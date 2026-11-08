Đồng Nai sẽ có thêm trạm biến áp 500 MVA cấp điện cho 11 phường, xã

Phối cảnh trạm biến áp 220 kV Thống Nhất và đường dây đấu nối. Ảnh: EVNNPT.

UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận EVNNPT là nhà đầu tư dự án Trạm biến áp 220kV Thống Nhất và đường dây đấu nối. Công trình được xây dựng tại phường Dầu Giây, dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành trong quý III/2028.

Theo quy mô được phê duyệt, trạm được thiết kế gồm hai máy biến áp 220kV công suất 250 MVA/máy và hai máy biến áp 110kV công suất 63 MVA/máy. Trong giai đoạn đầu, dự án lắp đặt hai máy biến áp 220kV với tổng công suất 500 MVA và một máy biến áp 110kV công suất 63 MVA.

Hạng mục đường dây đấu nối gồm hai đoạn đường dây 220kV mạch kép, tổng chiều dài khoảng 0,2 km, kết nối với đường dây 220kV Bảo Lộc - Sông Mây hiện hữu.

Tăng khả năng cấp điện cho 11 phường, xã

Trạm biến áp 220kV Thống Nhất sẽ cấp điện cho 11 phường, xã của Đồng Nai, gồm các phường Dầu Giây, Long Khánh, Bình Lộc, Bảo Vinh, Xuân Lập, Trảng Bom và các xã Bàu Hàm, Hưng Thịnh, An Viễn, Xuân Quế, Gia Kiệm.

Hiện nguồn điện phục vụ các địa bàn này chủ yếu được cung cấp từ Trạm biến áp 220kV Sông Mây và Trạm biến áp 220kV Xuân Lộc 2.

Khi đi vào hoạt động, Trạm biến áp 220kV Thống Nhất sẽ giảm bán kính cấp điện cho các trạm biến áp 110kV trong khu vực, đồng thời tăng khả năng liên kết và hỗ trợ cấp điện giữa các trạm.

Công trình cũng phục vụ nhu cầu phụ tải Vùng I của Đồng Nai, kết nối các trạm biến áp 110kV Trảng Bom 2 và Thống Nhất 2 trong tương lai.

Riêng khu vực phường Dầu Giây và xã Gia Kiệm, trạm mới sẽ cấp điện trực tiếp cho Trạm biến áp 110kV nối cấp Thống Nhất, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Theo EVNNPT, dự án còn góp phần bảo đảm tiêu chí vận hành N-1 đối với hệ thống điện khu vực, tăng khả năng duy trì cấp điện khi một phần tử của lưới điện gặp sự cố.

Việc hình thành thêm các liên kết giữa lưới điện 220kV và 110kV giúp giảm tổn thất điện năng, cải thiện chất lượng điện áp và tăng tính linh hoạt trong vận hành.

Dự kiến vận hành trong quý III/2028

Đồng Nai là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, cơ sở sản xuất và hoạt động thương mại, dịch vụ. Nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt đòi hỏi hệ thống truyền tải tiếp tục được đầu tư, nâng cấp.

Dự án Trạm biến áp 220kV Thống Nhất được triển khai nhằm tăng năng lực cấp điện cho khu vực, giảm tải cho các trạm biến áp hiện hữu và đáp ứng nhu cầu phụ tải trong những năm tới.

Theo quyết định chấp thuận nhà đầu tư, EVNNPT có trách nhiệm thực hiện các thủ tục về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, đấu nối và cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

Sở Công Thương Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai dự án.

Công trình dự kiến hoàn thành, đóng điện trong quý III/2028. Sau khi vận hành, trạm sẽ bổ sung năng lực truyền tải, tăng khả năng cấp điện cho 11 phường, xã và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu vực.