Giai đoạn này TP Đồng Nai đang triển khai công tác hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân có lồng, bè nuôi thủy sản và bè để ở bị giải tỏa trên các tuyến sông thuộc phường Trấn Biên và Long Hưng.

Một góc làng bè nuôi cá trên sông Cái.

Chính sách này nhằm giúp người dân ổn định đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp khi chấm dứt hoạt động nuôi thủy sản và sinh sống trên bè.

Cụ thể, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai, nghề nuôi cá lồng bè tại khu vực này đã hình thành từ nhiều năm, nhưng phát triển nhanh, chủ yếu mang tính tự phát.

Mật độ lồng, bè tập trung cao tại một số khu vực gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng khả năng tự làm sạch của nguồn nước, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, đồng thời tác động đến cảnh quan đô thị và giao thông đường thủy.

Do nhiều hộ dân phụ thuộc vào nghề nuôi thủy sản để duy trì cuộc sống, thành phố đã ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù, gồm chi phí tháo dỡ, di chuyển tài sản; hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc; tiền thuê nhà ở; ổn định đời sống; đào tạo nghề; tiếp cận nhà ở xã hội và vốn vay ưu đãi.

Theo nghị quyết, các hộ thuộc danh sách điều tra, kiểm kê của UBND hai phường đến ngày 5/8/2026, chấp hành tháo dỡ lồng, bè, công trình phụ trợ và bàn giao mặt nước theo quy định sẽ được xem xét hỗ trợ.

Bè cá được triển khai với mật độ dày.

Để triển khai chính sách trên, ngày 19/11, UBND phường Trấn Biên tổ chức làm việc với các phòng, ban, đơn vị và khu phố để xây dựng phương án, lộ trình giải tỏa các hộ nuôi cá bè trên địa bàn.

Theo thống kê, phường Trấn Biên hiện có 198 hộ nuôi cá bè, với 449 bè và khoảng 1.402 lồng nuôi thủy sản.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND phường Trấn Biên Phạm Đức Hoàng nhấn mạnh, công tác giải tỏa phải thực hiện đúng chủ trương của thành phố và chính sách hỗ trợ đã ban hành, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và quyền lợi hợp pháp của người dân.

UBND phường sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định phương án hỗ trợ và thời gian thực hiện; đồng thời tổ chức họp dân để phổ biến chủ trương, chính sách, ghi nhận ý kiến, kiến nghị của các hộ nuôi cá bè.

Địa phương cũng sẽ thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và các đoàn công tác để tuyên truyền, vận động, điều tra, thẩm định, đo đạc, kiểm đếm hiện trạng lồng, bè và tài sản của từng hộ.

Kết quả kiểm đếm là cơ sở xác định đối tượng, quy mô tài sản và lập phương án hỗ trợ theo quy định. Về mức hỗ trợ, mỗi hộ được hỗ trợ 6 triệu đồng chi phí di chuyển tài sản; mức hỗ trợ đối với bè nuôi thủy sản là 450.000 đồng/m², lồng nuôi thủy sản 200.000 đồng/m².

Ngoài ra, các hộ được hỗ trợ tiền thuê nhà ở 8 triệu đồng/hộ/tháng trong thời gian 6 tháng.

Theo lộ trình dự kiến, trong tháng 12/2026, phường Trấn Biên sẽ hoàn tất công tác đo đạc, kiểm đếm hiện trạng lồng, bè, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và ghi nhận ý kiến của người dân.

Địa phương sẽ xây dựng, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Phường phấn đấu ban hành quyết định phê duyệt phương án trước Tết Nguyên đán, tạo cơ sở để các hộ dân tháo dỡ lồng, bè và bàn giao mặt nước theo kế hoạch.