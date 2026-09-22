Đồng Nai sẽ tổ chức ‘Lễ cưới tập thể’ cho đoàn viên, người lao động khó khăn trong tháng 12-2026

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai chúc mừng các cặp đôi tại đám cưới tập thể năm 2025. Ảnh: N.Hòa

Theo kế hoạch, đối tượng tham gia là các cặp đôi có một hoặc cả hai người là đoàn viên, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có tổ chức Công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố; đã đăng ký kết hôn hợp pháp nhưng chưa tổ chức lễ cưới do hoàn cảnh khó khăn hoặc những lý do khách quan khác.

Chương trình cũng tạo điều kiện cho các cặp đôi đã có con nhưng chưa có điều kiện tổ chức đám cưới. Các cặp đôi đăng ký tham gia phải có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, trong đó vợ hoặc chồng có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời có hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tạm trú trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Trường hợp đặc biệt sẽ do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố xem xét, quyết định.

Các cặp đôi hạnh phúc trong đám cưới tập thể năm 2025. Ảnh: N.Hòa

Tham gia chương trình, các cặp đôi được hỗ trợ chụp ảnh cưới, tặng ảnh cưới cỡ lớn, hỗ trợ kinh phí thuê trang phục cưới, hoa cưới, trang điểm; tặng một cặp nhẫn cưới và hỗ trợ 2 bàn tiệc mặn hoặc chay dành cho người thân, bạn bè tham dự. Ban tổ chức cũng hỗ trợ địa điểm, âm thanh, ánh sáng, trang trí tiệc cưới, chủ hôn và chương trình văn nghệ. Ngoài ra, các cặp đôi có thể nhận thêm quà tặng từ nhà tài trợ, doanh nghiệp đồng hành.

Các cặp đôi hạnh phúc trong đám cưới tập thể năm 2025. Ảnh: N.Hòa

Chương trình được tổ chức theo hình thức mô phỏng nghi lễ truyền thống, bảo đảm văn minh, trang trọng, ấm áp và tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế của đoàn viên, người lao động, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Thông qua hoạt động này, tổ chức Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, chia sẻ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, xây dựng nếp sống văn minh và tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức Công đoàn. Các cặp đôi đủ điều kiện, có nguyện vọng tham gia chương trình đăng ký hồ sơ thông qua Công đoàn cơ sở. Thời hạn đăng ký trước ngày 15-10-2026.