Theo Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến dịch Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) TP. Đồng Nai, Chiến dịch 500 ngày đêm là nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

TP. Đồng Nai sơ kết Chiến dịch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Nguyệt Hà)

Vì vậy, Ban Chỉ đạo đã chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân cùng vào cuộc, triển khai đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa rà soát, thu thập thông tin với các đợt tìm kiếm, cất bốc quy mô lớn tại những địa bàn trọng điểm và một số vị trí ở Vương quốc Campuchia.

Sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, TP. Đồng Nai đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng do Trung ương và Quân khu 7 giao.

Tính từ đầu năm 2026 đến cuối tháng 10/2026, Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tìm, quy tập được 154 HCLS ở trong và ngoài nước; Đội K76, Bộ CHQS thành phố đã tìm được 73 bộ HCLS tại các địa phương: Lộc Quang, Lộc Thạnh, Tân Lợi... Trong đó, nhiều nhất là khu vực Sân bay Lộc Ninh, phường Lộc Ninh...

Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai, Trưởng ban Chỉ đạo Nguyễn Thị Hoàng cho biết, việc tìm kiếm, quy tập HCLS không chỉ là “mệnh lệnh từ trái tim” của những người đang sống mà còn là nghĩa cử cao đẹp nhằm tìm kiếm, quy tập và trả lại trọn vẹn danh tính cho các liệt sĩ.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, giàu ý nghĩa nhân văn của Chiến dịch 500 ngày đêm là lấy mẫu sinh phẩm, xét nghiệm ADN để xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin.

Đây được xem là “cuộc đua với thời gian” bởi tác động của thời tiết, thổ nhưỡng khắc nghiệt và thời gian khiến mẫu xương liệt sĩ phân hủy nhanh, gây nhiều khó khăn cho việc thu thập mẫu ADN.

Với cách làm bài bản, khoa học, thành phố đã thu thập thành công hàng ngàn mẫu sinh phẩm HCLS và thân nhân phục vụ việc xác định danh tính, trả lại tên cho các liệt sĩ.

Nhiệm vụ này hoàn thành ngày 15/8/2026, sớm hơn hơn 4 tháng so với kế hoạch Quân khu 7 giao, góp phần đáp ứng niềm mong đợi của thân nhân liệt sĩ.

Giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm, TP. Đồng Nai sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần “hành động bằng tất cả trách nhiệm và lòng tri ân” để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.