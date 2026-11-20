Chủ động phát hiện, xử lý vi phạm từ cơ sở

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP Đồng Nai tiếp tục tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Nhiều địa phương chủ động kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm. Đồng thời, vận động người dân tự tháo dỡ công trình trái phép, góp phần lập lại kỷ cương trong quản lý đô thị và sử dụng đất.

Công trình xây dựng trái phép đã được tháo dỡ trả lại hiện trạng đất.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý sai phạm với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nhiều vụ việc kéo dài đã được xử lý, khôi phục hiện trạng ban đầu.

Trong đó có các sai phạm tại Khu du lịch đảo Ó - Đồng Trường, khu đất hơn 72ha ở phường Phước Tân, Khu du lịch Vườn Xoài và dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ, cao ốc văn phòng trên đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp.

Ghi nhận, tại xã Bình Minh, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường. Địa phương tập trung kiểm tra, xử lý ngay khi phát hiện vi phạm.

Theo lãnh đạo xã, qua kiểm tra, UBND xã phát hiện một trường hợp sử dụng đất sai mục đích, xây dựng nhà ở trái phép tại thửa đất số 178, tờ bản đồ số 45. Sau khi được nhắc nhở, yêu cầu khắc phục, chủ công trình đã tự nguyện tháo dỡ và trả lại hiện trạng ban đầu.

Ở ấp Sông Mây, lực lượng chức năng cũng phát hiện 3 công trình trái phép trên một phần thửa đất số 84 và 2 công trình tại thửa đất số 178, cùng thuộc tờ bản đồ địa chính số 45. Sau khi được kiểm tra, các chủ công trình đã tự nguyện tháo dỡ.

UBND xã Bình Minh cho biết, dù công tác kiểm tra được tăng cường, tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp, đất lấn chiếm vẫn còn diễn biến phức tạp. Địa bàn rộng, một số người cố tình xây dựng trái phép, mua bán nhà xây sẵn không đủ giấy tờ pháp lý, gây khó khăn cho công tác quản lý và thực hiện quy hoạch.

Trước tình trạng này, xã yêu cầu tổ chức, cá nhân chấm dứt thi công công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đất quy hoạch và đất lấn chiếm. Các chủ công trình phải chủ động tháo dỡ, khôi phục hiện trạng trước khi cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế.

Địa phương cũng khuyến cáo người dân không mua bán, nhận chuyển nhượng nhà ở, kho xưởng và công trình không có giấy tờ hợp pháp trên các loại đất này để tránh rủi ro, thiệt hại tài sản. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có thể bị xử phạt hành chính, buộc phá dỡ công trình và khôi phục hiện trạng đất theo quy định.

Nhiều vi phạm trật tự xây dựng được phát hiện xử lý sớm.

Tương tự, phường Trảng Dài, sau khi sáp nhập với xã Thiện Tân, công tác lập lại trật tự xây dựng cũng được đẩy mạnh. Phường tăng cường tuyên truyền, phối hợp kiểm tra, xử lý công trình trái phép và vận động người dân tự tháo dỡ. Qua đó, hạn chế phát sinh vi phạm mới và các trường hợp phải cưỡng chế.

Các phường Biên Hòa, Phước Tân, Tam Phước, Tân Triều cũng tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn và phối hợp xử lý sai phạm. Đây là những khu vực từng phát sinh nhiều vi phạm về đất đai, xây dựng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý sau sắp xếp đơn vị hành chính được các địa phương chú trọng.

Đồng Nai mạnh tay xử lý các sai phạm về xây dựng

Cùng với việc tăng cường kiểm tra tại cơ sở, TP Đồng Nai tiếp tục rà soát những khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm. Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu kiểm tra dấu hiệu vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực chung quanh hồ Sông Ray, thuộc xã Sông Ray.

Theo văn bản, khu đất khoảng 4,37ha, gồm 15 thửa thuộc tờ bản đồ địa chính số 90, do bà T.T.T.N được cấp quyền sử dụng đất. Tại đây đã xuất hiện một số công trình có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích, vi phạm trật tự xây dựng.

Chủ tịch UBND thành phố giao UBND xã Sông Ray chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch và hồ sơ pháp lý về đất đai, xây dựng. Nếu phát hiện vi phạm, địa phương phải xử lý nghiêm, buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Kết quả kiểm tra phải báo cáo UBND thành phố trước ngày 22/11/2026.

Hiện trạng khu vực hồ sông Ray tại Đồng Nai.

Ông Phan Tấn Tài, Chủ tịch UBND xã Sông Ray cho biết, trước Tết Nguyên đán 2026, lực lượng chức năng phát hiện hàng rào tôn được dựng tại khu vực này. Sau đó, xã vận động người quản lý 15 thửa đất tự nguyện tháo dỡ.

Theo ông Tài, từ ngày 1/7/2025, khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, UBND xã đã chỉ đạo rà soát các khu đất chung quanh hồ. Địa phương phối hợp với Tổ bảo vệ lòng hồ và Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi TP.HCM tổ chức tuần tra, kiểm tra. Các trường hợp vi phạm sẽ được xử lý theo thẩm quyền.

Ông Tài nhấn mạnh, những công trình còn tồn tại tại khu vực nếu được xác định vi phạm đều phải xử lý theo quy định, kể cả các trường hợp phát sinh trước ngày 1/7/2025.

Theo Nghị định 339/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, tổ chức, cá nhân có hành vi xây dựng không phép, sai phép, không đúng quy hoạch có thể bị xử phạt hành chính và buộc phá dỡ công trình vi phạm theo quy định. Đối với hành vi xây dựng trên đất sử dụng không đúng mục đích, việc xử lý thực hiện theo Nghị định 123/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 281/2026/NĐ-CP, với biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất.