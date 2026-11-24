Tối 24/11, tại Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo (xã Bom Bo), UBND TP Đồng Nai tổ chức lễ bế mạc "Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết" năm 2026 với chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề "Bom Bo - nhịp chày vang mãi, vững bước tương lai".

Toàn cảnh lễ bế mạc "Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết" Đồng Nai năm 2026.

Theo ghi nhận của PV, trong những ngày diễn ra sự kiện, Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo trở thành điểm hội tụ của đông đảo người dân và du khách. Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được tổ chức, thu hút cán bộ, nhân dân xã Bom Bo và các địa phương lân cận như Bù Đăng, Phú Nghĩa, Đăk Nhau, Thọ Sơn, Nghĩa Trung… tham gia.

Các gian hàng trưng bày ẩm thực truyền thống và sản phẩm đặc trưng địa phương mang đến cho người dân, du khách cơ hội trải nghiệm, khám phá nét văn hóa bản địa. Qua đó, những sản phẩm gắn với đời sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất của đồng bào cũng được giới thiệu rộng rãi.

Một trong những hoạt động tạo dấu ấn là "Bữa cơm đoàn kết", nơi lãnh đạo thành phố, đại diện các sở, ngành cùng chung vui với nhân dân và đồng bào các dân tộc. Không khí gần gũi, ấm áp góp phần thắt chặt sự gắn bó, sẻ chia giữa chính quyền và cộng đồng dân cư.

Nhiều chương trình tạo nên lễ hội đầy màu sắc tại Bom Bo.

Đặc biệt chương trình nghệ thuật và những màn pháo hoa trên bầu trời Bom Bo tại lễ bế mạc với những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, kết hợp màn bắn pháo hoa tầm thấp, tạo không khí sôi động.

Sự kiện cũng mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách. Tranh thủ kỳ nghỉ nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, chị Mai Thị Xuân, du khách đến từ TP.HCM, đưa gia đình đến tham quan và tham gia các hoạt động tại sóc Bom Bo.

Video: Sôi động tiếng chày trên Sóc Bom Bo.

Chị Xuân cho biết, gia đình có nhiều trải nghiệm thú vị khi được tham gia trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực và xem các chương trình biểu diễn văn hóa của đồng bào các dân tộc. Các thành viên còn mua sắm đặc sản địa phương, thưởng thức chương trình nghệ thuật và xem pháo hoa trong đêm bế mạc.

Đối với đồng bào địa phương, việc sóc Bom Bo được lựa chọn tổ chức sự kiện có ý nghĩa đặc biệt. Già làng Điểu Lá, người có uy tín tại xã Bom Bo, bày tỏ niềm phấn khởi, tự hào khi bản sắc văn hóa của đồng bào S'tiêng cùng các dân tộc anh em được giới thiệu rộng rãi đến công chúng.

Người dân vui vẻ nhảy múa quanh lửa trại.

Theo già làng Điểu Lá, thông qua các hoạt động giới thiệu trang phục truyền thống, nghệ thuật biểu diễn, di sản và phong tục tập quán, các cộng đồng có thêm cơ hội giao lưu, tìm hiểu, tôn trọng và trân quý những giá trị văn hóa của nhau.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai nhấn mạnh, Bom Bo không chỉ là địa danh lịch sử mà còn là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tình quân dân gắn bó trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc.

Âm vang tiếng chày giã gạo trên sóc Bom Bo năm xưa đã trở thành biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, sự hy sinh thầm lặng và lòng son sắt của nhân dân đối với cách mạng. Từ những hạt gạo chắt chiu nuôi quân giữa muôn vàn gian khó, đồng bào nơi đây đã góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Đại biểu và người dân tham quan bên thềm lễ hội.

Theo Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, từ tiếng chày giã gạo nuôi quân năm xưa đến những nhịp điệu văn hóa rộn ràng hôm nay là dòng chảy lịch sử xuyên suốt, thể hiện tinh thần đoàn kết trong bảo vệ quê hương và xây dựng đất nước.

Nếu trong chiến tranh, sức mạnh đại đoàn kết là động lực giúp dân tộc vượt qua mọi thử thách thì trong giai đoạn phát triển mới, tinh thần ấy tiếp tục cần được phát huy để thúc đẩy kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, bảo tồn bản sắc văn hóa, góp phần xây dựng TP Đồng Nai ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Nhìn lại "Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết" năm 2026, giá trị nổi bật là sự giao lưu, gắn kết giữa các cộng đồng dân cư. Mỗi dân tộc có phong tục, tập quán và sắc thái văn hóa riêng nhưng cùng chung cội nguồn dân tộc Việt Nam, tình yêu quê hương và khát vọng phát triển.

Ở khu vực trung tâm TP Đồng Nai các chương trình bế mạc cũng rất sôi động với nhiều ca sỹ nổi tiếng tham gia.

Lãnh đạo thành phố ghi nhận, biểu dương sự tham gia tích cực của các nghệ nhân, nghệ sĩ, đoàn viên thanh niên và đông đảo nhân dân. Qua các hoạt động, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia gìn giữ, trao truyền và phát huy các giá trị di sản văn hóa trong đời sống đương đại.

"Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết" năm 2026 khép lại, góp phần quảng bá lịch sử, văn hóa, con người và tiềm năng phát triển của TP Đồng Nai. Đồng thời, sự kiện mở thêm không gian kết nối giữa bảo tồn di sản với phát triển du lịch, thương mại, lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các cộng đồng dân tộc.

Đồng Nai sau sáp nhập là nơi sinh sống của gần 406.000 người dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc thiểu số có dân số từ 10.000 đến trên 100.000 người, như: dân tộc S'tiêng với trên 101.000 người, chiếm 96% dân số dân tộc S'tiêng cả nước; dân tộc Hoa trên 97.000 người; dân tộc Khmer trên 40.000 người; dân tộc Chơro 17.000 người… Song cũng có những dân tộc thiểu số với số dân số dưới 100 người, như: Xinh Mun, Chu Ru, Lào, Giáy… Đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng đất này gắn bó mật thiết với cách mạng. Vậy nên, nhiều làng, sóc, cộng đồng dân tộc thiểu số đã trở thành biểu tượng của cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc, như: làng dân tộc Chơro ở Phú Lý gắn liền với Chiến khu Đ và Trung ương Cục miền Nam; Làng dân tộc Mạ ở Tà Lài gắn với căn cứ cách mạng vùng thượng nguồn sông Đồng Nai thuộc Đồng Nai; cộng đồng dân tộc S'tiêng, Mạ ở Sóc Bom Bo cung cấp gạo cho bộ đội đánh Mỹ…