Đồng Nai: Sập ô văng bê tông tại căn nhà đang sửa, một người tử vong

Chiều 7/10, lực lượng chức năng xã An Phước và TP Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ sập ô văng bê tông tại một căn nhà đang sửa chữa trên đường Lê Duẩn. Được biết căn nhà này cũng nằm trong diện phải giải phóng một phần mặt bằng để nâng cấp mở rộng tuyến đường này.

Hiện trường vụ sập ô văng bê tông khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, một đội thợ đang thực hiện việc sửa căn nhà trên của anh T.V.H (ngụ xã An Phước). Trong quá trình tháo dỡ một số hạng mục phía trước căn nhà, phần ô văng bằng bê tông bất ngờ đổ sập. Thời điểm xảy ra sự cố, anh V.T.T (người tham gia sửa chữa, SN 1992, ngụ xã Xuân Đường) đang làm việc tại công trình và bị khối bê tông đè, mắc kẹt bên dưới.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP Đồng Nai và xã An Phước nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức cứu hộ, đưa nạn nhân ra ngoài nhưng nạn nhân đã tử vong.

Tại hiện trường, một mảng ô văng bê tông lớn phía trước căn nhà đã đổ xuống. Khu vực xung quanh có nhiều gạch đá, bê tông và vật liệu xây dựng. Căn nhà đang trong quá trình sửa chữa, một số hạng mục phía mặt tiền đã được tháo dỡ.

Theo những người có mặt tại hiện trường, trước thời điểm xảy ra sự cố, nhóm thợ đang tiến hành các công việc tháo dỡ ở khu vực phía trước căn nhà. Sau đó, phần ô văng bê tông bất ngờ đổ xuống khiến anh T bị mắc kẹt. Theo nhiều người, sự việc xảy ra quá nhanh.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.