuấn và Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phước Hoàng Thúy Vũ dự Lễ khai mạc môn kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026. Ảnh: Thu Hà

Đánh giá về công tác tổ chức và chất lượng chuyên môn, ông Đàm Công Điền, phụ trách bộ môn boxing - kickboxing, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Phó trưởng Ban tổ chức phụ trách chuyên môn giải, ghi nhận sự chuẩn bị của địa phương đăng cai. Theo ông, các đoàn tham dự đại hội đều mang đến những vận động viên có trình độ chuyên môn cao, hứa hẹn tạo nên những cuộc tranh tài chất lượng. Đây cũng là cơ hội để tuyển chọn những gương mặt xuất sắc bổ sung cho đội tuyển quốc gia, hướng đến các giải đấu quốc tế.

Đại diện vận động viên tuyên thệ trước đại hội. Ảnh: Thu Hà.

Đội ngũ trọng tài tại giải. Ảnh: Thu Hà

Ngay trong ngày khai mạc, 12 trận đấu ở nội dung nam Lowkick thuộc 6 hạng cân đã diễn ra. Ảnh: Thu Hà