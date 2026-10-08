Đồng Nai siết chặt phối hợp tại cửa khẩu, tối ưu hóa thương mại biên giới

Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư tại Đồng Nai

Tăng cường liên kết, tạo dựng môi trường thông quan minh bạch

Sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đòi hỏi công tác quản lý biên giới phải không ngừng đổi mới, vừa bảo đảm tính chặt chẽ, vừa tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 79/2026/QĐ-UBND chính là nền tảng pháp lý quan trọng nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp của các lực lượng chuyên ngành tại các cửa khẩu quốc tế như Hoa Lư, Lộc Thịnh, Hoàng Diệu và các lối mở biên giới trên địa bàn thành phố.

Theo đó, quy chế áp dụng đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cơ quan Kiểm dịch, Công an thành phố, Sở Công Thương, Sở Y tế, Ban Quản lý các cửa khẩu và UBND các xã biên giới. Nguyên tắc cốt lõi của việc phối hợp là tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, đảm bảo tính chuyên môn, tôn trọng, đồng thời tuân thủ nguyên tắc: Mỗi lĩnh vực chỉ do một cơ quan chủ trì thực hiện, tránh chồng chéo, phân tán hay gây cản trở đến hoạt động giao thương bình thường.

Xây dựng "dây chuyền" kiểm soát linh hoạt và nâng cao hiệu quả đấu tranh tội phạm

Một trong những điểm đột phá của Quy chế là quy định rõ ràng trình tự phối hợp trong dây chuyền kiểm tra, kiểm soát chuyên ngành đối với người, phương tiện và hàng hóa:

Ở luồng xuất: Thực hiện kiểm tra theo thứ tự Hải quan – Kiểm dịch (y tế, động/thực vật) – Biên phòng.

Ở luồng nhập: Thực hiện kiểm tra theo thứ tự Biên phòng – Kiểm dịch – Hải quan.

Sự phân định rõ ràng này giúp quy trình làm thủ tục diễn ra thông suốt, rút ngắn thời gian thông quan. Đặc biệt, trong trường hợp xuất hiện dịch bệnh truyền nhiễm, Sở Y tế và các cơ quan kiểm dịch động, thực vật sẽ chủ động phối hợp với Biên phòng và Hải quan điều chỉnh linh hoạt dây chuyền kiểm soát nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan mà vẫn bảo đảm hoạt động an toàn.

Bên cạnh đó, quy chế nhấn mạnh nhiệm vụ hợp tác chia sẻ thông tin, phương thức hoạt động của các loại tội phạm. Các lực lượng Biên phòng, Hải quan, Công an và Quản lý thị trường sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ để phát hiện, đấu tranh và xử lý triệt để các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, vũ khí, chất nổ, ma túy, mua bán người hay xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Hướng tới cửa khẩu số và hiện đại hóa hạ tầng

Không chỉ dừng lại ở công tác kiểm soát, Quy chế còn chú trọng định hướng phát triển hạ tầng và chuyển đổi số. Các cơ quan quản lý được giao nhiệm vụ tích cực tham mưu đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối và chia sẻ dữ liệu liên thông để hướng tới mô hình "Cửa khẩu số", "Cửa khẩu thông minh".

Song song đó, Sở Công Thương và Ban Quản lý các cửa khẩu sẽ chịu trách nhiệm thúc đẩy công tác xúc tiến thương mại, phát triển hệ thống logistics, siêu thị, trung tâm thương mại biên giới, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho thương nhân và cư dân biên giới.

Phân công trách nhiệm rõ ràng, bảo đảm hiệu quả thực thi

Quyết định 79/2026/QĐ-UBND giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đóng vai trò chủ trì, thống nhất phối hợp với các Sở, ngành và chính quyền địa phương định kỳ hàng quý, hàng năm đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo UBND thành phố. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 28/9/2026, thay thế các văn bản phối hợp cũ trước đây.

Việc ban hành Quy chế phối hợp lần này không chỉ thể hiện quyết tâm của thành phố Đồng Nai trong việc giữ vững an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia, mà còn tạo động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế đối ngoại, nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa nông sản và thương mại của địa phương trên con đường hội nhập./.