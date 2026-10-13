Đồng Nai sẽ tổ chức phiên giao dịch việc làm tại phường Bình Phước ngày 17-10

Học sinh, sinh viên tìm hiểu việc làm các doanh nghiệp tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm năm 2026 diễn ra tại phường Hố Nai trong tháng 9-2026. Ảnh: N.Hòa

Phiên giao dịch việc làm được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, miễn phí 100%, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người lao động kết nối, tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp. Đối tượng tham gia gồm: doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động, tuyển sinh trên địa bàn thành phố; người lao động có nhu cầu tìm việc làm, chuyển đổi việc làm; học sinh, sinh viên cần tư vấn hướng nghiệp, học nghề.

Phiên giao dịch cũng hướng đến những người nghỉ chính sách do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố. Tại đây, các đơn vị tuyển dụng có thể tiếp nhận hồ sơ, phỏng vấn trực tiếp hoặc trực tuyến với ứng viên; đồng thời, người lao động được tư vấn việc làm, học nghề và tiếp cận thông tin tuyển dụng.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố, hiện đã có 20 doanh nghiệp đăng ký tham gia với nhu cầu tuyển trên 6 ngàn lao động. Thông qua hoạt động này, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng nhân lực và giúp người lao động tiếp cận các vị trí việc làm phù hợp với năng lực, trình độ. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, ổn định thu nhập và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trên địa bàn.