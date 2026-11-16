Đồng Nai siết quản lý đất ven sông, suối, ao hồ để bảo vệ nguồn nước

Hàng trăm sông, suối, kênh, rạch và ao hồ được đưa vào danh mục bảo vệ

Mới đây, UBND thành phố Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 15/9/2026, phê duyệt danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ và phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn.

UBND thành phố Đồng Nai vừa phê duyệt danh mục hàng loạt nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ, từ sông, suối, kênh rạch đến ao, hồ.

Theo Quyết định, danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ được chia thành hai nhóm chính, gồm nguồn nước mặt và nguồn nước dưới đất, ao, đầm, hồ.

Cụ thể, Phụ lục I liệt kê các nguồn nước mặt theo từng phường, xã, với số thứ tự trong danh mục lên đến 748. Các nguồn nước được xác định gồm sông, suối, kênh, rạch và những thủy vực khác. Thông tin đi kèm không chỉ có tên nguồn nước mà còn thể hiện địa bàn hành chính, tọa độ địa lý tại điểm đầu, điểm cuối và chiều rộng hành lang bảo vệ ở hai bên bờ.

Đáng chú ý, phạm vi bảo vệ không áp dụng đồng loạt mà được xác định theo từng nguồn nước. Qua bảng danh mục, chiều rộng hành lang bảo vệ phổ biến ở các mức 5m, 10m, 15m, 20m và 30m. Một số nguồn nước có phạm vi bảo vệ khác nhau giữa hai bên bờ, tùy theo đặc điểm cụ thể được phê duyệt.

Cách xác định này có ý nghĩa quan trọng trong quản lý thực địa. Bởi khi ranh giới hành lang được xác định bằng tọa độ và chiều rộng cụ thể, cơ quan chức năng có cơ sở để nhận diện khu vực cần bảo vệ, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và kiểm soát các hoạt động có nguy cơ tác động đến nguồn nước.

Không chỉ tập trung vào sông, suối, kênh, rạch, Phụ lục II còn liệt kê 155 mục nguồn nước dưới đất, ao, đầm, hồ. Trong danh mục này, các thông tin được phân loại chi tiết hơn, bao gồm tên nguồn nước, vị trí, diện tích mặt nước, chức năng nguồn nước, phạm vi hành lang bảo vệ và đơn vị quản lý.

Đáng chú ý, chức năng của các nguồn nước được thể hiện theo từng trường hợp, trong đó có cấp nước; điều hòa, tạo cảnh quan, môi trường; phòng, chống ngập úng. Một số khu vực còn được xác định yêu cầu bảo vệ nhằm duy trì chức năng nguồn nước và hạn chế tác động từ các hoạt động xung quanh.

Như vậy, danh mục không đơn thuần là thống kê các thủy vực hiện có mà còn thể hiện định hướng quản lý theo chức năng của từng nguồn nước. Đây là cơ sở để các cơ quan chức năng xác định mức độ quản lý phù hợp, tránh tình trạng các khu vực có vai trò quan trọng đối với cấp nước, thoát nước và môi trường bị tác động bởi hoạt động sử dụng đất thiếu kiểm soát.

Địa phương phải công khai danh mục, cắm mốc và giám sát hoạt động trong hành lang bảo vệ

Một nội dung đáng chú ý khác trong quyết định là việc phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành và chính quyền địa phương. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ vai trò đầu mối tổ chức triển khai, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện.

Việc ban hành Quyết định 2789/QĐ-UBND cho thấy Đồng Nai đang hướng đến quản lý nguồn nước theo danh mục cụ thể, gắn với ranh giới địa lý và trách nhiệm của từng đơn vị.

Theo Điều 2 của quyết định, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải tổ chức công bố danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ; đồng thời cập nhật dữ liệu về hành lang bảo vệ nguồn nước vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia.

Cơ quan này cũng có trách nhiệm phối hợp với UBND các xã, phường và đơn vị liên quan tổ chức xác định, cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên thực địa. Việc cắm mốc có ý nghĩa quan trọng bởi nếu chỉ xác định ranh giới trên bản đồ mà thiếu nhận diện ngoài thực tế, công tác kiểm tra và quản lý sẽ gặp nhiều khó khăn.

Đối với UBND cấp xã, trách nhiệm không chỉ dừng ở việc tiếp nhận danh mục. Các địa phương phải đăng tải thông tin trên cổng thông tin điện tử, niêm yết công khai tại trụ sở UBND để người dân, tổ chức có liên quan nắm được phạm vi nguồn nước cần bảo vệ.

Đồng thời, chính quyền địa phương phải phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc xác định, cắm mốc, quản lý hành lang bảo vệ; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động trong khu vực này và kịp thời xử lý những hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Sở Tài chính được giao phối hợp tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí để triển khai việc xác định, cắm mốc và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến nguồn nước cũng phải tuân thủ quy định pháp luật về tài nguyên nước, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến chức năng và chất lượng nguồn nước.

Đặc biệt, quyết định còn quy định đối với những đoạn sông, suối, kênh, rạch đã được kê khai trong danh mục nhưng chưa được phê duyệt đầy đủ phạm vi và chức năng hành lang bảo vệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, quyết định phạm vi phù hợp trên cơ sở đề xuất của UBND cấp xã, phường và các cơ quan liên quan.

Việc ban hành Quyết định 2789/QĐ-UBND cho thấy Đồng Nai đang hướng đến quản lý nguồn nước theo danh mục cụ thể, gắn với ranh giới địa lý và trách nhiệm của từng đơn vị. Tuy nhiên, hiệu quả bảo vệ nguồn nước sẽ phụ thuộc lớn vào quá trình triển khai thực tế, đặc biệt là tiến độ cắm mốc, công khai thông tin, kiểm tra hiện trạng và xử lý các hành vi xâm phạm hành lang bảo vệ.